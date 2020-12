Дорвинион – земля богатства и виноделия во вселенной Джона Толкина

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 декабря 2020, 01:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Если кто обожает компьютерные игры по вселенной Толкина, и в особенности модификации к ним, тот наверняка сталкивался с такой страной, как Дорвинион. Очень часто эта держава реализовывалась в каких-нибудь неофициальных дополнениях к играм. Дорвинион наиболее популярен в таких проектах, как Third Age TW Reforged, Fourth Age Dominion of Men (для Medieval 2 Total War) или Wars of the East (для игры Battle for Middle-Earth 2). Многие игроки не раз видели детально проработанные войска этого удивительного королевства. Основную его особенность знают почти все фанаты Толкина. Дорвинион – это земля виноделов. Но на самом деле всё, что присутствует в большей части неофициальных дополнений к играм, как правило, вымысел самих фанатов, почти не имеющий отношения к источнику.

Конечно тех, кто реализовал Дорвинион на игровых движках – стоит отблагодарить. Особенное спасибо стоит сказать по поводу фантазии разработчиков. Но сам же Джон Толкин упоминал эту страну лишь несколько раз. Детальное её описание практически нигде не найти. Известно только то, что в Дорвинионе действительно было лучшее вино и, причём самое крепкое во всём Средиземье. Именно это вино заставило эльфийских стражей опьянеть и заснуть, в то время как компания Бильбо и Торина Дубощита сумела выбраться из пределов короля Трандуила. Этот момент хорошо реализован в кинофильме Питера Джексона «Хоббит. Пустошь Смауга», хоть и не без режиссёрской фантазии. Есть также сведения, что Дорвинион активно вёл торговлю с Лесным королевством. Так как Эльфы были богатые и неплохо платили, Дорвинион процветал. Соответственно, его правители вполне могли содержать хорошее войско, так как денег у них имелось множество.

Территориально Дорвинион был расположен на Востоке Средиземья между рекой Келдуин и морем Рун. Эти земли были отмечены на карте Полины Бэйн, официально одобренной самим Профессором Толкином. Дорвинион торговал не только с Лесным королевством Трандуила, но и с Дэйлом и Озёрным городом. Вино, производимое в тех землях, подавалось на королевских пирах. К сожалению, большей информации об этой стране из официальных источников взять негде. Но зато фанаты и продолжатели великого творчества Толкина сумели с помощью логики и углублённого знания мира рассказать нам многие детали, которые теоретически могли бы быть одобрены Профессором. Раз Дорвинион находится недалеко от моря Рун, значит его владения граничат с землями Истерлингов. Люди Дорвиниона едва ли могли быть приспешниками Моргота, Великого Врага, раз торговали с Эльфами. Значит, по логике они – служители Света (Валар) и враги Истерлингов. А Истерлинги, истинные слуги Тьмы, наверняка точат на них зуб. Вот почему во многих неофициальных дополнениях к играм, Дорвинион активно воюет со многими государствами Рун, в частности с Истландом.

Согласно фанатскому творчеству, Дорвинион – даже не королевство, а республика. Причём, в этих землях проживают не только люди, но и эльфы-авари. Две великих расы создают своего рода симбиоз. Люди же происходят из народа Северян. Хотя по некоторым данным, в этих владениях могли жить представители Дунедайн. Существует уже немало реализаций Дорвиниона в компьютерных играх и неофициальных дополнениях. Большая часть проектов выступает за северное происхождение людей этой страны. Также почти во всех модификациях у Дорвиниона имеются эльфийские войска.