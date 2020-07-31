Сухопутное вторжение войск США в Иран – основные «за» и «против»

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 июля 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Полномасштабное американское вторжение в Иран сейчас возможно лишь чисто теоретически. Для этого будет недостаточно даже такого контингента ВС США, который был создан перед интервенцией в Ирак в 2003 г., хотя сейчас у американцев в регионе (суммарно в Ираке, Сирии и аравийских монархиях) в разы меньше сил, чем было 17 лет назад.

Нужны группировки сухопутных войск, ВВС и ВМС, сравнимые с теми, что создавались в 1990 г. перед «Бурей в пустыне». В данный момент никаких движений в данном направлении не наблюдается, скорее, наоборот. Правда, на восточной границе Ирана имеется американский контингент в Афганистане, но он не очень велик и, самое главное, полностью ориентирован на ведение противопартизанской войны и совершенно не готов к классической войне. Объективно говоря, США в целом к такой войне не готовы. Оккупация хотя бы части территории Ирана будет стоить им серьезных потерь в людях и технике и колоссальных денег. Американское общество этого не поймет, учитывая тот факт, что ему не нужна эта война ни с какой точки зрения.

Читать статью полностью: Иран и США балансируют на грани войны и мира.