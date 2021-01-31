Президент РАН Сергеев: наградить нельзя отставить

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 января 2021, 12:23 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: cоцсети

В преддверии Дня российской науки, который вопреки всему миру отмечается 8 февраля, в общественной организации Российская Академия наук обратили внимание на своего президента Александра Сергеева. Академические «пикейные жилеты» живо и со знанием дела стали обсуждать: чем и как наградят Александра Михайловича, а главное долго ли еще пробудет на своем посту.

Вообще Сергееву не позавидуешь. Согласившись баллотироваться на пост президента Академии, из которой сделали геронтологический клуб по интересам, а не боевую единицу, вряд ли он ожидал, что окажется между такими молотом и наковальней. Сверху на него давят административные структуры, которым академическая вольница и свобода дискуссий – серпом по вертикали, снизу же критикуют за вишизм. «Бедный, бедный Йорик»!

Одни говорят, что в последнее время лавирование президента РАН между властными струйками ему самому изрядно надоело, и он готовится покинуть пост, например, по состоянию здоровья. Другие утверждают, что наоборот, он вошел во вкус, и пока в Кремле не решат: «пора менять» Сергеев никуда не уйдет.

В бюрократическом аппарате, который в стране отвечает за науку, Сергеевым вполне довольны.

- Свои главные задачи: «лелеять позитив и давить негатив» в научной среде он выполняет. Грамотно и жестко ведет открытые президиумы, на которых может выступить любой его член. Поговорить он разрешает, но дальнейшие активные действия тормозит, - говорит большой научный чиновник.

Действительно, порой выступления академиков для ушей власти звучат крайне резко и жестко. Но развития не имеют: разговоры никогда не переходят в полноценную дискуссию или обсуждение. Иногда доклады, особенно связанные с реальным экономическим и социальным положением в стране, которые в кооперации готовят междисциплинарные научные группы, просто не допускаются до озвучивания на Президиуме.

- Академия сейчас структура поделилась на две группы. Первая и большинство – это те, кого все устраивает: стипендия, зарплаты, российская власть. Они поддерживают Сергеева, который является гарантом этого благоденствия. Реальные научный результаты их мало интересуют. Вторая, значительное меньшинство, никак не могут успокоиться и понять, что сама фундаментальная наука в нашей стране практически никого не интересует. Нужна ее видимость: статьи, отчеты и прочее. Также как не интересует сама настоящая реальная ситуация, но нужна ее видимость. Такие «бермудят воду во пруду», но их все меньше и меньше, - рассказал член президиума РАН, который себя относит к самой малой третьей группе академиков. Они исповедуют позицию «и эти уйдут» и просто занимаются наукой.

«Сергеев устраивает и верховную власть, и академическое болото. Следовательно, орден дадут, и он продолжит служить пока будет лоялен. Но в конце-концов его поменяют на фантазера Михаила Ковальчука или его человека. Подняться российской науке все равно не дадут в обозримом будущем. Не для того ломали», - подчеркнул собеседник.