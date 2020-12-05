Как защитить русский язык. Открытое письмо руководству страны

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 декабря 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели», Владимир Теплинский ]

Фото: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

06 августа 2020 г. создана комиссия, которая займется формированием целостной языковой политики. В частности, она должна провести экспертизу норм русской орфографии и пунктуации и, что прежде чем будут приняты какие-либо поправки или даже реформа языка, планируется провести экспертизу существующей языковой ситуации.

Надеюсь, что под экспертизой подразумевается и доработка закона «О государственном языке Российской Федерации», в котором русский язык определяется в качестве государственного. Но в законе отсутствуют санкции в отношении нарушителей, не определены органы контроля, их полномочия и механизм реализации. Доработка существующего или создание конкретно направленного, назовем его «Закон об охране русского языка» необходим сегодня России для противодействия так называемой политологами «мягкой силы». Этим постоянно занимались и занимаются США, а сегодня в этом направлении успешно работает уже и Китай.

Они создают в глазах других народов положительный образ своих стран мирным путем. Сюда помимо продвижения социальных и политических жизненных ценностей входит еще и навязывание своих культуры, языка и уровень образования этих стран. Пример: свое видение мировой истории США диктует и распространяет в России всеми инструментами «мягкой силы»: через Голливуд, учебники Сороса, американскую музыку и т.д., и наши граждане с детства воспринимают западный образ жизни как лучший, чем тот, что у себя на Родине.

«Кое-что» мы уже внедрили у себя. Как можно было уменьшить в школьной программе часы русской литературы, языка и вместо экзаменов по этим предметам ввести ЕГЭ? Сейчас вернули сочинение в экзамены. Вдруг выяснилось, что за эти годы, пока детей натаскивали на ЕГЭ, они разучились письменно формулировать мысли. Это национальная и мировая трагедия.

Убрать ЕГЭ, или в какой-то части использовать в учебе, но вернуть экзамены по русскому языку и литературе в том виде, в каком они существовали в школе ранее, такая же необходимость, как и формирование целостности языковой политики, как и написание, и принятие «Закона об охране русского языка».

Меняется наша жизнь, меняется язык. Обновление языка происходит, прежде всего, за счет увеличения его лексического состава, который должен расширить национальный словарь. Пополнение это связано с массовым употреблением англицизмов в устной речи, особенно среди молодежи России и в СМИ.

В нашей речи сегодня русские слова и выражения часто подменяются английскими и другими иностранными словами.

В то же время во многих зарубежных странах борьба с засильем иностранных слов в национальном языке, ведется на государственном уровне.

Интересен опыт Франции, которая для защиты от вторжения английского и других языков приняла «Закон об использовании Французского языка».

Закон распространяется на все сферы жизни государства и общества. В нём содержатся положения об обязательном употреблении французского языка во всех видах рекламы, публикациях, надписях и табличках в общественных местах, на радио и телевидении и т.п. Запрещается использование какого-либо иностранного термина или выражения, если существовал французский эквивалент в соответствии с «Декретом 1972 года об обогащении французского языка».

Однако, к началу 90-х годов французы пришли к пониманию необходимости создания более эффективного нормативного документа, способного внести "лингвистическую гармонию в стране". Принятие нового закона было вызвано угрозой, нависшей над французским языком по причине "чрезмерного употребления иностранных терминов", отмечалось важность "сохранения языка как национального сокровища".

В 1994 году был принят "Закон об использовании французского языка", который предписывает употреблять французский язык именно в нормативной форме, то есть везде заменять англицизмы отечественными эквивалентами, выработанными специальными терминологическими комиссиями.

Это касается и СМИ, и вывесок, надписей, объявлений, нанесенных или размещенных в местах общего пользования, транспорте и предназначенных для информирования населения, и программ публичных мероприятий, резюме публикаций данных мероприятий, и письменной, устной, аудиовизуальной рекламе, и инструкций, маркировок товара и т. д.

