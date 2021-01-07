Кем реально был Ленин для России

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7 января 2021, 19:33 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Ленин в сознании россиян главным образом укоренился, как символ исторической эпохи, которую пережила наша страна в период с октября 1917 по август 1991 гг. Насколько этот образ соответствует реальности?

О дореволюционной деятельности Владимира Ильича Ульянова, известного также под псевдонимом Николай Ленин, нет смысла говорить, потому что до октябрьского вооруженного переворота в России о нем знал лишь узкий круг лиц. Среди своих Ульянов считался сильным теоретиком, развившим учение Маркса и выдающимся практиком в деле партийного строительства. Непосредственно октябрьским переворотом 1917 года руководил Лейба Бронштейн, известный под псевдонимом Лев Троцкий. Речь не идет о жестком руководстве, некоторые события протекали спонтанно. Во всяком случае, товарищ Ленин революцией точно не руководил. Впервые имя Владимира Ульянова отчетливо прозвучало на втором съезде Советов (сразу после октябрьского переворота) но услышали его пока только депутаты. Учитывая скорость распространения информации в то время, берусь предположить, что какую-то широкую известность новоявленный вождь стал приобретать не ранее весны 1918 года.

Далее Ленин коллегиально был избран председателем СНК – пост трудоемкий, не оставляющий времени позаботиться о собственной славе, а чтобы добиться всенародной любви надо над этим целенаправленно, усердно работать, не покладая рук.

Давайте просто возьмем факты такими, как они есть и сопоставим их, чтобы увидеть общую картину. Времени для бурной деятельности у вождя было не очень много. Уже 30 августа 1918 года он был тяжело ранен и на полтора месяца вообще выбыл из работы. Его популярность в партийных кругах все же росла, она несколько усилилась после денонсации Брестского мирного договора с Германией, поскольку за сам договор его очень критиковали, но опять же речь не идет о широкой известности в народе.

Во время гражданской войны, основные события которой протекали с начала весны 1918 года по конец 1922 года, на первый план вышел другой вождь революции – председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, историки отмечают, что в этот период он был более известен в народе чем, кто-либо другой. Эта война унесла около 2,5 млн. жизней, которые можно записать и на счет Ленина, все таки именно он был у руля власти.

Не буду углубляться в описания личности Владимира Ульянова и в освещение его теоретического наследия, следуя старой еврейской мудрости «оценивать человека по плодам дел его», обращусь только к его практической деятельности.

Из ленинских заслуг можно выделить: организацию красного террора, организацию расстрела царской семьи и Колчака. Удар красного террора пришелся по наиболее активной части населения: интеллигенции, рабочей аристократии, зажиточному крестьянству и по церкви. Его жертвами стали около 2 млн. человек. Особая благодарность Ленину, за период военного коммунизма. Национализация фабрик, смена управленцев на предприятиях и многие другие обстоятельства стали причиной катастрофического падения производства. ВВП в 1921 году упал на 63% по сравнению с 1913 годом. Страна переживала разруху. В центре России и в Поволжье свирепствовал голод. Эпидемии и голод в период военного коммунизма унесли жизни более 6 млн. человек. Ленин сам вынужден был признать несостоятельность своей теории и в 1921 году обратиться к «новой экономической политике» - проще говоря, позволить предприимчивым людям проявлять предпринимательскую инициативу.

Были в действиях вождя и гуманные порывы, он проявил такую инициативу, позволив интеллигентам эмигрировать, вместо того чтобы быть репрессированными (расстрелянными). Благодаря Ленину из страны уехали многие деятели науки, культуры, политики, религии, всего около 2 млн. человек.

Что касается всенародной любви, учитывая уровень развития коммуникаций и СМИ в период с начала 1918 по момент смерти вождя 21 января 1924 года, организовать пропаганду величия Ленина среди народов РСФСР и затем СССР вряд ли было возможно. К тому же, к моменту создания СССР 30 декабря 1922 года Владимир Ильич Ульянов был тяжело болен и участия в управлении страной не принимал.

