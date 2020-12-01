Правительство Амурской области выводит регион из-под российской юрисдикции?

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1 декабря 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели», Егор КАГАРЛИНСКИЙ ]

Фото: cоцсети

Министр природных ресурсов Сергей Маху обложил недропользователей данью под угрозой лишения квот и лицензий и «неформально» объяснил, почему тем будет дешевле заплатить, чем отстаивать свою правоту в российских судах.

Когда властям Амурской области нужны деньги, например, на проведение банкета, они прибегает к весьма незамысловатой схеме поборов. Профильные министры просто приходят за нужной суммой к подведомственным им представителям бизнеса и запрашивают нужную сумму. За это обещают доброжелательное отношение и намекают на возникновение проблем при нежелании платить.

Иногда, правда, деньги собирают под предлогом борьбы с COVID-19, в частности, предлагают перевести определенные суммы на счета определенных фирм, якобы, для закупки защитных масок. И не дай вам Бог предложить чиновнику вместо денег на закупку масок сами маски. Это будет расценено как чуть ли не враждебный по отношению к обладминистрации жест. Берут только деньгами. Так неужели, речь фактически идёт о «чёрной» кассе губернатора? Видимо расходов у него и его чиновников много, и далеко не все они могут быть отражены в областном бюджете.

Ну а если нужно пополнить прохудившийся областной бюджет, то можно просто обложить региональные предприятия штрафами, выставляя и произвольно, на глазок оценив платежеспособность того или иного предприятия.

Больше всего в деле поборов с областного бизнеса преуспел фаворит губернатора Амурской области Василия Орлова его министр природных ресурсов Сергей Маху. Дело в том, что Амурская область – единственный регион Дальнего Востока, который осуществляет региональный контроль золотодобывающих предприятий, потому как это обычно федеральные полномочия. По сути же для амурских золотодобытчиков означает, что законы РФ здесь на них не распространяются.

По крайней мере, именно так г-н Маху реализует свои властные полномочия. Он выписывает всем золотодобывающим предприятиям штрафы. Причем для различных игроков рынка за одни и те же реальные или мнимые нарушения штрафы могут отличаться в разы. Недропользователи в принципе проявляют себя законопослушными субъектами рыночных отношений. Провинились – платят. Но когда штрафы превращаются в конкретные поборы, они сталкиваются с невозможностью защитить свои права в рамках действующего законодательства. Обратиться в суд они не могут под страхом полного уничтожениях их бизнеса. За попытку оспорить выставленные штрафы в суде, г-н Маху угрожает им административной расправой: штрафом раз в двадцать выше и лишением лицензии. Мы же помним, что законы РФ здесь не действуют, а чиновники типа Маху здесь, на Дальнем Востоке, типа шерифа на Диком Западе – сам судит, сам приводит приговор в исполнение.

Правда, лексика у министра при этом хуже, чем у бандита с большой дороги.

Но если природоохранные штрафы, пусть даже отражающие произвол региональных чиновников, можно связать с профильной деятельностью Минприроды, то некоторые примера вымогательства со стороны чиновников выглядят откровенно криминальными.

Так, в июне нынешнего года, по требованию Маху, золотодобывающая компания ООО «Россыпи» вынуждена была оплатить некий банкет на сумму 350 000 рублей. При этом плательщик даже не был поставлен в известность о том, для кого и с какой целью проводится банкет. Чиновникам приспичило от души выпить и закусить, и бизнесменам под угрозой неприятностей пришлось раскошелиться.

Не хлебом единым, однако, живут чиновники Амурской области. На зрелища тоже приходится скидываться бизнесу. Например, одной из компаний пришлось заплатить, по требованию вымогателя Маху, 650 000 рублей за создание дизайн-проекта музея золотодобычи. Опять же под угрозой не подписания квоты на добычу золота для ООО «ТРИ П». На фоне этого шантажа, пустяком кажется то обстоятельство, что ИП на счет которого Маху потребовал перевести деньги, согласно выписке из ЕГРЮЛ, соответствующий вид услуг не оказывает.

Ну и куда же сейчас без ковида! Золотодобытчикам, дабы не портить отношения с министерством природных ресурсов, да и вообще – властями Амурской области, г-н Маху настоятельно рекомендовал перечислить деньги якобы для закупки защитных масок на счета некоего ООО «БИО-Органика». Сами недропользователи, принужденные заплатить этой компании, ни с кем из ее представителей даже не общались, переговоров не вели и вообще не в курсе, существовали ли эти маски в принципе. Однако предложение компании-золотодобытчика безвозмездно предоставить, имевшиеся в наличии маски, Маху было отвергнуто. Ему нужны были не маски, а деньги на счете ООО «БИО-Органика».

Компания была наспех зарегистрирована за месяц до этого и составлена из губернаторских людей, коммерсов при власти. У компании два учредителя – Юрий Ельцов, Константин Богдаев. Генеральный директор ООО «БИО-Органика» Екатерина Алеканкина. Все трое – сотрудники Торгово-промышленной палаты Амурской области. В частности, Ельцов – президент ТПП, Алеканкина, соответственно, советник президента ТПП. Так что, «черная касса» областного правительства создана непосредственно под крышей областной ТПП. Очень удобно.

Вообще то, что творит министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху в отношении золотодобывающих компаний – это чистой воды криминал. Понятно, что он лишь марионетка, выполняющая указания руководителя региона Василия Орлова. Г-н Орлову удобно загребать жар чужими руками. А в случае чего, будет из кого сделать козлом отпущения для правоохранительных органов.

Но пока приамурские чиновники не привлекли внимания правоохранительных органов и спокойно отменили действие российского законодательства на территории области, губернатор требует, чтоб с золотодобытчиков стригли больше. Понятно, что в официальных речах губернатор говорит лишь, что «количество проверок золотодобывающих компаний на предмет соблюдения экологических норм необходимо увеличивать кратно». Но, как показывает практика, означает это больше штрафов и платежей на счета указанных чиновниками фирм и ИП.