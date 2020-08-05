Эксперт Александр Храмчихин, - Если бы Россия не воевала в Сирии, ей пришлось бы очень скоро воевать на своей территории

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 августа 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Прекрасно понятно, что война в Сирии нам необходима просто потому, что если бы эта страна попала под власть исламистов (это не обязательно только «Исламский халифат», это и те же «умеренные оппозиционеры», т.е. «Братья-мусульмане»), нам очень скоро пришлось бы воевать с ними уже на своей территории. Более того, нам надо было вмешиваться в сирийскую войну раньше, тогда всё пошло бы легче.

Турция воюет в Ливии, используя в качестве пехоты сирийских «оппозиционеров». Чем больше этих славных людей упокоится в песках Сахары или сбежит в Европу под видом мирных граждан, тем проще Асаду с нашей помощью будет вернуть Идлиб. И Турция чем больше потеряет в Ливии людей и техники, тем меньше у нее будет возможности и желания продолжать воевать в Сирии. Следовательно, чем глубже Турция втянется в ливийскую кампанию, тем больше шансов у нас успешно закончить кампанию сирийскую. А чтобы она втянулась глубоко, нужно дать ей возможность добиться определенных успехов. Пока именно так и происходит.

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