Надпись или объявление любого рода, нанесенное или размещенное на дороге общего пользования, в месте, открытом для населения, или в общественном транспортном средстве и предназначенное для информирования населения, должно быть составлено на французском языке.

Кроме того, прописаны конкретные санкции за нарушение этого положения, вплоть до лишения права пользования имуществом, на которое нанесена надпись, нарушающая положения данного Закона.

Не только офицеры и служащие судебной полиции, но и уполномоченные по защите прав потребителей могут проводить расследования и выявлять нарушения положений этого Закона.

Для этого служащие имеют право в дневное время проникать в помещения и транспортные средства, которые допускают нарушения и там осуществлять необходимые действия; требовать ознакомления с документами, необходимыми для выполнения их задач, снимать с них копии и собирать, по повестке или на месте, необходимые сведения и подтверждения. Они также вправе изымать экземпляр товара или продукта, на котором обнаружено нарушение.

При этом лицо, препятствующее, прямо или косвенно, выполнению полномочий указанных служащих или не предоставляющее в их распоряжение все средства, необходимые для выполнения полномочий, подлежит наказанию (крупный штраф и тюремное заключение).

Интересно и то, как во Франции установлен и реализован контроль за выполнением нормативных актов в языковой сфере.

Эти функции возложены на главное управление по французскому языку и языкам Франции, главную дирекцию конкуренции, потребления и борьбы с контрабандой, бюро проверки рекламы, высший совет по телевидению и радиовещанию, а также на ассоциации защиты французского языка и полицию.

Например, высший совет по телевидению и радиовещанию ведёт контроль качества вещания и ежемесячно публикует сведения о самых типичных и серьезных нарушениях, выносит публичные предупреждение теле- и радиокомпаниям. Следит, чтобы в эфире радиостанций не менее 40% песен звучало на французском языке. Совет уполномочен налагать и санкции: от штрафов до полного запрета вещания.

Французская Академия

Каждый год Французская Академия утверждает новые слова, которые официально входят в состав французского языка и внимательно отслеживает случаи, когда термин, давно имеющейся в стране, вдруг заменяется иностранным.

Ежегодно Правительство Франции предоставляет в Парламент отчет о выполнении "Закона Тубона" и положений международных соглашений о статусе французского языка в международных учреждениях.

Сегодня во Франции вставлять в речь иностранные слова считается признаком дурного тона. Даже аббревиатуры стараются использовать национальные. К примеру, американское "НАТО" по-французски звучит "ОТАН".

Обратите внимание, что объединение экономик стран Европы в Евросоюз не приводит к унификации их языков.

Поэтому рассмотрение вопроса о целостности языковой политики России должно предваряться и опираться в дальнейшем на «Закон об охране русского языка». А созданная комиссия - первый шаг к его защите, а не только для наведения порядка в нормативных словарях, позволяющих унифицировать правописания. Приняв закон, мы значительно облегчим и уменьшим время работы комиссии.

Несколько слов о составе комиссии и ее комитетов, которые, скорее всего, будут созданы при ней как консультативные.

Вот что написал в интернете заведующий отделом экспериментальной лексикографии академического русского языка имени Виноградова В.В., Анатолий Баранов.

Анатолий Баранов

«В институте русского языка им. Пушкина А.С. проходит конкурс под названием «Прибыль слов». Участникам предлагается заняться «переводом» наиболее употребительных финансовых терминов иностранного происхождения на русский язык. В качестве примера устроителей конкурса приводят слова «фьючерс», «акция» и «трейдер». Между тем нравится это кому-то или нет, но все эти термины уже вошли в состав русского языка и освоены им. Хотя бы потому, что и «фьючерс» и «акция» имеют множественное число и склоняются. Но мой вопрос не о заимствованиях, а о составе орг. комитета конкурса «Прибыль слов». Вполне логично, что там есть лингвисты и финансисты, но с некоторой оторопью я так же увидел имена людей, далеких от этих сфер. К примеру, Николая Цискаридзе. Так вот, известно ли Вам, каков будет состав правительственной комиссии по русскому языку? Будут ли там исключительно профильные специалисты?

