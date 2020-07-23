Что делать с коррупцией в России: чем все закончится

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июля 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели», Николай Смиронов ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Одна из первостепенных задач современного российского общества – это борьба с коррупцией. Но почему эта, на первый взгляд, не самая главная цель выдвинулась в приоритет? Разве нет других более актуальных тем? Разве развитие сельского хозяйства, промышленности, укрепление обороноспособности - менее важные, для государства, задачи? Чем же так важна эта самая борьба с коррупцией, давайте разбираться.

Наши, в кавычках, партнёры имеют хорошо отлаженный и многократно испытанный механизм развала государств и свержения неугодных им правительств. Основные формы этой стратегии выглядят везде одинаково:

1. При помощи экономических и политических рычагов максимально снижается уровень жизни в стране.

2. Формируется мнение о том, что во всех проблемах, якобы, виновато нынешнее руководство.

3. Себя они выставляют как эталон государства, заботящегося о людях, и имеющего по-настоящему качественную систему управления.

4. Жители потерпевшей страны убеждаются в том, что если они свергнут действующий режим, то сразу станут жить как страна - эталон («по-европейски»).

5. На межгосударственном уровне создаётся образ врага, что позволяет лишить страну международной поддержки, а также оправдать в отношении неё любые агрессивные действия.

6. Поддерживаются все антиправительственные выступления.

7. В итоге формируется новое, более лояльное и управляемое из–за рубежа правительство.

Не так давно «наши партнёры» признались в том, что это именно они развалили Советский Союз, и рассказали, как это сделали. Втянув нас в гонку вооружений, создали непомерные для Союза расходы на оборону, что отрицательно сказалось на уровне жизни советских граждан. Не дали нам полноценно компенсировать понесённые расходы путём продажи углеводородов за рубеж. В результате их сопротивления, заветные путепроводы оказались существенно дороже, и были сданы в эксплуатацию значительно позднее. На внешнеполитической арене постоянно рисовали образ врага в лице Москвы. Внутри страны вели активную антисоветскую пропаганду: очерняли советский строй, формировали образ советского народа как людей второго сорта (как пример – теория привнесения государственности на Русь варягами), активно вбивали клин между руководством страны и народом. А как Вам такое утверждение: «В Великой Отечественной войне советский народ победил не совместно с коммунистической партией, а вопреки ей»? Последней каплей давления стало падение цен на нефть. Чем это закончилось, все хорошо помнят: кризис системы, недовольство граждан, развал страны.

Впоследствии «наши партнёры» заявили, что смогли бы полностью разрушить Россию, но не стали этого делать, побоявшись попадания нашего ядерного оружия в неконтролируемые руки. Но это только одна из причин. Вторая, которую они не стали произносить, – это слабость руководства нашей страны того времени и возможность западных стран продавливать свои экономические и военные интересы. Один из наиболее известных примеров – это чрезмерное сокращение российского ядерного потенциала.

С приходом нового руководства ситуация сильно изменилась. Россия стала более активно отстаивать свои позиции, это и помощь сирийскому народу, и воссоединение Крыма с Россией, и создание ракет морского и воздушного базирования, способных нести ядерное оружие, и освоение арктического шельфа, и другие - может не столь известные, но также немаловажные факты. Конечно же, заметив происходящее, наши зарубежные оппоненты стали «кусать локти», сожалея о том, что тогда в 90-е не разобрались Россией окончательно и бесповоротно.

В настоящий момент они повторно и очень рьяно взялись за процесс уничтожения нашей страны, с той лишь разницей, что теперь они своего шанса не упустят, и постараются до основания её разрушить. Присмотритесь. У нас опять существенная часть бюджета уходит на оборону, мы снова стараемся увеличить продажу углеводородов, протягивая различного рода «Потоки» за рубеж, что встречает активное сопротивление, в первую очередь со стороны Соединённых Штатов. Кроме того, на мировой арене продолжаются попытки выставить Россию с негативной стороны, что в трудные времена, как минимум, снизит возможность поддержки со стороны иностранных государств, а как максимум толкнет их на совместные агрессивные действия. Снова нас пытаются убедить, что мы «недочеловеки» и самостоятельно не можем принимать серьезных решений - для этого нам нужны «специалисты» со стороны. Усиливается раскачивание политической ситуации внутри страны. Подогревается недоверие и неприятие гражданами своего руководства. Так, слово чиновник стало нарицательным, а это очень опасная тенденция, поскольку народ без руководства – это просто большая, хаотично двигающаяся группа людей, неспособная оказывать полноценное сопротивление. И завершается все - наращиванием военной группировки вокруг наших границ.

