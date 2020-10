«Кримсон Дон» - новая империя Дарта Мола. Об основании крупной преступной империи из вселенной «Звёздные войны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 октября 2020

Фото: cоцсети

«Багровый рассвет» или «Кримсон Дон» - одна из худших и опаснейших преступных организаций во вселенной «Звёздные войны». Самое интересное, что её происхождение точно неясно, и всё из-за разной информации, дарованной фанатам в сериалах и фильмах. Согласно одноимённому спин-оффу «Соло. Истории» и сведениям из «Вукипедии», «Багровый рассвет» был создан ситхом Дартом Молом уже после провозглашения Галактической империи Палпатином. Но в последних сериях мультсериала «Войны Клонов» мы слышим заявления Дарта Мола об этой организации ещё до завершения конфликта с КНС. Получается, что эта организация могла появиться ещё в периоде окончания Клонических Войн.

Дарт Мол – один из самых интересных персонажей вселенной. Он принадлежал к человекоподобной расе датомирцев, представляющих собой людей, но изобилующим острыми костяными наростами по всей голове. Вначале Мол был учеником Дарта Сидиуса, но после обезображивания и лишения ног на Набу, он решил изменить свою стратегию и построить собственную империю. Ему удалось это сделать на Мандалоре. Мол вместе с верными приспешниками сумел взять контроль над целым государством. К его криминальному синдикату, известному как «Коллектив теней», присоединились фоллинцы из «Чёрного Солнца», пайки, трандошане и даже некоторые хатты. Преступный синдикат, контролируемый Молом, мог угрожать целой галактике. И потому Республика была вынуждена ликвидировать его в последние дни Войн Клонов. Коммандер Асока Тано, ученица Анакина Скайокера, смогла одолеть империю Мола на Мандалоре, заручившись поддержкой клонов и местных мятежников. Мандалор был взят в осаду и полностью очищен от приспешников тьмы.

После провозглашения Империи, ситх решил продолжить своё дело. Тогда он приступил к созданию нового криминального синдиката, который и получил название «Багровый рассвет». Многие из его бывших приспешников с охотой вошли в организацию. Синдикат превратился в один из пяти крупных преступных империй Галактики. Его руководители проникали во многие правительства и начинали сеять там семена коррупции. Некоторые имперские военачальники, губернаторы и дворяне предпочитали сотрудничать с «Багровым рассветом». У синдиката имелось немало военных баз, на которых они тренировали боевые команды и планировали диверсии. Мол решил скрыть своё существование от остальной Галактики, и потому поставил формальным лидером Драйдена Воса. Вос был опытным преступником и аферистом, к тому же очень богатым. Он принадлежал к неизвестной человекообразной расе, о которой в Каноне не говорится. Но никаких расизмом он не отличался, и под его началом служило множество представителей разных цивилизаций. Как известно, Вос окончил свои дни очень печально и погиб от рук ближайшей сподвижницы по имени Ки`Ра.

Примечательно также и то, что «Багровый рассвет» очень напоминает ещё одну крупную организацию преступников из той же вселенной под именем «Синдикат Занна». Криминальная империя Тайбера Занна была придумана специально для компьютерной игры «Star Wars Empire at War – The Forces of Corruption». Она является там третью играбельной фракцией. Но учитывая то, что игру создали ещё при господстве Лукаса, а не Диснея, ни о каком «Багровом рассвете» там не идёт и речи. К тому же Мол тогда воспринимался, как убитый Оби-Ваном ситх на планете Набу во время вторжения Торговой федерации.