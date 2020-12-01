Китайцы в США

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Скрипченко, к.ф.н., востоковед; Юйци ХАНЬ, аспирантка Пекинского педагогического университета ]

Фото: соцсети

В США прошли выборы президента, в которых победил Джо Байден. Дональд Трамп был известен своим длинным языком и резкими взглядами в отношении Китая. Это, можно сказать, была его «фишка». Сейчас кажется, что Байден более выгоден Пекину, но это первые впечатления. Мы расскажем подробности о том, как китайская диаспора живет и влияет на Америку. Еще с середины XIX века.

Среди всех прочих национальных меньшинств США китайское выделяется особенно: оно одно из самых больших среди не белых американцев и самое большое среди всех азиатов. Сейчас, когда отношения между Америкой и Китаем стремительно ухудшаются, интересно внимательнее посмотреть на то, как живут китайцы за океаном. Важно понимать, что это огромная сила, сыгравшая большую роль в становлении китайского чуда, а американо-китайские контакты не исчерпываются лишь торговлей, а состоят из целого комплекса сложных отношений. Мы покажем, что контакты двух стран развивались по спирали, и сейчас наступил новый виток их развития.







Трудности перевода

Для начала определим некоторые термины, важные для дальнейшего понимания темы. Для русских привычен этноним «китаец», который мы употребляем по отношению ко всем китайцам в мире. Но сами они употребляют разные понятия для соотечественников в своем государстве и для тех, кто живет за рубежом. Собственно, китаец, проживающий на территории КНР и являющийся ее гражданином, или временно приехавший оттуда в другую страну, называется 中国人(чжунгожэн). В то время как для разных категорий иностранных китайцев есть разные обозначения.

Например, слово 华人 (хуажэн) обозначает лиц, которые уехали из Китая, уже не являются его гражданами и давно живут в другой стране. Другое понятие - 华侨 (хуацяо) – это китайцы, давно живущие в другой стране, но юридически еще считающиеся гражданами Китая. Возможно их совместное употребление – хуацяо хуажэн. Третье понятие - 华裔 (хуаи) обозначает этнических китайцев, родившихся и выросших в другой стране, получивших ее гражданство и никогда не имевших китайского.

То есть, для самих китайцев очень важна территориальная и юридическая принадлежность. И в разных регионах мира, где находятся китайские общины, есть разный процент тех или иных групп китайцев. Например, в Сингапуре более 90% населения составляют хуаи. Касательно США, в Китае в отношении соотечественников используют и понятие «хуацяо хуажэн», и «хуаи». По-русски можно сказать и «американский китаец», но в разговоре с китайцами они могут просто не понять, о ком именно идет речь.

Эхо холодной войны

По состоянию на 2020 год было зарегистрировано свыше пяти миллионов американцев китайского происхождения. Впервые в США китайцы начали пребывать еще с момента их основания, но по-настоящему крупные волны иммиграции происходят в середине XIX и во второй половине XX века. Первая связана с бедственным положением южного Китая в результате Опиумных войн, а также подавлением восстания тайпинов (народное движение на юге Китая против правившей империи Цин и европейских колонизаторов). Миллионы южных китайцев оказываются на грани голодной смерти. В это же время в США, во-первых, идет строительство железных дорог. Во-вторых, в Калифорнии начинается активная добыча золота. Для всего нужны рабочие. Так китайцы впервые массово отправляются в США.

Вторая волна китайской эмиграции в США связана с начавшейся в 1970-х годах в КНР политики «реформ и открытости». Она не прекращается до сих пор. Однако между двумя волнами существовал промежуток огромной политической напряженности, отчасти сравнимый с нынешним противостоянием. После того, как Мао Цзэдун и Компартия Китая (КПК) победили в гражданской войне в 1949 году, мир уже был расколот на два лагеря. По понятным причинам КНР присоединилась к советскому блоку. С этого момента китайско-американские отношения вступили в 20-летний период жесткой идеологической конфронтации.

В 1950 году антикоммунистические активисты в США во главе с сенатором Джозефом Маккарти начали внутреннюю охоту на ведьм. Так называемый маккартизм преувеличивал угрозу коммунизма, утверждая, что СССР и Китай за границей действуют как «пятая колонна», чтобы навредить Штатам. До этого момента большинство хуацяо хуажэн воспринимали себя как китайцы, мечтавшие однажды вернуться на родину. После начала маккартизма, из-за тотального к ним недоверия и обвинений в нелояльности, некоторым из них приходится отказаться от идеи возвращения, опасаясь повторить судьбу американцев японского происхождения в годы Второй мировой. Дальше больше. В 1950 году начинается Корейская война, в которой КНР и СССР сыграли одну из ведущих ролей, что дало дополнительный козырь маккартистам.

