Разработка кимберлитовой трубки «Удачная» отравила реку Далдын, в Якутии

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3 ноября 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Кимберлитовая трубка «Удачная» – это самое крупное месторождение алмазов в России, которое расположено в Далдыно-Алакитском алмазоносном районе. Оно разрабатывалось открытым способом с 1982 год, а с июня 2014 года горняки перешли к шахтному способу добычи алмазов. По масштабам загрязнения окружающей среды «Удачная» не имеет себе равных на севере Якутской алмазоносной провинции.

В результате долгой добычи, вокруг этого месторождения растительный покров в районе практически весь погиб. Причина тому – выход сильно загрязненных подземных вод на поверхность. Все что осталось от некогда богатого лесного массива – очень редкие сухие лиственницы. Тяжело смотреть на этот апокалиптический пейзаж. Протяженность полосы вымершей флоры тянется на 600 м вдоль правого берега реки, а ширина этого гиблого участка от подножья террасы в сторону русла Далдын, составляет 190 м. Здесь протекает ручей, сформированный сильно минерализованными водами оранжевого и светло зеленоватого цвета, в некоторых местах наблюдаются застойные довольно глубокие емкости. Исследователи считают, что «в зависимости от класса опасности токсичных компонентов и их влияния на гигиеническое или рыбохозяйственное качество воды, протяженность зоны экологического дискомфорта может изменяться в значительных пределах». То есть вышеуказанными размерами загрязнения вод и почв не ограничивается.

Читать статью полностью: Самое крупное алмазное месторождение России стало причиной экологической катастрофы