Николай Цискаридзе - ректор академии русского балета имени Вагановой А.Я. Вот несколько его мыслей из статьи в газете: «… Сегодня же молодое поколение ничего не знает, ничего не умеет, ничего не чувствует. Эти люди ориентированы на другие вещи. Но осуждать это нельзя - это показатель времени. Все! Старыми методами донести информацию до молодого поколения нельзя. Я это говорю, как педагог, который каждый день общается с детьми. У нас были другие рецепторы восприятия информации. Нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Просто так произошло».

Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе человек высокой культуры, с активной жизненной позицией, патриот, педагог, ко всем вопросам он подходит с позиции здравого смысла. Присутствие таких людей в комитетах и комиссиях просто необходимо. Именно такие люди защитят родной язык и будут примером языковой грамотности для окружающих.

Если мы хотим расширить нормативный национальный словарь, унифицировать правописание и только просто комиссии по формированию целостности языковой политики вполне достаточно.

А что дальше с этими словарями? Думаю, будут зарастать паутиной на полках. Не только о том сегодня нужно думать, как унифицировать правописание: Интернет или интернет, он-лайн или онлайн, а о чистоте русской речи, не засоренной иностранными словами и понятиями, у которых есть в русской речи слова-синонимы, а так же, насколько нужны эти англицизмы в русском языке.

К примеру, стартап - предпринимательство на основе новых идей, изобретений. Так ли необходимо это слово в русском языке?

Онлайн - Оксфордский словарь определяет «онлайн» как «служба», доступная исключительно через интернет, указывает на состояние подключения. То есть онлайн –«подключен».

А комиссия будет определять, как писать это слово: онлайн или он-лайн. Зачем?

Далее читаем Википедию: в последнее время стартап часто рассматривается с точки зрения краудфайдинга - это проект, созданный стартаперами для сбора средств с помощью специальных интернет-площадок.

Не слишком ли много англицизмов для выражения очень простой мысли? Может быть назвать это проще, например, «Финансы и проекты». Вот интернет-площадка - влияние нового времени. Она позволяет ускорить «встречу собственников денег и производителя».

Не могу пройти мимо английских слов частота употребления, которых в нашей речи зашкаливает.

Ну, квест и флешмоб, слава Богу, погибли от коронавируса и надеюсь, не воскреснут. А вот вордскил (vordskil) – повышение статуса и стандартов профподготовки. Почему нельзя по-русски? Тем более что тема сегодня для России очень актуальна. Ну и конечно - толерантность. Переводить не буду. По-русски это «терпимость». Но на мой взгляд точнее перевод звучит так: из заповедей Иисуса Христа: «… Возлюби ближнего твоего, как самого себя….». вот почему все-таки необходимо в первую очередь написать «Закон об охране русского языка», а потом уже заниматься сложившейся языковой ситуацией.

В комиссию или в комитеты необходимо добавить помимо специалистов лингвистов, иных языковедов еще и группу лиц которым дорог сам русский язык, Россия, и они готовы и способны в силу своих жизненных позиций, профессиональных знаний, положения в нашем обществе его защищать. Это могут быть, например, писатели: М.Веллер, Ю.Поляков, Д.Быков, В.Пелевин, В.Сорокин… Режиссеры: А.Кончаловский, Н.Михалков, В.Меньшов, А.Адабашьян, Б.Грачевский… Деятели культуры: Н.Цискаридзе, Д.Мацуев, В.Гергиев и многие другие, помимо перечисленных, деятели науки, культуры, политики, литературы, общественные деятели, да и просто неравнодушные к современным проблемам русского языка.

Язык мощный определяющий фактор национального самосознания, посредник национального наследия, истинный проводник этого наследия. На наших глазах происходит вырождение языка, грамматика, лексика и стилистика становятся поверхностными, бедными, ненасыщенными. Все меньше и меньше людей читают национальную литературу, которая является наследием и национальным сознанием.

Поэтому формирование целостной языковой политики необходимо сегодня для достижения общей цели – делать все возможное для становления экономически мощной и политически стабильной России.