Иран и США балансируют на грани войны и мира

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31 июля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Возможная агрессия США против Ирана – один из самых старых сюжетов в современной геополитике. Ему уже почти 20 лет, он пережил несколько президентов обеих стран. Возможно, переживет и еще нескольких. А может стать реальностью при Трампе и Рухани.

Постоянная демонизация Ирана и КНДР «мировым сообществом» (т.е. США, другими странами Запада и их ближайшими союзниками в Западной и Восточной Азии соответственно) подчеркивают высочайшую степень лицемерия современной политики. КНДР единственную свою агрессию совершила в 1950 г. против «части себя» (обе Кореи и до сих по претендуют друг на друга), поэтому это была «не совсем агрессия». После 1953 г. (т.е. уже 67 лет) КНДР не воевала ни с кем. Современный Иран вообще никогда ни на кого не нападал, зато в 1980 г. стал жертвой агрессии со стороны Ирака. Интересно, что практически всё «мировое сообщество» (в т.ч. полностью антагонистичные друг другу в то время США и СССР) поддержало тогда агрессора, т.е. Ирак, возглавляемый Саддамом Хусейном (в тот момент его еще не назначили ужасным тираном). Сколько агрессий после 1945 г. совершили США – сложно даже сосчитать. Но Вашингтон – защитник свободы и демократии, а Тегеран и Пхеньян – исчадия ада.

Полномасштабное американское вторжение в Иран сейчас возможно лишь чисто теоретически. Для этого будет недостаточно даже такого контингента ВС США, который был создан перед интервенцией в Ирак в 2003 г., хотя сейчас у американцев в регионе (суммарно в Ираке, Сирии и аравийских монархиях) в разы меньше сил, чем было 17 лет назад. Нужны группировки сухопутных войск, ВВС и ВМС, сравнимые с теми, что создавались в 1990 г. перед «Бурей в пустыне». В данный момент никаких движений в данном направлении не наблюдается, скорее, наоборот. Правда, на восточной границе Ирана имеется американский контингент в Афганистане, но он не очень велик и, самое главное, полностью ориентирован на ведение противопартизанской войны и совершенно не готов к классической войне. Объективно говоря, США в целом к такой войне не готовы. Оккупация хотя бы части территории Ирана будет стоить им серьезных потерь в людях и технике и колоссальных денег.

Американское общество этого не поймет, учитывая тот факт, что ему не нужна эта война ни с какой точки зрения.

Гораздо проще провести привычную для США чисто воздушную кампанию. Стратегические бомбардировщики В-52Н применят КРВБ AGM-86, а с В-1В и В-2А могут быть сброшены сверхтяжелые бомбы для уничтожения заглубленных и высокозащищенных целей. Кроме того, самолеты стратегической, тактической и палубной авиации будут использовать КРВБ AGM-158 JASSM и, возможно, другие высокоточные боеприпасы. С ПЛА типов «Лос-Анджелес» и «Вирджиния», крейсеров типа «Тайкондерога» и эсминцев типа «Арли Берк» будут запущены КРМБ BGM-109 «Томагавк» различных модификаций. Поскольку американцы способны за короткий период выпустить более тысячи ракет указанных типов, ВС Ирана с ними не справятся: иранская ПВО даже теоретически не способна «переварить» такое количество целей, тем более что большинство иранских ЗРК вообще не могут бороться с современными КРМБ и КРВБ. ВВС Ирана совсем уж несостоятельны против подобных угроз. Штатам это обойдется в несколько миллиардов долларов, но им к такому не привыкать. Будет истрачена значительная часть имеющихся запасов ракет, но другая большая война Вашингтону в обозримом будущем не грозит, а восполнение истраченных запасов позволит загрузить предприятия ВПК на радость их работникам.

В результате такой операции будут, в основном, уничтожены ВВС, наземная ПВО, ВМС Ирана, военная промышленность, сильно пострадает ракетный потенциал. Но на сухопутные войска американских ракет уже не хватит. Крайне сложно будет уничтожить все ПУ баллистических ракет и сами иранские ракеты. Скорее всего, уцелеют учебные самолеты, которые могут быть использованы в качестве импровизированных штурмовиков или даже машин-камикадзе. Практически невозможно уничтожить все малоразмерные катера иранских ВМС и все запасы морских мин.

Соответственно, сухопутные войска и остатки ВВС и ракетных войск смогут нанести удары по аравийским монархиям (в т.ч. по их нефтяным объектам) и по американским войскам в Афганистане, а остатки ВМС будут перекрывать Ормузский пролив. Кроме того, Тегеран прямо начнет провоцировать восстания шиитов в Саудовской Аравии и Бахрейне. В данном случае Ирану не нужна полная военная победа (она и невозможна), достаточно создать хаос в регионе и вызвать сильнейший рост цен на нефть. На это он будет вполне способен даже после американского удара.

Возникает вопрос, насколько такая цена агрессии будет высокой для Вашингтона. На самом деле, наибольшей проблемой для него может стать иранский удар по американским войскам в Афганистане. Но если США примут решение воевать, они заблаговременно усилят эти войска, в первую очередь – ВВС и наземную ПВО. При этом совершенно не факт, что Вашингтону будет сильно жалко монархии. Ведь те заплатят Америке много денег за вооружения, которые будут закупать в этом случае в еще более массовом количестве, чем раньше. А вот Израиль будет очень доволен. Зато тяжелейший удар получит Россия в Сирии – она лишится там важнейшего союзника и воздушных коммуникаций. Что касается цен на нефть, то сейчас США являются крупнейшим в мире ее добытчиком и чистым экспортером, причем чем выше цены на нефть, тем рентабельнее американская добыча. Сильнейший удар получат экономики ЕС и Китая, но это Вашингтону, опять же, только в радость.

В целом, война между США и Ираном отнюдь не неизбежна и отнюдь не исключена. Случится ли она – будет зависеть от множества факторов. Ясно лишь то, что соответствующее решение в любом случае будет принято в Вашингтоне.

Впрочем, в начале нынешнего года война почти случилась. США, по сути, совершили акт государственного терроризма, убив генерала Сулеймани. В ответ Иран нанес удар по американской базе в Ираке, причинив ей серьезный ущерб. И США ничем и никак не ответили. А это значит, что воевать с Ираном они не имеют ни малейшего желания. Гегемон нынче не тот.