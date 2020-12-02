Санду - это не Додон, теперь России выйти вон?

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2 декабря 2020, 06:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Майя Санду совсем недавно пришла к власти в Молдове. Она всегда считалась инициатором проевропейского курса развития страны, в отличии от пророссийского Игоря Додона. Едва придя к успеху, она сразу же ввязалась в спор с крупной державой.

Ранее на пресс-конференции Санду выступила с заявлением по поводу вывода российских миротворцев с территории Приднестровья, а также вывоза всех боеприпасов. По её мнению, миротворческая операция РФ должна быть подвергнута преобразованиям. Всем военнослужащим лучше вернуться обратно по домам. В качестве альтернативы Майя Санду предлагает разместить в Приднестровье гражданских наблюдателей из ОБСЕ. Это решение она считает наиболее эффективным в данной проблеме.

Но всё же в России идеи президента Молдавии не поддержали. Глава МИД Сергей Лавров и главный посол РФ сообщил, что эта инициатива едва ли поможет урегулированию в Приднестровье. Он назвал требование Санду весьма безответственным. При этом Лавров сообщил, что добрые и партнёрские отношения между РФ и Молдавией крайне важны, и он надеется, что они останутся такими же, как и были раньше. Также важно сохранить стабильность между правительствами Кишинёва и Тирасполя. По словам министра, все российские миротворцы, размещённые в Приднестровье, чётко решают задачи по поддержанию стабильности в регионе, чтобы там не случилось вооружённых столкновений. Но яростные антироссийские критики уже вовсю заявляют, что войска, присутствующие сейчас в тех землях, по сути, находятся там незаконно и могут представлять угрозу для всех.

Между тем, спор по поводу миротворческих войск по-прежнему не решён. Правительства обеих стран изо всех сил пытаются договориться и прийти к компромиссному решению.