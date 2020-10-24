Коронавирусная обстановка в США пока не улучшается

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 октября 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Более 71 000 случаев заражения было выявлено недавно в США. Всё это напоминает уже настоящий фильм-катастрофа.

Не стоит даже сравнивать нынешнюю ситуацию с весенней. Всё намного сложнее. На сегодня число заражённых в Штатах уже приближается к отметке в 9 миллионов. На данный момент больных коронавирусом – 8 479 650 человек. Выздоровело пока что только чуть больше 3х миллионов (3 375 427). Количество погибших уже давно превышает 200 000 человек. Точная цифра – 223 845. Врачи активно работают над спасением тяжелобольных. В особенности страдают пожилые люди, инвалиды, онкобольные и те у кого слабый иммунитет. Также в зоне риска – сердечники и диабетики.

Но всё же президент Трамп не спешит отчаиваться и в основном мыслит позитивно. Сегодня он проводил дебаты со своим политическим оппонентом Джо Байденом. В своём выступлении Трамп заявил, что США уже близки к победе над вредоносным микробом, и в скором времени (в течение нескольких недель) уже будет готова вакцина. Байден же не считает слова президента за правдивые и обвиняет его в допущении распространения вируса по всему государству. Ненавистники нынешнего режима говорят практически то же самое.