Зачем они все это затеяли? Ответ известен: Сибирь – это, практически, единственное место в мире с таким огромным запасом неиспользованных природных ресурсов. «Наши партнёры» открыто заявляют о том, что это, якобы, несправедливо, что такие большие запасы природных ресурсов принадлежат одному государству. По их мнению, Сибирь должна принадлежать миру, в скобочках - им.

Кто-то скажет, что нас не победить, ведь у нас есть ядерное оружие. Ядерное оружие – это, конечно, серьёзный аргумент, но хорош он только для сдерживания внешнего агрессора. В случае гражданской войны, внутри страны его никто использовать не будет.

Что дальше? Ухудшение экономической ситуации и снижение уровня жизни приведут к общему недовольству руководством страны. Такая ситуация будет подогреваться антиправительственной пропагандой, появится огромное количество политических течений, расхваливающих себя и выставляющих в негативном свете оппонентов, что полностью запутает мировоззрение большинства граждан страны. А далее будет предложено простое решение – нам скажут, что Россия – это огромная и плохо управляемая страна, если разделить её на части – руководить ей будет значительно проще. И уставший от распрей и препирательств пролетариат (а именно он является движущей силой всех преобразований) поддержит эту идею, как поддержали её в своё время Грузия, Прибалтика, Украина и Белоруссия. Конечно, у таких стран может быть и своя земля, и своя валюта и даже своя микроармия, но полноценной независимости уже точно не будет, удержать сибирские богатства порознь точно не получится.

Кто пострадает? В первую очередь – это владельцы фабрик, заводов, пароходов, а точнее владельцы добывающей и горно-обогатительной сферы. Новым хозяевам жизни вы уже будете не нужны. Далее – это интеллигенция – большое количество умных людей, понимающих, что на самом деле произошло, зарубежным «кукловодам» также будет без надобности. Пенсионеры различных силовых структур – по причине того, что они охраняли государство, которого уже не будет и, соответственно, заработанный пенсион им некому платить. Пролетариат - с одной стороны, он как работал, так и будет работать в ряде добывающих предприятий, но, поскольку таких организаций на всех не хватит, а другие отрасли, такие как сельское хозяйство, ВПК и т.п. будут сокращаться, – это приведет к безработице и поиску работы за рубежом, что мы сейчас наблюдаем в ряде стран СНГ. И, конечно же, наши потомки, которые лишатся своей истории, своей огромной страны, и утратят всякую возможность на нормальное образование, медицину и личное развитие.

Конечно, кто–то скажет, что всё это - лишь предположения. Возможно, а может быть и нет. Подумайте, июнь 1941 года, западная граница Белоруссии. Думали ли жители тех мест, что через пару дней они окажутся фактически в другом государстве, где их будут вешать, расстреливать, сжигать в собственных домах и угонять работать в фашистскую Германию? Ведь нет. Так и сейчас. Да, мы понимаем, что опасность где–то есть, но надеемся, что она пройдёт как–то стороной. А если не пройдёт, что тогда? Возможно, новую реальность изменить будет уже крайне сложно, а может быть и нельзя.

Допустим, мы начнем спасать страну, станем активнее сопротивляться тлетворной западной пропаганде. Но лучшая пропаганда строится как раз на реальных фактах: если их нет, если они надуманы или излишне преувеличены, убедить целый народ будет практически невозможно. И вот тут мы подходим к самому главному - реальные факты, то есть (!), все их видят, и, самое обидное, они не зависят от воли зарубежных «кукловодов». Разве это они заставляют лезть в государственный карман, растаскивая наши с вами богатства? Нет. Делается это по собственной инициативе. Без всякой команды из-за рубежа нечестные чиновники подрывают экономическую безопасность страны и раскачивают её политическую составляющую. Конечно, государство пытается бороться с этим явлением, но вот приближающейся победы то мы не видим! Несомненно – это хорошо, что усилили наказание за взятки, но основной ущерб не от взяток, а от непосредственных хищений на рабочем месте: тут никто никому не платит, просто, как сейчас говорят, «пилят» бюджет между собой. И основная опасность для нашей страны заключается именно в этом явлении, именно оно разрушает наше общество и толкает к полному его развалу. Украл у государства - украл у каждого из нас!

Сможем ли мы пережить, перетерпеть, перескочить эту сложную страницу нашей истории – посмотрим. А пока, по привычке, будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Что делать с коррупцией в России. Часть 1

Что делать с коррупцией в России. Часть 2

Что делать с коррупцией в России. Часть 3

Что делать с коррупцией в России. Часть 4

Что делать с коррупцией в России. Часть 5

Что делать с коррупцией в России. Часть 6

Что делать с коррупцией в России. Часть 7

Что делать с коррупцией в России. Часть 8