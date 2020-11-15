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Аргументы Недели Мнение 13+

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

, 17:43 [ «Аргументы Недели», ]

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет
Фото: cоцсети

Есть в истории имена, на которых, в силу правила «Что написано пером, не вырубишь топором», лежит клеймо неприглядных поступков или даже злодеяний, каковых на самом деле эти люди не совершали. Тянется череда несправедливостей ещё с великого философа Сократа, которого описали в одной античной камеди как набитого болвана. Не церемонились с чужой репутацией и известные авторы более позднего времени. Но правда всё равно всплывает – и вот уже шотландские парламентарии вступаются за Макбета и его леди, а итальянский суд признаёт невиновность Сальери в «деле об отравлении Моцарта»… Нашему герою «пришили» не уголовщину, а лживость.  

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Читатель, наверное, догадался, что речь пойдёт о всемирно известном бароне Мюнхгаузене.

Более 223 лет назад ушёл в мир иной Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен – германский дворянин, ротмистр российской армии и, главное, автор остроумных фантастических историй. Настоящего Мюнхгаузена заслонил его литературный двойник, которому и досталась долгая жизнь и громкая слава враля.

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

На самом деле барон был очень правдивым человеком, да к тому же гордым. Он был человеком чести. Но со временем к нему прилепилось обидное, несправедливое прозвище «lugenbaron» - барон-лжец. Репутация Мюнхгаузена особенно пострадала, когда его рассказы появились в журнале, а затем и в книжках Р.Э. Распе и Г.А. Бюргера. Вымышленный Мюнхгаузен полностью заслонил настоящего из плоти и крови, и наносил ему удар за ударом при жизни. А после смерти создал ему славу фантаста…

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Более двух веков соответствующий литературный персонаж олицетворяет отчаянного враля. Но если бы первым биографом Мюнхгаузена стал не анонимный второстепенный писатель, не позаботившийся даже о прикрытии имени барона, а серьёзный исследователь, то имя барона могло стать символом российского влияния в Европе.

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Всего 17 лет от роду, в 1737 году, потомок древнего немецкого рода, не надеясь на наследство предков (в семье были старшие братья), отправился на службу в далёкую Россию, и стал пажом при принце Антоне Ульрихе – потенциальном наследнике российского престола после иператрицы Анны Иоанновны. С Турцией молодой барон действительно повоевал. А потом, словно почуяв неладное, оставил двор и перевёлся в Ригу, в Брауншвейгский кирасирский полк. Карьера Антона Ульриха кончилась арестом, а его бывшего пажа новая императрица Елизавета не только не подвергла репрессиям, но и произвела в ротмистры. Вскоре офицер в составе почётного караула присутствовал при проезде через Ригу немки Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской - будущей Екатерины II.

Антон Ульрих Брауншвейгский
Антон Ульрих Брауншвейгский

Бывалый служака – барон, вернулся на родину в 1753. 16 лет, проведённые в России, оставили неизгладимый след в личности барона. Может оттого так часто звучат в его рассказах русские мотивы: деревни, занесённые снегом выше крыш, замёрзшие на морозе мелодии рожка… А разве не русской удалью проникнуты его подвиги: полёт на ядре, перетаскивание кареты и коней, провал в трясину с конём, а потом вытягивание оттуда себя за волосы?Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Барон был страстным и искусным охотником. На привалах его спутники обращались в слух, созерцая удивительные истории Мюнхгаузена. Его рассказы быстро получили известность. Автор оказался артистичным исполнителем своих историй, похожим на нынешних писателей-сатириков, исполняющих свои сочинения со сцены. Не только охотникам и приятелям рассказывал он их, но не стеснялся и большой аудитории.

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Один из современников вспоминал о выступлениях Мюнхгаузена в ресторации гостиницы «Король Пруссии»: «Обычно он начинал рассказывать после ужина, закурив свою огромную пенковую трубку с коротким мундштуком и, поставив перед собой дымящийся стакан пунша…. Он жестикулировал всё выразительнее, крутил на голове свой маленький щегольский паричок, лицо его всё более оживлялось и краснело, и он, обычно правдивый человек, в эти минуты замечательно разыгрывал свои фантазии».

