Государственная идеология и цензура-путь к Великой России

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 января 2021, 18:59 [ «Аргументы Недели», Владимир Теплинский ]

Фото: cоцсети

В проекте бюджета на 2020-2022 годы на поддержку отечественной киноиндустрии заложено 22,6 млрд. руб.

Режиссеры уже сейчас запускают свои проекты. Например, К. Богомолов начал съемки нового сериала «Хороший человек». В основе сюжета – история реального «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который начал мучать и убивать женщин после того, как узнал об измене жены. С 1992 по 2010 годы его жертвами стали 70 молодых женщин (АиФ №40 02.10.2019 г. Вопрос – ответ стр. 23).

«…вот такие книги. Автор американский блогер. Приведу цитату: «Советы были похлеще нацистов…» Подобную же собачью чушь, наглую, бездоказательную, когда действия Советской Армии приравнивается к действиям нацистов, мы, к сожалению, переводим и публикуем в собственной стране. Если редакторам в наших издательствах не хватает ума и брезгливости, чтобы удалять такие пассажи, видимо, им надо помочь законодательно. Мне кажется у нас есть полное моральное право ужесточать законодательство, когда речь идет о попытках осквернить нашу историческую память». (Елена Ямпольская, глава Комитета Госдумы по культуре. (АиФ 2020 г. Почему книга «Малыш и Карлсон» имеют маркировку 16+?)

«Один школьник зарезал другого, девочки издевались над больной одноклассницей, в Хабаровске 17-летние девушки убили полтора десятка животных, а фото и видео расправы выложили в сеть. Почему дети стали столь жестокими? Ведь они не «ударены» перестройкой, чеченскими войнами. Это «продукт» сытых 2000-х?… . На экранах стали все больше стрелять, проливать кровь, демонстрировать мистическую злобную заумь. Сами посудите: могут ли в ребенке воспитать боязнь причинения боли сверстнику фильмы «Сумерки» про вампиров, где друг другу кадыки вырывают, на части дерут? Или электронные компьютерные стрелялки: кто-то воспринимает их как игру. А у кого-то они формируют ощущение, что в жизни можно также решить вопрос – метким нажатием джойстика…. Власть приняла специальное решение по поддержке детско-юношеского кино и театра, детской литературы. Но достойных фильмов для детей как не было, так и нет. Не стало пьес, которые можно ставить в ТЮЗах, потому что их не пишут. А не пишут потому, что нет заказа – государство этим не занимается. То же самое с детской и юношеской литературой. А требовать от рынка нравственности и морали – то же самое, что требовать от публичного дома целомудрия и моногамии. Все перечисленное сошлось и дало такой всплеск детской и подростковой жестокости. Как из этого положения выходить? Опять же комплексно. С одной стороны – развитие религиозного сознания, привитие гуманизма христианского сообщества, опора на советский опыт работы с детьми и подростками. С другой стороны – жесткое возвращение государства в сферу воспитания. (Юрий Поляков, писатель, «АиФ» 2020 г.)

Что объединяет эту информацию и статьи, кроме того, что они напечатаны в газете «Аргументы и Факты», правда, в разных номерах?

А объединяет их отсутствие целостной государственной идеологической политики.

Для начала вспомним, что идеология – это система взглядов и идей, признаваемых и поддерживаемых обществом. А так как формой организации общества является государство, то идея, поддерживаемая обществом и есть государственная идея, т.е. идеология.

Государственная идеология должна работать постоянно, целенаправленно и разносторонне, пронизывая все сферы жизни и деятельности человека.

В Китае, например, не обходят вниманием даже такие мелкие на первый взгляд вопросы, как популяризация татуировки среди молодежи известными в стране личностями с тату на теле.

Наши соседи решили, что татуированные футболисты это плохой пример. С 2018 года игроки выходят на поле с забинтованными руками. Это касается звезд не только спорта, но и эстрады. Татуированным артистам приходится выбирать себе закрытые, удлиненные наряды с длинными рукавами. Все они должны вносить свой вклад в развитие здорового культурного образования нации.