Во время политического преследования американских китайцев, под видом расследования подрывной деятельности КПК, был заблокирован въезд не только новых иммигрантов, но и усложнена жизнь тех, кто уже приехал. Китайцы, получившие вид на жительство или даже гражданство, также стали объектами расследований со стороны правительства США. Страдают также ученые и инженеры китайского происхождения. Показательна в этой связи история Цянь Сюэсэня – «отца» космической программы Китая, который учился и работал в США, но из-за маккартизма вернувшегося в КНР. Помимо ограничений в правах, в отношении китайцев через СМИ формируется негативное общественное мнение, попутно закрываются китайскоязычные газеты.

От маккартизма страдает и китайский бизнес, который обвиняют в связях с КПК и спонсирования им Корейской войны. Так, по оценке Министерства финансов США, в конце 1951 года в Китай было отправлено в общей сложности от 4 до 5 миллионов долларов США. Американское правительство опасается, что если китайцы станут «пятой колонной» КНР, то будут полагаться на свою экономическую силу для поддержки коммунизма. Поэтому на китайский бизнес оказывается давление. В городах США с населением меньше 25 000 человек совсем закрываются китайские рестораны, в больших городах их количество сокращается.

Реформы и открытость

В начале 1970-х годов, после «красного раскола» Мао с Хрущевым, и исходя из стратегических интересов совместного сопротивления Советскому Союзу, политика США в отношении Китая изменилась, и китайско-американские отношения заметно потеплели. Визит президента Никсона в КНР в 1972 году приоткрыл двери двух стран, в 1978 году между государствами установились дипломатические отношения. В то же время в 1965 году Конгресс принял «Закон об иммиграции и гражданстве», отменявший дискриминацию в отношении всех людей, прибывших в Штаты не из северо-западной Европы. Это повлияло как на увеличение количества иммигрантов, так и на улучшение их социального статуса. Закон, наряду с потеплением отношений с КНР, глубоко повлиял на хуацяо хуажэн, и многие из них ускорили свою интеграцию в американское общество.

Начинается вторая крупнейшая волна иммиграции: теперь в США едет большое количество высокообразованных китайцев, у многих есть определенный капитал, чтобы открыть свое дело. К середине-концу 1980-х годов новые иммигранты из Китая составляли до 75% от общей численности китайцев, проживающих в Штатах. Восстановление двусторонних дипотношений также дает китайскому сообществу за рубежом гарантию выражения своей политической позиции. Чтобы сломать этнические шаблоны, защитить свои права и изменить образ китайцев, они начали появляться в политике, участвуя в выборах различного уровня.

После окончания холодной войны, когда рухнул главный идеологический конкурент – СССР, и в связи с быстрым развитием КНР, Соединенные Штаты начали проводить в отношении Китая политику, с одной стороны, взаимодействия, а с другой – сдерживания. Китайско-американские отношения вступили в новую эру сотрудничества и конкуренции.

Сначала скажем о взаимодействии. В результате политики «реформ и открытости» и китайского экономического чуда, многих хуацяо хуажэн, а также их потомков – хуаи, очень привлекает возможность инвестировать средства в быстро растущий рынок КНР. Китайский капитал снова устремился на родину, придавая мощный импульс реформам. Многие компании США в то время также вышли на китайский рынок, в чем важную роль сыграли американские китайцы: они использовали свои связи для налаживания торговли между Китаем и США. Некоторые хуацяо хуажэн входят в американские компании, ведущие бизнес с КНР, или же приезжают в Китай в качестве агентов США, обладая преимуществами знания языка и владения необходимой информацией. В своей статье «Китайские диаспоры США и Канады и “новая” китайская миграция» историк Е. Анохина отмечает, что американские китайцы очень быстро занимают не только традиционные для себя сферы торговли и общественного питания, но начинают активно присутствовать в IT, науке, медицине, производстве электроники, химической и пищевой промышленности, банковской сфере (в последней важную роль сыграли выходцы из Гонконга).

Также возобновляются тесные научные связи – китайские ученые из американских китайцев наводят академические мосты между КНР и США. Благодаря этому в Америку отправляются на учебу тысячи китайских студентов.

В этот же период наступает эра «мягкой силы» Китая. В Гонконге, на тот момент хоть еще и принадлежащем Британии, расцветает своя кинофабрика с фирменными кунг-фу боевиками. Героем поколения становится Брюс Ли – родившийся в Сан-Франциско хуаи, уже в трехмесячном возрасте родители увозят его в Гонконг, где и всходит звезда мастера боевых искусств.

