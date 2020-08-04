Нынешняя ситуация в Ливии через 9 лет после свержения Каддафи является, мягко говоря, критической

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 августа 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Так называемой «законной властью» в Триполи сейчас является Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Законность ПНС в высшей степени неочевидна, но в нынешнем мире вообще и на Ближнем Востоке в особенности удивляться ничему не надо и говорить про законность особого смысла нет. Противостоит ему Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром. Она опирается на восточные районы Ливии. В конце 80-х полковник Хафтар руководил ливийской группировкой в Чаде. Имея колоссальное количественное и качественное превосходство, он умудрился не просто проиграть, но попасть в плен к чадцам. В плену он провозгласил себя противником Каддафи и эмигрировал в США. После свержения Каддафи он вернулся в Ливию, назначил себя генералом и командующим ЛНА и объявил себя главным борцом с исламистами.

Единственным реальным союзником Сараджа стал Эрдоган (финансами, видимо, помогает Катар). Основные мотивы Анкары здесь, очевидно, нефтегазовые. Турция очень хочет приобщиться к ливийским запасам углеводородов. Кроме того, она хочет предотвратить строительство морского газопровода из Израиля и Кипра в Европу. Не допустить этого строительства можно путем «смыкания» исключительных экономических зон Ливии и Турции в Средиземном море, соглашение об этом между Триполи и Анкарой уже подписано (законность его с точки зрения международного права в высшей степени сомнительна).

Внешняя поддержка ЛНА гораздо шире и разнообразнее. В той или иной степени ее оказывают Хафтару Россия, Франция, Греция, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания. Пока больше всех в ЛНА вкладывают средств (включая прямые поставки оружия) Египет и ОАЭ. Именно благодаря помощи этих двух стран Хафтару удалось захватить до 90% территории страны. В апреле прошлого года он начал штурм Триполи и, как казалось, был близок к успеху, т.е. к полному захвату контроля над Ливией. Но наступление затормозилось еще в прошлом году, а в этом году Турция начала отправлять ПНС не только оружие, но и войска. При этом Эрдогану губить в Ливии своих солдат не очень хочется, турецкое общество может этого не понять. Поэтому пушечным мясом турок становятся сирийские «умеренные оппозиционеры» из ССА и СНА. Столь серьезная турецкая помощь помогла Сараджу добиться успеха, отбросив ЛНА от Триполи с большими потерями. Египет категорически требует от ПНС прекратить наступление, угрожая открытым вводом своих войск в Ливию. Т.е. не исключена серьезная региональная война Турции против Египта, ОАЭ и, возможно, Греции и Саудовской Аравии (их ливийские клиенты особой роли играть уже не будут).

В апреле-мае нынешнего года развернулись прямо-таки эпически бои между турецкими боевыми БПЛА «Байрактар» и российскими ЗРПК «Панцирь-С» из наличия армии ОАЭ, переданными Хафтару (не исключено, что с эмиратскими расчетами). В этих боях полегло не менее 19 «Байрактаров» и не менее 8 «Панцирей». Впрочем, ОАЭ со своей стороны, потеряли в Ливии 8 боевых БПЛА «Вин Лун» китайского производства. Очевидно, их сбили турецкие ЗРК американского производства – наземные ЗРК «Усовершенствованный Хок» и корабельные «Стандарт» с находящихся около Триполи турецких фрегатов.

Вообще, ОАЭ в последнее время очень явно вышли из тени Саудовской Аравии и начали играть полностью самостоятельную роль в ближневосточных делах. Эта страна – единственная из аравийских монархий, которая сумела избавиться от полной зависимости от нефтяного экспорта и начала развивать высокотехнологичные отрасли экономики (в т.ч. весьма неплохой ВПК). Внутреннее политическое устройство в Эмиратах тоже отнюдь не такое пещерное, как в Саудовской Аравии. Поэтому у страны просматриваются хорошие перспективы, причем не только в региональном масштабе.

При этом принято считать, что известная российская ЧВК с музыкальным названием является чуть ли не основной ударной силой ЛНА. А ее внезапный уход с позиций стал, вроде бы, основной причиной последних поражений Хафтара.

Прекрасно понятно, что война в Сирии нам необходима просто потому, что если бы эта страна попала под власть исламистов (это не обязательно только «Исламский халифат», это и те же «умеренные оппозиционеры», т.е. «Братья-мусульмане»), нам очень скоро пришлось бы воевать с ними уже на своей территории. Более того, нам надо было вмешиваться в сирийскую войну раньше, тогда всё пошло бы легче.

Из Ливии исламисты пойдут либо вглубь Африки, либо в Европу, либо по обоим этим направлениям сразу. Спасать ни Европу, ни Африку мы ни с какой точки зрения не обязаны. Совсем уж странно нам бороться за ливийскую нефть, особенно при нынешних ценах на этот продукт. Размещение в Ливии российских военных баз при их наличии в Сирии практически ничего нам не дает в стратегическом плане. Соответственно, не очень понятно, что мы делаем в Ливии. Тем более, что от бездарного Хафтара трудно ждать военных побед даже при максимальной иностранной помощи.

Впрочем, существует версия о том, что «музыкальная» ЧВК воюет в Ливии на деньги ОАЭ. Это меняет дело. Сейчас ЛНА для нас можно описать фразой Высоцкого: «Толку было с него, правда, как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого». Помочь Хафтару за эмиратский счет вполне можно, пусть заработают как Россия, так и бойцы ЧВК (они воюют по собственному желанию). А вот воевать за свой счет было бы несколько странно.

Есть в этой истории и еще один аспект. Как было сказано выше, Турция воюет в Ливии, используя в качестве пехоты сирийских «оппозиционеров». Чем больше этих славных людей упокоится в песках Сахары или сбежит в Европу под видом мирных граждан, тем проще Асаду с нашей помощью будет вернуть Идлиб. И Турция чем больше потеряет в Ливии людей и техники, тем меньше у нее будет возможности и желания продолжать воевать в Сирии. Следовательно, чем глубже Турция втянется в ливийскую кампанию, тем больше шансов у нас успешно закончить кампанию сирийскую. А чтобы она втянулась глубоко, нужно дать ей возможность добиться определенных успехов. Пока именно таки происходит.