В свое время в США резко снизился конкурс среди поступающих в академии военных летчиков. Пентагон моментально выделил крупную сумму денег на создание художественного фильма из жизни курсантов и выпускников этих академий. Под кинопроект пригласили лучших сценаристов, режиссеров, артистов кино. Фильм сняли за один год и после активной рекламы он был показан практически во всех кинотеатрах страны одновременно. На следующий год количество абитуриентов, поступающих в эти академии увеличилось в 10 раз.

Почему иногда надо вспоминать и нам эти прописные истины, касающиеся государственной идеологии? Ну хотя бы потому, что кино и телеэкраны должны показывать достойные российского народа лица героев, тружеников, ученых, граждан нашей страны которым захочется подражать. А расходовать те небольшие суммы денег, выделенные киноиндустрии из бюджета России на фильм об убийце (да еще на сериал), это не государственный подход.

Есть желание «снять» фильм из жизни какого-нибудь мерзавца или заумный фильм ужасов, привлекайте частные деньги под бизнес-проект и отвечайте за результаты перед инвесторами сами.

Любое кино возбуждает эмоции. Эмоции руководят людьми сильнее, чем мысли. Телевидение с утра до вечера показывает фильмы и передачи, которые учат зрителя одному – продаваться. Задается стандарт продажности и дикости, которые калечат души нашей молодежи. Кинопрокат закупает заграницей фильмы часто не задумываясь о том, на сколько их содержание искажает историю России, жизнь и характер россиян, морально-нравственные ценности. Это особенно опасно для нашей молодежи, которая сегодня существует в абсолютно новой реальности – такого в истории человечества еще не было. Объем информации, которая она получает, в т.ч. и через интернет невозможно, нет времени с их знаниями и жизненным опытом осмыслить и прийти к каким-то выводам. То, что поступает к ним вместе с информацией, а затем может стать руководством к действию это не их выводы, чужие. А жаль. Дети растут талантливыми и могут повлиять на будущее, когда они подрастут и поймут, что опыт отцов и дедов был не напрасен – и обогатят его собственным опытом.

Информация к размышлению: «Нам надо идти к китайскому или индийскому рынку, потому что китайцы и индийцы его создали с жесткими протекционистскими мерами» говорит Карен Шахназаров (АиФ № 48, 2020 г.) «У них, например, очень трудно иностранную картину допустить до проката внутри страны, всего 20-30 картин из других стран попадает в их кинотеатры за год. Они защищают свой рынок, своих производителей. Болливуд – абсолютно рыночное производство, они никаких дотаций от правительства не получают, но при этом выпускают картины, которые окупаются в прокате. Китайцы в год производя 700 картин, а индийцы 1500.»

Еще одна информация к размышлению. Об интернете.

Доступ к ряду иностранных сайтов с территории КНР ограничивается в рамках «Золотой щит» (так называемый Великий китайский файрвол). Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по «черному списку» адресов сайтов. Иностранные поисковые машины, работающими в Китае, включая Google, Yahoo и Bing аналогичным образом фильтруют результаты поиска. Сайты, расположенные в самом Китае проходят в Министерстве промышленности и информационных технологий регистрацию, которая позволяет выявить автора незаконного содержимого. Например, 25 сентября 2009 года под блокировку Великого китайского файрвола попали 80% IP-адресов публичных серверов анонимной сети Tor.

Несмотря на это, политическая интернет-активность в Китае все же имеет место. Пользователи китайской социальной сети Weibo, построенной по образцу Twitter, испортили карьеру немалому числу чиновников из местных и региональных органов власти, разоблачая их коррупционную деятельность.

А вот информация из нашего интернета: «Сетевое издание «Лента.ру» опубликовала материал о самых жутких стриммерах, которые в своих трансляциях за донаты от зрителей совершают жуткие вещи, в т.ч. издеваются над другими людьми.