И если изначально помощь в сохранении культурной идентичности для американских китайцев предоставлялась в чайна-таунах, то позже она стала больше поступать с родины. Из-за наплыва новых мигрантов, американские китайцы стали покидать привычные этнические кварталы и расселяться в обычных пригородах больших городов с развитой инфраструктурой, что раньше для них было нехарактерно. В настоящее время, с повсеместным распространением интернета, доступностью авиаперелетов, появлением удобных мессенджеров американские китайцы находятся в более тесном контакте с Китаем, чем их предки. В свою очередь правительство КНР пытается всячески поддерживать лояльность и патриотизм не только хуацяо, но и хуаи, сотрудничая с китайскоязычными СМИ и различными зарубежными китайскими ассоциациями и организациями.

Новое противостояние

Теперь о сдерживании. В связи с президентством эксцентричного Дональда Трампа в мире больше заговорили о «китайской угрозе». Однако Штаты использовали обвинения в адрес Китая и раньше. Уже с 1990-х годов США начинают давить на болезненные для него точки прав человека, интеллектуальной собственности, вопросов Тибета, Тайваня и в последнее время Гонконга. Делалось это сначала не очень заметно, с помощью дипломатии и СМИ. Позже Трамп лишь начал говорить о том же самом с самых высоких трибун.

Разумеется, от политики сдерживания КНР страдают и американские китайцы. Так, согласно Национальному опросу общественности 2001 года, проведенного «Комитетом 100» (Committee 100 - организация, учрежденная американцами китайского происхождения, занимающаяся налаживанием связей между США и Китаем), более одной трети американской общественности уже тогда считали, что американцы китайского происхождения более лояльны к Китаю, чем к Америке.

В последние годы Соединенные Штаты только усилили подозрительность по отношению к Китаю. В этой связи все громче звучат обвинения китайских студентов и аспирантов, обучающихся в вузах США, которые, по мнению американских властей, занимаются нетрадиционным сбором разведданных по указу правительства КНР. Об этом, в частности, заявлял в 2018 году директор ФБР Кристофер Рэй, а в 2019 году зампредседателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Подобная практика уже привела к значительному сокращению академических обменов между США и Китаем. Увеличивается и уголовное преследование американских китайцев. Так, с 1997 по 2008 год китайские ответчики по делам о промышленном шпионаже составляли 17%, а в период с 2009 по 2015 год цифра увеличилась до 52% (данные КНР).

Помимо старых проблем, связанных с правами человека, Дональд Трамп начал активно настаивать на том, что Китай имеет большое положительное сальдо двусторонней торговли (КНР экспортирует больше, чем импортирует) и поднял ввозные пошлины на китайские товары. Но экономическая созависимость двух стран огромна. Повышение тарифов напрямую влияет на цепочки поставок и как следствие – на повседневную жизнь многих американских китайцев, деятельность которых прямо или косвенно связана с китайско-американской торговлей.

Поскольку американский президент выражает консолидированную позицию американского deep state, нельзя утверждать, что она сильно изменится с уходом Трампа. Хотя здесь все не так однозначно. С одной стороны, новоизбранный Джо Байден выступал с критикой торговых войн с Китаем, утверждая, что это вредит американской экономике. Это больше соответствует позиции Демократической партии, ориентированной на транснациональные корпорации, которые активно присутствуют в КНР. С другой стороны, Байден был жесток по отношению к нынешнему китайскому руководству, обвиняя лично Си Цзиньпина в нарушении прав человека внутри страны. И это вряд ли осталось незамеченным.

Подведем итоги

Современные китайцы, живущие в Соединенных Штатах, чаще всего имеют средний или высокий уровень жизни и образования, а также обладают высокой степенью интеграции в американское общество. Они выполняют роль «публичных дипломатов» между странами, а также могут оказывать влияние на американское общественное мнение для содействия дружественному развитию китайско-американских отношений. С другой стороны, на контакты между странами в разное время оказывала влияние политика. При взаимном доверии между КНР и США, начавшегося во времена Дэн Сяопина, произошло и глубокое проникновение китайцев в американскую жизнь, что привело к углублению взаимосвязи государств, в первую очередь в экономике. Политические разногласия, напротив, приводили к недоверию и притеснениям, обвинениям в шпионаже и «желтой угрозе», а на компании, близкие к КПК, накладывались экономические санкции. Это подтверждает наличие глубинных противоречий между мощными центрами силы – США и КНР, которые ярче всего проявились во времена холодной войны, но не исчезли совсем даже после политики «реформ и открытости». В настоящее время мы наблюдаем новый виток этого противостояния, которое, вероятно, будет продолжено и при нынешней администрации Белого дома.