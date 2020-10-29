Самое крупное алмазное месторождение России стало причиной экологической катастрофы

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29 октября 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская ]

Фото: соцсети

Кимберлитовые трубки, заполнены субстанцией, которая образуется при прорыве магмы сквозь земную кору. Они могут содержать в себе алмазы. Речь пойдет об очень богатой залежи этих драгоценных камней. Месторождение или кимберлитовая трубка «Удачная» была открыта в 1955 году и за время ее разработки принесла немалый доход государству. Но, она также стала причиной загрязнения воды в ближайших водоемах и подземных горизонтах, что привело к экологической катастрофе местного масштаба.

Кимберлитовая трубка «Удачная» – это самое крупное месторождение алмазов в России, которое расположено в Далдыно-Алакитском алмазоносном районе. Оно разрабатывалось открытым способом с 1982 год, а с июня 2014 года горняки перешли к шахтному способу добычи алмазов. По масштабам загрязнения окружающей среды «Удачная» не имеет себе равных на севере Якутской алмазоносной провинции.

В результате долгой добычи, вокруг этого месторождения растительный покров в районе практически весь погиб. Причина тому – выход сильно загрязненных подземных вод на поверхность. Все что осталось от некогда богатого лесного массива – очень редкие сухие лиственницы. Тяжело смотреть на этот апокалиптический пейзаж. Протяженность полосы вымершей флоры тянется на 600 м вдоль правого берега реки, а ширина этого гиблого участка от подножья террасы в сторону русла Далдын, составляет 190 м. Здесь протекает ручей, сформированный сильно минерализованными водами оранжевого и светло зеленоватого цвета, в некоторых местах наблюдаются застойные довольно глубокие емкости. Исследователи считают, что «в зависимости от класса опасности токсичных компонентов и их влияния на гигиеническое или рыбохозяйственное качество воды, протяженность зоны экологического дискомфорта может изменяться в значительных пределах». То есть вышеуказанными размерами загрязнения вод и почв не ограничивается.

Немного предыстории. Кимберлитовая трубка «Удачная» была открыта в июне 1955 года в самом начале работы Амакинской геологоразведочной экспедиции, возглавляемой известным геологом, лауреатом Ленинской премии Владимиром Щукиным. Позже близ месторождения был построен горно-обогатительный комбинат (ГОК) и поселок городского типа, названный – «Удачный». Уже предварительные разработки показали, что это месторождение состоит из двух кимберлитовых трубок (восточная и западная), геологи в шутку их называют Щукинсими штанами, которые из глубины идут параллельно и сходятся у самой поверхности. Сейчас это месторождение и ГОК принадлежат компании АЛРОСА. Здесь были добыты уникальные образцы: алмазы «60 лет ЯАССР» весом 173,7 карата и «Якутск-350» весом 126,3 карата добыты в 1982 году; алмаз «Александр Пушкин» весом 320,65 карата - в 2013 году. В 2003 году на месторождении были добыты уникальные камни ювелирного качества, самые крупные из которых — алмаз лимонного цвета весом 301,55 карата и алмаз табачного цвета весом 232,7 карата. В декабре 2014 года в породе обнаружили камень, содержащий 30 тысяч алмазов, что в миллион раз больше обычной их концентрации. К слову, если в советское время геологи за обнаружение алмазоносной трубки получали Ленинскую премию, то сейчас максимум они могут рассчитывать на награждение в виде нового автомобиля – ВАЗ «Патриот».

Вернемся к месторождению «Удачная». Оно расположено на правобережье реки Далдына в центральной части ее бассейна. В настоящее время верхняя часть кимберлитового тела вскрыта горными работами до глубины 640 м. Начиная с 1983 года добыча алмазов здесь ведется в условиях обильного поступления в карьер дренажных вод, представляющих собой крепкие рассолы с высоким содержанием токсичных элементов. Концентрация солей в стоках превышает уровень ПДК на 2-3 порядка.

Как вы понимаете рудник в настоящее время затапливается естественным путем, что не устраивает добывающую компанию, поскольку его дальнейшая разработка сулит не малые прибыли. Профильным организациям были заказаны изыскательские работы. Исследования гидрогеологических особенностей карьера, шахты и района окружающего месторождение и ГОК проводилось с целью изучения природных гидрогеологических условий месторождения и их всесторонней оценки как одного из основных факторов обводнения месторождения. Уникальные, не имеющие аналогов в отечественной и мировой практике криогидрогеологические, гидрогеологические и климатические условия изучаемого месторождения предопределяют ряд сложнейших проблем защиты подземного рудника от затопления. Группа из Белгородского государственного национального исследовательского университета в своем отчете сообщила: «В пределах месторождения выделяют обводненные зоны кимберлитов и траппов, которые характеризуются локальным распространением. Магматические образования рассматриваются как «гидравлические окна», через которые происходит сообщение между обводненными толщами пород».

