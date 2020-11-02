Цифровая трансформация в России: краткий ликбез

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2 ноября 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

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Постановление премьер-министра о новом подходе к цифровизации госорганов означает серьезные организационные и качественные преобразования. Планируется цифровая трансформация нефтяной сферы, а вскоре и всей промышленности.

К чему она приведет – к интеграции в мировую финансовую систему (глобализация 2.0), улучшению качества жизни или к гонке за цифровое лидерство без правил и масштабному сбору данных.

Запуск цифровизации госуправления в России в 2020 г.

Согласно постановлению правительства к 1 декабря 2020 г. губернаторы обязаны назначить шефов цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) в каждом ведомстве. Их работу будут курировать шефы федерального уровня.

Новые руководители будут отвечать за цифровизацию всех рабочих процессов и перевод госуслуг в онлайн-формат. В перспективе будут созданы цифровые платформы для улучшения качества жизни.

Госведомства перейдут на программы цифровой трансформации с 3-летним сроком планирования и ежеквартальной отчетностью. Специфика деятельности ведомств, их отраслевая направленность и особенности функционирования, бесспорно, отразятся на реализации мегапроекта цифровой трансформации.

Очевидно, у регионов в отличие от столицы отсутствует большой опыт цифровизации, а также немного специалистов с компетенциями в этой области. Поэтому скорость цифровой трансформации по регионам будет разной. В ближайшее время уклад экономики в регионах не сильно изменится, но в будущем цифровизация получит большое распространение. Кроме того, улучшится ее управляемость, и будут созданы для развития цифровой экономики.

С момента реализации национального проекта «Цифровая экономика» с 2019 г. в федеральных органах исполнительной власти и подведомственных организациях были уже созданы подразделения, ответственные за цифровые проекты.

С февраля 2020 г. в федеральных ведомствах начали назначать заместителей руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. С марта стали переформатировать цифровые подразделения. На повестке стоит вопрос создания цифровых команд, при создании которых требуется привлекать специалистов широкого профиля и избегать бессистемного подхода к управлению цифровыми проектами.

Полным ходом идет разработка и проведение образовательных программ для государственных и муниципальных служащих в сфере цифровой трансформации и госуправления. В онлайн формате реализуются программа «Клик» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» с тем, чтобы чиновники разбирались в вопросах работы с большими данными и машинного обучения.

Подготовка управленцев и команды в сфере цифровой трансформации госуправления осуществляется в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации на базе Высшей школы государственного управления РАНХИГС.

Цифровизация российской экономики: проблем станет меньше?

Президент Путин считает одной из национальных целей до 2030 г. цифровую трансформацию всех сфер жизни. Она будет способствовать экономическому росту и расширению каналов сбыта продукции. В пример другим компаниям он поставил «Яндекс, «Сбер» и «ВТБ», которые фактически превращаются в экосистемы.

1 ноября стало известно, что в скором времени будут приняты меры по поддержке проектов по цифровизации нефтяной отрасли до 2035 г.

По сообщению Павла Сорокина, заместителя главы Министерства энергетики России, цифровая трансформация в России может принести прибыль в более чем 700 млрд. рублей, а также снижение затрат на разведку и добычу на 10-15%.

По сути, цифровая трансформация охватит все отрасли промышленности России. Причем Национальный Индекс развития цифровой экономики поможет измерить качество и скорость цифровизации госуправления в России.

По задумке разработчиков, проект цифровой трансформации должен помочь России интегрироваться в новую мировую финансовую систему, которая будет открытой и прозрачной. Уже сейчас банки превращаются в экосистемы, технологические компании. Вероятно, технологические компании также начнут оказывать финансовые услуги. Кроме того, будет реализован концепт открытой банковской среды (open banking), предполагающий передачу банковских данных о пользователях сторонним организациям.

В компании KPMG считают, что необходим международный консенсус относительно глобальных стандартов контроля над данными. Вероятно, США попытаются продвигать свои правила игры. Тем временем конкуренция в области цифровой экономики обострится, а спор о протекционизме и свободной торговле продолжится.

По существу, персональные и банковские данные становятся новым продуктом. Ясно, что нарушений личной цифровой безопасности, вызванных масштабным вторжением, не избежать. Выработает ли международное сообщество моральный кодекс в цифровой сфере или будет вовлечено в новую опасную игру?

По данным компании PwC, уже сейчас 52% российских компаний в 2021 г. планируют увеличить расходы на обеспечение информационной безопасности, а 42% организаций намерены увеличить штат сотрудников.

Что нужно знать о цифровой трансформации?

Разговоры о цифровой трансформации ведутся, по меньшей мере, последние пяти лет. В современную информационную эпоху цифровая трансформация стала актуальной задачей для бизнеса и госорганов.

Фактически столкнувшись с пандемией коронавируса, организации вынуждены перевести сотрудников на гибкий режим удаленной работы и использовать новые технологии для связи с ними. Они уже стали на путь постепенной цифровизации.

