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Аргументы Недели Мнение 13+

Китайцы в США

, 13:34 [ «Аргументы Недели», ]

Китайцы в США
Фото: соцсети

В США прошли выборы президента, в которых победил Джо Байден. Дональд Трамп был известен своим длинным языком и резкими взглядами в отношении Китая. Это, можно сказать, была его «фишка». Сейчас кажется, что Байден более выгоден Пекину, но это первые впечатления. Мы расскажем подробности о том, как китайская диаспора живет и влияет на Америку. Еще с середины XIX века.

Среди всех прочих национальных меньшинств США китайское выделяется особенно: оно одно из самых больших среди не белых американцев и самое большое среди всех азиатов. Сейчас, когда отношения между Америкой и Китаем стремительно ухудшаются, интересно внимательнее посмотреть на то, как живут китайцы за океаном. Важно понимать, что это огромная сила, сыгравшая большую роль в становлении китайского чуда, а американо-китайские контакты не исчерпываются лишь торговлей, а состоят из целого комплекса сложных отношений. Мы покажем, что контакты двух стран развивались по спирали, и сейчас наступил новый виток их развития.

Китайцы в США

Трудности перевода

Для начала определим некоторые термины, важные для дальнейшего понимания темы. Для русских привычен этноним «китаец», который мы употребляем по отношению ко всем китайцам в мире. Но сами они употребляют разные понятия для соотечественников в своем государстве и для тех, кто живет за рубежом. Собственно, китаец, проживающий на территории КНР и являющийся ее гражданином, или временно приехавший оттуда в другую страну, называется 中国人(чжунгожэн). В то время как для разных категорий иностранных китайцев есть разные обозначения.

Например, слово 华人 (хуажэн) обозначает лиц, которые уехали из Китая, уже не являются его гражданами и давно живут в другой стране. Другое понятие - 华侨 (хуацяо) – это китайцы, давно живущие в другой стране, но юридически еще считающиеся гражданами Китая. Возможно их совместное употребление – хуацяо хуажэн. Третье понятие - 华裔 (хуаи) обозначает этнических китайцев, родившихся и выросших в другой стране, получивших ее гражданство и никогда не имевших китайского.

То есть, для самих китайцев очень важна территориальная и юридическая принадлежность. И в разных регионах мира, где находятся китайские общины, есть разный процент тех или иных групп китайцев. Например, в Сингапуре более 90% населения составляют хуаи. Касательно США, в Китае в отношении соотечественников используют и понятие «хуацяо хуажэн», и «хуаи». По-русски можно сказать и «американский китаец», но в разговоре с китайцами они могут просто не понять, о ком именно идет речь.

Китайцы в США

Эхо холодной войны

По состоянию на 2020 год было зарегистрировано свыше пяти миллионов американцев китайского происхождения. Впервые в США китайцы начали пребывать еще с момента их основания, но по-настоящему крупные волны иммиграции происходят в середине XIX и во второй половине XX века. Первая связана с бедственным положением южного Китая в результате Опиумных войн, а также подавлением восстания тайпинов (народное движение на юге Китая против правившей империи Цин и европейских колонизаторов). Миллионы южных китайцев оказываются на грани голодной смерти. В это же время в США, во-первых, идет строительство железных дорог. Во-вторых, в Калифорнии начинается активная добыча золота. Для всего нужны рабочие. Так китайцы впервые массово отправляются в США.

Вторая волна китайской эмиграции в США связана с начавшейся в 1970-х годах в КНР политики «реформ и открытости». Она не прекращается до сих пор. Однако между двумя волнами существовал промежуток огромной политической напряженности, отчасти сравнимый с нынешним противостоянием. После того, как Мао Цзэдун и Компартия Китая (КПК) победили в гражданской войне в 1949 году, мир уже был расколот на два лагеря. По понятным причинам КНР присоединилась к советскому блоку. С этого момента китайско-американские отношения вступили в 20-летний период жесткой идеологической конфронтации.

В 1950 году антикоммунистические активисты в США во главе с сенатором Джозефом Маккарти начали внутреннюю охоту на ведьм. Так называемый маккартизм преувеличивал угрозу коммунизма, утверждая, что СССР и Китай за границей действуют как «пятая колонна», чтобы навредить Штатам. До этого момента большинство хуацяо хуажэн воспринимали себя как китайцы, мечтавшие однажды вернуться на родину. После начала маккартизма, из-за тотального к ним недоверия и обвинений в нелояльности, некоторым из них приходится отказаться от идеи возвращения, опасаясь повторить судьбу американцев японского происхождения в годы Второй мировой. Дальше больше. В 1950 году начинается Корейская война, в которой КНР и СССР сыграли одну из ведущих ролей, что дало дополнительный козырь маккартистам.