К работам также привлекли Институт мерзлотоведения СО РАН (г. Якутск). По завершению мероприятий исследователи сделали следующие выводы: « Среднекембрийский водоносный комплекс (СВК) является основным источником обводнения рудных тел. Восточное рудное тело является наиболее обводненным, чем Западное рудное тело, приуроченное к зоне Далдынской флексуры, которая характеризуется повышенными фильтрационными свойствами водовмещающих пород. Поступление в карьер подземных рассолов в горные выработки происходит из СВК, а также из Нижнекембрийского водоносного комплекса (НВК) в основном через зоны дробления рудоконтролирующих разломов, трещиноватые кимберлиты и приконтактовые зоны рудных тел.

Отмечено, также, что захоронение карьерных вод осуществлялось до 2002 года на «Октябрьском», затем на «Киенгском» полигонах, а в настоящее время ведется их сток на полигон «Левобережный». Не буду долго утруждать читателя химическим составом этих вод, перечислю лишь несколько элементов обнаруженных в них: pH, Li , Eh, мВ, Sr, Са2+ , Ba , Mg2+ , Br , Na+ , Cd , K, Hg , NH4 + , Pb , SO4 2, Tl , Cl, As , NO3, Rb , HCO3 и т.д.

Киенгский полигон расположен в 5 км юго-восточнее трубки Удачная и был введен в эксплуатацию в 2001 г. Полигон. К концу 2008 года общий объём сброшенных сюда рассолов составил около 6 млн. м3.

В близи Удачнинского ГОКа на междуречье нижнего течения рек Сытыкан и Далдын в результате интенсивного техногенного воздействия на водные системы, сформировалась крупная гидрогеохимическая аномалия, занимающая площадь около 120 км кв. - 11х11 км. В её пределах поверхностные и надмерзлотные воды загрязнены избыточным количеством макро- и микрокомпонентов: Na+ , K+ , Сa2+, Mg2+, Cl- , NH4 + , Sr, Li, Mn, Br. Обводненность месторождения токсичными рассолами оказывает воздействие на экологическую обстановку на территориях, прилегающих к Удачнинскому ГОКу.

Центральную часть данной гидрогеохимической аномалии занимают Октябрьский и Киенгский полигоны. Здесь загрязнение поверхностных и грунтовых вод особенно велико. Были сделаны гидрогеологические скважины, вскрывшие подземные рассолы, вблизи хвостохранилищ и отвалов карьера трубки Удачная. По словам ученых здесь наблюдается «максимальная аномальность природных вод, обладающих высокой степенью токсичности. Загрязнение реки Далдын было обнаружено на расстоянии до 4,5 км от промышленных объектов, что является следствием высокой степени техногенного воздействия инфраструктуры Удачнинского ГОКа на все водные системы района.

На правом берегу реки Далдын, в юго-западной части полигона, где осуществляется закачка дренажных рассолов «Киенг», была зафиксирована разгрузка подземных вод. Неконтролируемый сброс дренажных рассолов объясняется растворением подземного льда (вечной мерзлоты) все теми же рассолами. Удержать ядовитую воду на полигонах больше нет никакой возможности.

Слева от красной линии чудом сохранившаяся природа - справа мертвый лес.

Анализ химического состава воды источника с исходным дренажным рассолом, закачиваемым в подземные полигоны захоронения показал полное сходство их химического состава. Что свидетельствует о наличии гидравлической связи между водами источника и водами Киенгского полигона. Ученые пришли к выводу: «Под воздействием инфраструктуры Удачнинского ГОКа (хвостохранилища, отвалы карьера, дренажные рассолы) природный гидрокарбонатно-кальциевый состав воды р. Далдын (в 1956-1966 гг.) в результате многолетней (около 40 лет) техногенной метаморфизации химического состава изменился на хлоридный магниево-кальциевый. Сток техногенно-метаморфизованной загрязненной воды р. Далдан влияет на изменение химического состава воды реки Марха (крупного левого притока р. Вилюй)».

Получая мегаприбыли, ГОК не вкладывает ничего в экологию и продолжает отравлять воду и убивать природу, интересно, куда смотрят природоохранные государственные организации? Но не стоит забывать, что эту грязную, токсичную воду, в конце концов, приходится потреблять самому человеку. Еще в XIX веке французский академик химик и микробиолог Луи Пастер говорил: «Люди выпивают (с водой – «АН») 90% своих болезней». Тот век положил начало индустриализации, которая вероятно уже скоро положит конец всему живому на Земле.

А может отказаться от добычи алмазов в пользу синтетических или усовершенствовать науку и выращивать более прочные минералы?

Наш современник, российский академик Виктор Осипов подчеркивает: «Дефицит пресной воды возрастает помимо роста водопотребления за счет ее загрязнения. По имеющимся данным, в процессе антропогенной деятельности на Земле загрязняется почти половина доступного объема ее потребления. Наиболее мощными являются сбросы сточных вод (около 2000 км3 /год), образующиеся в коммунальном и сельском хозяйстве, а также на промышленных предприятиях энергетического, строительного и других профилей. На городских и промышленных территориях интенсивно загрязняются не только поверхностные, но и подземные воды. Дефицит качественной питьевой воды является важным фактором состояния здоровья населения. В России ежегодно фиксируется до 1000 дополнительных случаев заболеваний на 100 тысяч населения, обусловленные не качественной питьевой водой».