Культ личности Ленина начал развиваться благодаря борьбе за власть между Сталиным и Троцким

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12 января 2021, 12:03 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Культ личности Ленина начал развиваться в предсмертный период вождя и активизировался уже после его кончины. Базой сему была борьба за власть, главными игроками которой были Иосиф Джугашвили (Сталин) и Лейб Бронштейн (Троцкий). Стране нужно было «знамя», нужен был новый Бог или новый символ на замену поверженной формулы «вера, царь и отечество». Ни один из живых вождей революции таким символом стать не мог, за этим каждый из соперников следил ревностно и, естественно, выбор пал на полумертвого, а затем усопшего Ленина.

Из ленинских заслуг можно выделить: организацию красного террора, организацию расстрела царской семьи и Колчака. Удар красного террора пришелся по наиболее активной части населения: интеллигенции, рабочей аристократии, зажиточному крестьянству и по церкви. Его жертвами стали около 2 млн. человек. Особая благодарность Ленину за период военного коммунизма. Национализация фабрик, смена управленцев на предприятиях и многие другие обстоятельства стали причиной катастрофического падения производства. ВВП в 1921 году упал на 63% по сравнению с 1913 годом. Страна переживала разруху.

В центре России и в Поволжье свирепствовал голод. Эпидемии и голод в период военного коммунизма унесли жизни более 6 млн. человек. Ленин сам вынужден был признать несостоятельность своей теории и в 1921 году обратиться к «новой экономической политике» - проще говоря, позволить предприимчивым людям проявлять предпринимательскую инициативу.

Были в действиях вождя и гуманные порывы, он проявил такую инициативу, позволив интеллигентам эмигрировать, вместо того, чтобы быть репрессированными (расстрелянными). Благодаря Ленину из страны уехали многие деятели науки, культуры, политики, религии, всего около 2 млн. человек.

Что касается всенародной любви, учитывая уровень развития коммуникаций и СМИ в период с начала 1918 по момент смерти вождя 21 января 1924 года, организовать пропаганду величия Ленина среди народов РСФСР и затем СССР вряд ли было возможно. К тому же, к моменту создания СССР 30 декабря 1922 года Владимир Ильич Ульянов был тяжело болен и участия в управлении страной не принимал.

К моменту смерти вождя, страна лежала в руинах, обескровленная гражданской войной и страдающая от нищеты, голода и болезней. В городах прогрессировала преступность. В сельской местности орудовали банды. И было еще одно сокрушительное достижение революции и гражданской войны - толпы бездомных, беспризорных детей и подростков, на 1922 год их насчитывалось около 7 млн. Таков перечень заслуг перед Россией Владимира Ильича Ульянова известного под псевдонимом Николай Ленин. Достоин ли такой правитель увековечивания – возведения несчетного числа памятников в его честь? Я думаю – нет. Но вот один из парадоксов истории – в лице Ленина был возвеличен разрушитель великой державы.

После смерти «вождя» в деле возвеличивания его имени партийные бонзы, как могли, соревновались друг с другом, при этом, не забывая огласить перечень собственных заслуг и личную близость к усопшему, в борьбе за власть все средства хороши.

Первое действие, затмило по величию весь античный период развития человеческой цивилизации – был построен мавзолей, а в нем положен труп «вождя» искусно забальзамированный – как живой. Был переименован город в его честь, не много не мало - бывшая столица Российской империи. Был создан всесоюзный институт и провозглашено новое учение - «Ленинизм», развивающее уже существовавший на тот момент «Марксизм». Далее мероприятиям по возвеличиванию личности Ленина не было числа. Сталин слишком долго шел к абсолютной власти, поэтому ему слишком долго выгоден был культ личности Ленина, он использовал его как знамя, как механизм собственного возвеличивания. В дальнейшем от развития этого культа Сталин уже просто не мог отказаться, слишком далеко он в этом деле зашел. Апофеозом этого культа должен был стать памятник Ленину 420 метровой высоты, по сути, этот памятник должен был символизировать величие Сталина, но возвести его, из-за отсутствия необходимых технологий, не получилось. Смерть Сталина подстегнула партийную номенклатуру к дальнейшему развитию и поддержанию культа Ленина, как альтернативы сталинскому культу личности.

Читать статью полностью: «Кем реально был Ленин для России»