К моменту смерти вождя, страна лежала в руинах, обескровленная гражданской войной и страдающая от нищеты, голода и болезней. В городах прогрессировала преступность. В сельской местности орудовали банды. И было еще одно сокрушительное достижение революции и гражданской войны - толпы бездомных, беспризорных детей и подростков, на 1922 год их насчитывалось около 7 млн. Таков перечень заслуг перед Россией Владимира Ильича Ульянова известного под псевдонимом Николай Ленин. Достоин ли такой правитель увековечивания – возведения несчетного числа памятников в его честь? Я думаю – нет. Но вот один из парадоксов истории – в лице Ленина был возвеличен разрушитель великой державы.

Что касается культа его личности, то он начал развиваться в предсмертный период вождя и активизировался уже после его смерти. Начало этому развитию положила борьба за власть, главными игроками которой были Иосиф Джугашвили (Сталин) и Лейб Бронштейн (Троцкий). Стране нужно было «знамя», нужен был новый Бог или новый символ на замену поверженной формулы «вера, царь и отечество». Ни один из живых вождей революции таким символом стать не мог, за этим каждый из соперников следил ревностно и, естественно, выбор пал на полумертвого Ленина.

После смерти «вождя» в деле возвеличивания его имени партийные бонзы, как могли, соревновались друг с другом, при этом, не забывая огласить перечень собственных заслуг и личную близость к усопшему, в борьбе за власть все средства хороши. Первое действие, затмило по величию весь античный период развития человеческой цивилизации – был построен мавзолей, а в нем положен труп «вождя» искусно забальзамированный – как живой. Был переименован город в его честь, не много не мало - бывшая столица Российской империи. Был создан всесоюзный институт и провозглашено новое учение - «Ленинизм», развивающее уже существовавший на тот момент «Марксизм». Далее мероприятиям по возвеличиванию личности Ленина не было числа. Сталин слишком долго шел к абсолютной власти, поэтому ему слишком долго выгоден был культ личности Ленина, он использовал его как знамя, как механизм собственного возвеличивания. В дальнейшем от развития этого культа Сталин уже просто не мог отказаться, слишком далеко он в этом деле зашел. Апофеозом этого культа должен был стать памятник Ленину 420 метровой высоты, по сути этот памятник должен был символизировать величие Сталина, но возвести его, из-за отсутствия необходимых технологий, не получилось. Смерть Сталина подстегнула партийную номенклатуру к дальнейшему развитию и поддержанию культа Ленина, как альтернативы сталинскому культу личности.

Вот так Россия и получила этот «вечно живой» символ советской эпохи. О нем снято 3 документальных и больше 20 художественных кинолент. Неисчислимое множество поэтических и прозаических произведений посвящено «вождю». Художники написали неисчислимое количество картин, фресок, выложили мозаичные композиции. Скульпторы переплюнули усилия живописцев.

На 1991 год в РФ насчитывалось около 7000 памятников Ленину, около 1800 – это капитальные монументы, количество бюстов вождя сосчитать сложно.

По информации, прозвучавшей в одном из эфиров радио Эхо Москвы, около тысячи памятников Ленину на территории РФ было снесено в начале 90-х, начиная с 21 августа 1991 года. Да, именно так, и в России был период «ленинопада». Но, прошло чуть более 20 лет и ситуация поменялась. На мой взгляд, современная ставка российской власти на этот символ - очень серьезная ошибка. Все-таки "Ленин" олицетворял собой разрушение, революции, перемены, террор, нестабильность – он не просто символ, это своеобразная программа-вирус, которая закладывает в общественное сознание дух мятежный. Для нового Российского государства - стабильного или стремящегося к стабильности нужны соответствующие символы, в российской истории есть лица символизирующие стабильность, среди них можно выделить Екатерину Великую, забыв, что на деле она была узурпатором и прервала династию Романовых. Были другие великие, чьи дела незаслуженно забыты: император Александр III, Царь Алексей Михайлович Романов (тишайший), Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, почему бы не обратиться к этим символам, возвеличивать их, отправив Ленина на свалку истории.