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Да, он и желал бы рассказывать правду, и ему было, что поведать о пережитом… Но, лица слушателей сразу становились скучными. Им не было дела до того, что почти 14 лет барон провёл при двух императрицах и младенце-императоре, был свидетелем стремительных взлётов и сокрушительных падений, заговоров и переворотов… Слушатели ждали чего-то сверхъестественного, и барон подыгрывал им.

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

В 1781 году Мюнхгаузен неожиданно прочёл о себе в юмористическом альманахе: «Возле Г-вера (Ганновера) живёт весьма остроумный господин М-х-з-н, пустивший в оборот особый род замысловатых историй». Это и забылось бы, если бы некий Эрих Распе, бежавший в Англию из-за обвинения в расхищении древних музейных коллекций, не пересказал байки барона в небольшой книжице. В 1785 году анонимную брошюру о чудесных путешествиях и походах смели с книжных прилавков за день. Хотя Распе и предупредил, что враки его персонажа не более, чем пародия на настоящую ложь, на читателей это не подействовало. Видимо, предупреждение было не очень внятным.

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Вскоре поэт Готфрид Бюргер перевёл Распе обратно на немецкий язык. При этом «приврав» ещё восемь эпизодов уже от себя.

Слава обрушилась на настоящего барона и имела совсем не радужные последствия. Можно сказать, что он получил метку «барон-лгун». Читатели засыпали Мюнхгаузена насмешливыми письмами, а зеваки толпами стекались в имение, чтобы поглазеть на «того самого». Славная фамилия оказалась опозоренной. Барон подавал в суд, но людей, причастных к выходу анонимной зарубежной книги так и не нашли.

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Этот другой, литературный Мюнхгаузен ещё при жизни своего прототипа отправился в бесконечное путешествие через границы и века: то верхом на половине лошади, то в брюхе рыбы, то, оседлав пушенное ядро. Вернулся он и в Россию, откуда и начал своё путешествие, и без которого не было бы его удивительных рассказов. Первая книжка о приключениях барона Мюнхгаузена вышла в Санкт-Петербурге ещё при жизни первого автора в 1791 году под названием «Не любо не слушай, а лгать не мешай». И с тех пор Мюнхгаузена у нас любят, пожалуй, больше, чем на его родине.

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

В поместье Мюнхгаузена в городке Боденвердер, куда сегодня входит деревня Кемнаде (Нижняя Саксония), на берегу реки Везер, возвышается дом Мюнхаузенов, где родился наш герой, а в церкви деревни Кемнаде он и похоронен. Перед самым алтарём, на одной из каменных плит, высечена надпись: 1720/ фон Мюнхгаузен/ барон/ Иеронимус Карл/ Фридрих/ 1797. В доме сегодня его музей. Туристы сюда добираются редко. Им хватает осмотра музея и поместья с «павильоном лжи», где по преданию звучали знаменитые рассказы хозяина.

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Если сказать правду, жизнь барона не была счастливой. Ко всем бедам в 1790 году у него умерла жена, с которой он в согласии прожил 46 лет. Женившись в 70 лет во второй раз на молодой девушке Бернардине, которой приглянулось его имение, он потерял всё.

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Мюнхгаузен умирал один в пустом холодном доме, оставляя наследникам одни долги. За ним ухаживала только вдова его егеря фрау Нольте. Однажды добрая женщина надевала зябнувшему старику шерстяные носки и обнаружила, что у него не хватает двух пальцев на ноге. «Пустяки! – рассмеялся Мюнхгаузен. – Их на охоте откусил русский медведь». 

Настоящему барону ​Мюнхгаузену исполнилось бы в этом году 300 лет

Так, с последней шуткой - как прощальным вздохом на устах - умер этот удивительный человек. Его литературный герой пережил века и ещё порадует не одно поколение людей. 

 

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