«Королем треша» федеральное медио назвало жителя Энгельса Николая Белова, которые за деньги от зрителей избивал мать и отца. Администрация YouTube, которая наказывает производителей контента за насилие в видео, блокирует аккаунт Белова, однако он заводит новые».

А следующая – от ООО «Издательский дом «Проф Пресс» (Ростовская обл., г. Аксай), которое изготовило предметные тетради для пятого класса с надписями на титульных листах следующего содержания: тетрадь английского языка «Задержала полиция» (?!), тетрадь по истории «Напали и ограбили» (?!), тетрадь по биологии «Рожала кошка» (?!) Как говорится: "Маразм крепчал...".

Вот так, в т.ч. и через интернет, продолжается процесс последовательной дебилизации нашей страны., и преступное понижение духовного уровня нашего народа.

В своей статье Елена Ямпольская указывает на пассивное отношение редакторов к тексту, порочащему действия нашей армии в годы Великой Отечественной войны. Но они законодательно бессильны и к тому же могут быть обвинены в цензуре по от ношению к книге американского блогера.

Юрий Поляков прямо предлагает «жесткое возвращение государства в сферу воспитания». И «короли треша» прежде думали, что они делают, если бы за свою «работу» получали не донаты, а статью из УК РФ лет так на 5 общего режима.

Китай контролирует свой рынок киноиндустрии и интернет, понимая их значение в век информации и роль в воспитании молодежи. Надо помнить, что Китай, являясь второй после США экономикой мира не всегда ведет свою внутреннюю идеологическую политику демократическими методами и не стесняется этого. Кинорынок Индии также находится под протекционистским контролем государства.

В 2019 году в Польше принят законопроект, который запрещает заявлять о причастности поляков к истреблению евреев в годы Второй Мировой войны. За нарушение штраф или даже тюремное заключение.

Во Франции запрещено использовать иностранные слова, если во французском языке есть синонимы этих слов. Это называется защиты языка в рамках национальной безопасности.

А в России полностью ликвидированы контроль над СМИ, телевидением, кино, интернетом.

Правда в 2014 году появился указ президента об основах государственной культурной политики. Но на телеканалах продолжают показывать пошлейшие ток-шоу, герои которых, как правило, пьяницы, маргиналы, наркоманы, проститутки. Экраны кинотеатров заполняют в основном американские фильмы сомнительных художественных достоинств, в которых пропагандируют абсолютно чужеродную для российского менталитета культуру, их историю, образ жизни, идеологию.

Есть закон «О государственном языке Российской Федерации», в котором русский язык определяется в качестве государственного. Но в законе отсутствуют санкции в отношении нарушителей, не определены органы контроля, их полномочия и механизм реализации. (По вопросам защиты русского языка см. статью "Как защитить русский язык. Открытое письмо руководству страны. Аргументы недели. Владимир Теплинский. Сайт

А почему мы так боимся слова «цензура»? А.С. Пушкин не боялся, он открыто писал об этом: «Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлениями оно бы не находилось… Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову взбредет…» Не надо этого бояться.

Цензура переводится с греческого как "строгое суждение, взыскательная критика". А какое государство, заботящееся о будущих поколениях, не имеет право на строгое суждение?

Еще одно необычное наблюдение от писателя Юрия Полякова (АиФ, 2020 г.): «…лишившись государственных скреп в той же эмиграции, русские очень быстро ассимилируются. Мы так исторически сформировались, что не можем сохраняться как народ без государства».

А государство не может существовать без четко направленной и понятной народу идеологии.

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего гражданина и патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех нас без исключения в независимости от религии, пола, культуры, духовного и нравственного развития.

Мы должны привить молодому поколению любовь к Отчизне, гордость за свою Родину, формирование желания и готовность защитить страну в случае необходимости, стремление способствовать процветанию Отечества.

Без государственной идеологии, включающей в себя жесткую цензуру, этико-правовые барьеры в практической деятельности, это невозможно.