Китайцы в США

Во время политического преследования американских китайцев, под видом расследования подрывной деятельности КПК, был заблокирован въезд не только новых иммигрантов, но и усложнена жизнь тех, кто уже приехал. Китайцы, получившие вид на жительство или даже гражданство, также стали объектами расследований со стороны правительства США. Страдают также ученые и инженеры китайского происхождения. Показательна в этой связи история Цянь Сюэсэня – «отца» космической программы Китая, который учился и работал в США, но из-за маккартизма вернувшегося в КНР. Помимо ограничений в правах, в отношении китайцев через СМИ формируется негативное общественное мнение, попутно закрываются китайскоязычные газеты.

От маккартизма страдает и китайский бизнес, который обвиняют в связях с КПК и спонсирования им Корейской войны. Так, по оценке Министерства финансов США, в конце 1951 года в Китай было отправлено в общей сложности от 4 до 5 миллионов долларов США. Американское правительство опасается, что если китайцы станут «пятой колонной» КНР, то будут полагаться на свою экономическую силу для поддержки коммунизма. Поэтому на китайский бизнес оказывается давление. В городах США с населением меньше 25 000 человек совсем закрываются китайские рестораны, в больших городах их количество сокращается.

Реформы и открытость

В начале 1970-х годов, после «красного раскола» Мао с Хрущевым, и исходя из стратегических интересов совместного сопротивления Советскому Союзу, политика США в отношении Китая изменилась, и китайско-американские отношения заметно потеплели. Визит президента Никсона в КНР в 1972 году приоткрыл двери двух стран, в 1978 году между государствами установились дипломатические отношения. В то же время в 1965 году Конгресс принял «Закон об иммиграции и гражданстве», отменявший дискриминацию в отношении всех людей, прибывших в Штаты не из северо-западной Европы. Это повлияло как на увеличение количества иммигрантов, так и на улучшение их социального статуса. Закон, наряду с потеплением отношений с КНР, глубоко повлиял на хуацяо хуажэн, и многие из них ускорили свою интеграцию в американское общество.

Начинается вторая крупнейшая волна иммиграции: теперь в США едет большое количество высокообразованных китайцев, у многих есть определенный капитал, чтобы открыть свое дело. К середине-концу 1980-х годов новые иммигранты из Китая составляли до 75% от общей численности китайцев, проживающих в Штатах. Восстановление двусторонних дипотношений также дает китайскому сообществу за рубежом гарантию выражения своей политической позиции. Чтобы сломать этнические шаблоны, защитить свои права и изменить образ китайцев, они начали появляться в политике, участвуя в выборах различного уровня.

Китайцы в США

После окончания холодной войны, когда рухнул главный идеологический конкурент – СССР, и в связи с быстрым развитием КНР, Соединенные Штаты начали проводить в отношении Китая политику, с одной стороны, взаимодействия, а с другой – сдерживания. Китайско-американские отношения вступили в новую эру сотрудничества и конкуренции.

Сначала скажем о взаимодействии. В результате политики «реформ и открытости» и китайского экономического чуда, многих хуацяо хуажэн, а также их потомков – хуаи, очень привлекает возможность инвестировать средства в быстро растущий рынок КНР. Китайский капитал снова устремился на родину, придавая мощный импульс реформам. Многие компании США в то время также вышли на китайский рынок, в чем важную роль сыграли американские китайцы: они использовали свои связи для налаживания торговли между Китаем и США. Некоторые хуацяо хуажэн входят в американские компании, ведущие бизнес с КНР, или же приезжают в Китай в качестве агентов США, обладая преимуществами знания языка и владения необходимой информацией. В своей статье «Китайские диаспоры США и Канады и “новая” китайская миграция» историк Е. Анохина отмечает, что американские китайцы очень быстро занимают не только традиционные для себя сферы торговли и общественного питания, но начинают активно присутствовать в IT, науке, медицине, производстве электроники, химической и пищевой промышленности, банковской сфере (в последней важную роль сыграли выходцы из Гонконга).

Также возобновляются тесные научные связи – китайские ученые из американских китайцев наводят академические мосты между КНР и США. Благодаря этому в Америку отправляются на учебу тысячи китайских студентов.

Китайцы в США

В этот же период наступает эра «мягкой силы» Китая. В Гонконге, на тот момент хоть еще и принадлежащем Британии, расцветает своя кинофабрика с фирменными кунг-фу боевиками. Героем поколения становится Брюс Ли – родившийся в Сан-Франциско хуаи, уже в трехмесячном возрасте родители увозят его в Гонконг, где и всходит звезда мастера боевых искусств.

