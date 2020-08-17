«Лукашенко - в автозак»: почему Кремль устроит любой исход протестов в Беларуси

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17 августа 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Невиданных для Беларуси масштабов акции протеста прокатились по стране в прошедшее воскресенье. Кажется, что точка невозврата для президента Республики пройдена, но, как видим, пока Александр Лукашенко не оставляет надежд удержать власть в своих руках. Между тем, главной фигурой в решении сложившейся ситуации в Беларуси может стать человек, о котором все уже немного подзабыли.

Нельзя однозначно сказать, что отношения между Лукашенко и Путиным на протяжении двух десятилетий были безоблачными. Но есть основания полагать, что в преддверии белорусских выборов Кремль сделал ставку все же на Александра Григорьевича.

«Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба сильные личности... Я считаю, что старший брат должен всегда младшего поддерживать, и я всегда это Путину говорю», - подчеркнул белорусский лидер накануне выборов и добавил: «Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга».

Как говорится, дружба - налицо. Что же у Лукашенко во время предвыборной кампании пошло не так?

Задержания политических оппонентов, как мы уже сейчас видим, явно не добавили президенту Беларуси баллов в копилку народной любви. Арест трех десятков «боевиков» из России, оказавшихся не в то время и не в том месте, тоже выглядел весьма неубедительным и договорным. Но, наверное, самым главным фактором, ставшим вишенкой на торте, оказался обозначенный 80-ю процентами официальный результат итогов голосования. Лукашенко уже сам себя пересидел на посту президента, и народу, как никогда, захотелось свободы и правды.

А что же Кремль? Москва сохраняет внешнее спокойствие, быть может, и потому, что отставка Лукашенко для Путина – вполне себе приемлемый вариант. Тут Александр Григорьевич мог бы даже «матюкнуться», но его незавидное положение этим явно не исправить. Ситуацию осложняет наличие в белорусском законодательстве статьи за захват власти, и если окажется, что результаты выборов были все же «нарисованы», Лукашенко может грозить даже смертная казнь:

«захват, либо удержание государственной власти неконституционным путём, повлёкшие гибель людей либо сопряжённые с убийством» - ст. 357, ч.ч. 2 и 3 (УК РБ).

Александр Григорьевич вынужден сейчас слушаться «старшего брата» хотя бы и в целях собственной безопасности, ведь вариант с переездом на ПМЖ в Ростов в этой ситуации для него будет явно не самым худшим.

Стоит отметить, что и «по ту сторону» белорусских протестов у Кремля вполне неплохие перспективы, и если сам Лукашенко не сможет сохранить власть, Москва ее удержит по любому. Ставшая символом последних событий в Беларуси Светлана Тихановская ни шагу не сможет сделать без согласования с Кремлем, даже если Лукашенко окончательно выпустит из рук нити правления. Напомним, что муж ее арестован, и его будущее сейчас во многом зависит от позиции Москвы. Сама Тихановская в такой ситуации является идеальным объектом для управления извне: пока ее супруг в застенках, пожелания Кремля придется выполнять. Нынешний статус заключенного Сергея Тихановского, о котором уже многие подзабыли, таким образом, может стать решающим в свете предстоящих событий.

А теперь о том, в чем может быть плюс для Москвы в Беларуси без Лукашенко. С Александром Григорьевичем российской власти все же приходилось торговаться по многим вопросам, а если к власти в Республике привести более лояльного политика, то и вообще можно прибрать к рукам все, что «плохо лежит», и по факту, бесцеремонно отодвинуть границы России в сторону Запада. Конечно, на первых порах все это будет неявно, но такого развития событий тоже не стоит исключать.

Светлана Тихановская скорее всего в любом случае будет использована как временная фигура. Сегодня экс-кандидат на выборах президента Беларуси заявила:

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».

Стоит полагать, что когда Беларусь войдет «в нормальный ритм», на ее политическом Олимпе мы можем увидеть новое лицо.