Цифровую трансформацию ассоциируют с внедрением цифровых технологий в производственные процессы (искусственный интеллект, сайты, чат-боты, блокчейн, соцсети, анализ данных, Интернет вещей). Вместе с тем это означает глубокое преобразование продуктов и услуг, структуры организации, стратегии развития, работы с клиентами, а также создание компетентной команды за счет привлечения талантливых сотрудников для продвижения новой корпоративной культуры.

Иными словами, это перестройка бизнес-процессов, трансформация модели управления на основе больших данных. При этом предполагается изменение среды, в которой действуют организации или компании.

Цифровой бизнес можно построить с нуля, а можно изменить существующий. Считается, что предприятия должны адаптироваться к требованиям цифрового потребителя или они не устоят перед высокотехнологичными компаниями.

Как объясняется, положительный эффект от цифровой трансформации может быть связан с повышением уровня сервиса, снижением затрат времени, использованием всех цифровых сервисов и возможностью для саморазвития.

Как западные компании продвигают цифровизацию в России?

С целью продвижения цифровой трансформации в России действуют западные консалтинговые и аудиторские компании – Deloitte, PwC, Boston Consulting Group, Ernst and Young, KPMG.

Крупная западная консалтинговая компания «Делойтт», имеющая международную сеть представительств в более чем 150 странах, в том числе в России, выстроила собственную цифровую структуру, независимую от головного офиса.

Первым шагом стало привлечение в зависимости от потребностей клиента и специфики задач экспертов с разной специализацией, способных помочь создать цифровые продукты.

Вместе с тем в компании реализовываются проекты полного цикла – от цифровой стратегии, экосистем и платформ до приложений, сайтов и решений с виртуальной и дополненной реальностью.

Фактически в «Делойтт» было создано цифровое подразделение, интегрированное в гибкую структуру и сегментированное для комплексного решения задач. Сейчас подготовка экспертов осуществляется в каждом блоке – стратегия, операционная эффективность, потребители/стейкхолдеры, человеческий капитал, информационные и цифровые технологии.

При этом инициативы реализовываются «сверху вниз» – от топ-менеджмента до сотрудников. Через наиболее мотивированных сотрудников и разные каналы коммуникаций распространяется информация о цифровой трансформации.

В «Делойтт» выделяют 6 основных характеристик цифровой трансформации. Во-первых, четкая цифровая стратегия, основанная на лидерстве и корпоративной культуре, готовой к постоянным изменениям и рискам, предопределяет цифровую трансформацию.

Отправная точка отсчета − понимание, с какой целью и как будет выстроена цифровая структура. Фокус на внедрение технологий без организационных изменений или отсутствие стратегии и приоритетов ошибочны.

По данным «Делойтт», наличие четкой цифровой стратегии подтвердили только 15% сотрудников компаний, находящихся на ранних стадиях цифровой зрелости.

Во-вторых, эффективность цифровой стратегии зависит от ее масштаба и поставленной цели. Менее зрелые в цифровом плане организации полагаются на точечное использование новых технологий и стратегию в приоритетной области деятельности.

Напротив, в более развитых организациях цифровые стратегии применяются с целью трансформации бизнеса.

В-третьих, с целью улучшения работы успешные компании не только «внедряют цифровые технологии в таких областях, как социальные услуги, мобильные платформы, анализ данных, облачные сервисы».

Внимание уделяется новым навыкам, в частности, гибкости, быстрой адаптации, созданию новых возможностей. В развитых организациях особое место занимает эффективная коммуникационная стратегия. Например, «Делойтт» занимается постоянным вовлечением сотрудников и повышением их осведомленности.

В-четвертых, все больше сотрудников стремятся работать в компаниях, «глубоко приверженных цифровому прогрессу».

В-пятых, отличительной чертой процесса цифровой трансформации является принятие рисков как «культурной нормы». Зрелые организации отличаются высоким уровнем принятия рисков, стремлением к созданию инноваций и кооперативной рабочей атмосферы.

В-шестых, продвижением ценности цифровых технологий занимается руководитель. В успешных компаниях руководитель в два раза чаще продвигает цифровую повестку. Вместе с тем в компаниях, осуществляющих цифровую трансформацию, наметилась тенденция перехода к гибким горизонтальным структурам. В них основную роль играют многофункциональные команды с целью ускорения процесса принятия решений.

В итоге, эксперты «Делойтт» приходят к выводу, что «цифровая трансформация бизнеса – новый феномен, и пока ни одна компания еще не достигла его конечного состояния и точно не определила его».

Насколько успешно пройдет цифровизация национальных экономик, пока рано судить. Ясно, что особенности развития стран следует учитывать при выстраивании государством цифровой стратегии, слепо не копируя навязанные стандарты и не исключая мнение гражданского общества. Цифровизация должна приносить общественную пользу.