И если изначально помощь в сохранении культурной идентичности для американских китайцев предоставлялась в чайна-таунах, то позже она стала больше поступать с родины. Из-за наплыва новых мигрантов, американские китайцы стали покидать привычные этнические кварталы и расселяться в обычных пригородах больших городов с развитой инфраструктурой, что раньше для них было нехарактерно. В настоящее время, с повсеместным распространением интернета, доступностью авиаперелетов, появлением удобных мессенджеров американские китайцы находятся в более тесном контакте с Китаем, чем их предки. В свою очередь правительство КНР пытается всячески поддерживать лояльность и патриотизм не только хуацяо, но и хуаи, сотрудничая с китайскоязычными СМИ и различными зарубежными китайскими ассоциациями и организациями.

Новое противостояние

Теперь о сдерживании. В связи с президентством эксцентричного Дональда Трампа в мире больше заговорили о «китайской угрозе». Однако Штаты использовали обвинения в адрес Китая и раньше. Уже с 1990-х годов США начинают давить на болезненные для него точки прав человека, интеллектуальной собственности, вопросов Тибета, Тайваня и в последнее время Гонконга. Делалось это сначала не очень заметно, с помощью дипломатии и СМИ. Позже Трамп лишь начал говорить о том же самом с самых высоких трибун.

Разумеется, от политики сдерживания КНР страдают и американские китайцы. Так, согласно Национальному опросу общественности 2001 года, проведенного «Комитетом 100» (Committee 100 - организация, учрежденная американцами китайского происхождения, занимающаяся налаживанием связей между США и Китаем), более одной трети американской общественности уже тогда считали, что американцы китайского происхождения более лояльны к Китаю, чем к Америке.

Китайцы в США

В последние годы Соединенные Штаты только усилили подозрительность по отношению к Китаю. В этой связи все громче звучат обвинения китайских студентов и аспирантов, обучающихся в вузах США, которые, по мнению американских властей, занимаются нетрадиционным сбором разведданных по указу правительства КНР. Об этом, в частности, заявлял в 2018 году директор ФБР Кристофер Рэй, а в 2019 году зампредседателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Подобная практика уже привела к значительному сокращению академических обменов между США и Китаем. Увеличивается и уголовное преследование американских китайцев. Так, с 1997 по 2008 год китайские ответчики по делам о промышленном шпионаже составляли 17%, а в период с 2009 по 2015 год цифра увеличилась до 52% (данные КНР).

Помимо старых проблем, связанных с правами человека, Дональд Трамп начал активно настаивать на том, что Китай имеет большое положительное сальдо двусторонней торговли (КНР экспортирует больше, чем импортирует) и поднял ввозные пошлины на китайские товары. Но экономическая созависимость двух стран огромна. Повышение тарифов напрямую влияет на цепочки поставок и как следствие – на повседневную жизнь многих американских китайцев, деятельность которых прямо или косвенно связана с китайско-американской торговлей.

Китайцы в США

Поскольку американский президент выражает консолидированную позицию американского deep state, нельзя утверждать, что она сильно изменится с уходом Трампа. Хотя здесь все не так однозначно. С одной стороны, новоизбранный Джо Байден выступал с критикой торговых войн с Китаем, утверждая, что это вредит американской экономике. Это больше соответствует позиции Демократической партии, ориентированной на транснациональные корпорации, которые активно присутствуют в КНР. С другой стороны, Байден был жесток по отношению к нынешнему китайскому руководству, обвиняя лично Си Цзиньпина в нарушении прав человека внутри страны. И это вряд ли осталось незамеченным.

Подведем итоги

Современные китайцы, живущие в Соединенных Штатах, чаще всего имеют средний или высокий уровень жизни и образования, а также обладают высокой степенью интеграции в американское общество. Они выполняют роль «публичных дипломатов» между странами, а также могут оказывать влияние на американское общественное мнение для содействия дружественному развитию китайско-американских отношений. С другой стороны, на контакты между странами в разное время оказывала влияние политика. При взаимном доверии между КНР и США, начавшегося во времена Дэн Сяопина, произошло и глубокое проникновение китайцев в американскую жизнь, что привело к углублению взаимосвязи государств, в первую очередь в экономике. Политические разногласия, напротив, приводили к недоверию и притеснениям, обвинениям в шпионаже и «желтой угрозе», а на компании, близкие к КПК, накладывались экономические санкции. Это подтверждает наличие глубинных противоречий между мощными центрами силы – США и КНР, которые ярче всего проявились во времена холодной войны, но не исчезли совсем даже после политики «реформ и открытости». В настоящее время мы наблюдаем новый виток этого противостояния, которое, вероятно, будет продолжено и при нынешней администрации Белого дома.

Аргументы НеделиАвторы АН

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