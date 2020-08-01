Война между Россией и Украиной это вопрос времени, или …

Аргументы Недели → Армия 13+

1 августа 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

В грядущей (возможной) войне Украины против России украинцам представится возможность погибать за интересы Варшавы и Вашингтона. Уже обозначились перспективные планы Польши по восстановлению Речи Посполитой, но в более масштабном варианте, чем это было в старину.

Польша не делает секрета из своих планов по воссозданию Речи Посполттой, а Киев, видимо, не без влияния Вашингтона – просто движется в фарватере этих планов. Так, в конце июля министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании нового формата партнёрства, получившего название «Люблинский треугольник». Как отметил глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс, тот факт, что соглашение было достигнуто именно в Люблине, отсылает к истории подписания Люблинской унии, проложившей начало Речи Посполитой, воплотившая чаяния Варшавы о создании великого польского государства от моря до моря. Кстати, эту идею наверняка поддерживают в США. Такой буфер американцы рассматривают как необходимость для отделения России от Европы. Для начала идет пропаганда того, что «Люблинский треугольник» получит 83-миллионое население, годовой ВВП - 770 млрд долл., 981 тыс. кв. км территории, выход к трем морям. Вооруженные силы этого новообразования начнут формироваться с объединенной бригады ЛИТПОЛУКРБРИГ численностью 3508 человек.

Самое смешное состоит в том, что новая Речь Посполитая совершенно мирным путем получит земли на левом берегу Днепра, Приазовье и Причерноморье, о которых в старину и мечтать не могла. Вполне естественно, что взоры Варшавы и Вашингтона сейчас обращены на Белоруссию, присоединение этой республики в Речи Посполитой нового разлива завершит построение надежного барьера, разделяющего Европу и Россию. И этому поспособствует приход к власти в Минске непредсказуемой оппозиции, взявшей в качестве своего символа герб Великого Литовского княжества. Судя по всему, США готовят Белоруссии украинский сценарий. Последствием вхождения Минска в новую Люблинскую унию станут: надежная блокада Калининградской области и невозможность транзита товаров из Китая в Европу через российскую территорию.

Начало функционирования и развитие «Люблинского треугольника» по-новому определит судьбу Донбасса и изменит подход к Крымскому вопросу. На непризнанные республики может навалиться вновь формируемая литовско-польско-украинская армия. Впрочем, и без того ясно, что Вашингтон пойдет на новую пробу сил российских войск, подобно тому, как это было сделано в Южной Осетии и в Абхазии посредством грузинской армии, подготовкой и экипировкой которой занимался Пентагон. В 2008 году американцы рассчитывали на слабость российских Вооруженных сил и непогрешимость своей военной школы. На поверку получился катастрофический разгром грузинской армии, а это было поражение Пентагона в первую очередь. Сейчас, по прошествии многих лет американские вояки наверняка планируют затеять реванш, но уже с привлечением украинского пушечного мяса.

Сейчас, фактически подготовленная теми же американцами и получившая боевой опыт оборонительных действий украинская армия морально готовится к войне с Россией. Заявления на этот счет все чаще звучат в Киеве с высоких трибун. Возможно, еще до втягивания Украины в новую Речь Посполитую, США попробуют ее подтолкнуть к вооруженному конфликту с восточным соседом. В первую очередь наступления ВСУ предполагается по двум направлениям: вдоль азовского побережья и российско-украинской границы. Впрочем, возможны попытки высадить десант в Крыму. Начало военных действий ВСУ приурочит к каким ни будь учениям, совместным с НАТО. Грузия так же может быть вовлечена в данный проект. Поэтому высокая боевая готовность Южного и Западного военных округов сейчас имеет исключительно важное значение.