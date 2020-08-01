Вашингтон пожертвует Украиной ради реванша за грузинскую конфузию

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Начало функционирования и развитие «Люблинского треугольника» по-новому определит судьбу Донбасса и изменит подход к Крымскому вопросу. На непризнанные республики может навалиться вновь формируемая литовско-польско-украинская армия.

Совершенно ясно, что Вашингтон пойдет на новую пробу сил российских войск, подобно тому, как это было сделано в Южной Осетии и в Абхазии посредством грузинской армии, подготовкой и экипировкой которой занимался Пентагон. В 2008 году американцы рассчитывали на слабость российских Вооруженных сил и непогрешимость своей военной школы. На поверку получился катастрофический разгром грузинской армии, а это было поражение Пентагона в первую очередь. Сейчас, по прошествии многих лет американские вояки наверняка планируют затеять реванш, но уже с привлечением украинского пушечного мяса.

Читать статью полностью: Война между Россией и Украиной это вопрос времени, или …