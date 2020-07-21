Танзания : элита купается в роскоши, а бедные умирают от малярии и ВИЧ

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21 июля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Танзания – одна из самых интересных стран в восточной Африке с богатой и долгой историей. Именно здесь находится та самая высочайшая гора под названием Килиманджаро, о которой наслышан практически каждый. Государственность появилась в этих землях ещё задолго до нашей эры.

Вначале в Танзании проживали бушмены и готтентоты, а затем уже пришли кушитские племена из Западной Эфиопии. Позже персидские и арабские торговцы путешествовали в этих землях и основали свои поселения. Смешение с местными жителями привело к созданию особенной нации – суахили. В средние века Танзания считалась едва ли не центром всей работорговли в Восточной и Южной Африке. Рабами были в основном темнокожие африканцы. Власть же частенько держали в руках арабские правители.

В XIX веке в Танзании установилось господство султаната Занзибар. Затем эти земли захватывали англичане и германцы. Вплоть до 1918 года данные регионы контролировались Германской империей. Немцы не раз использовали в боях местное население. Нередко дело доходило до прямого порабощения коренных племён. После поражения кайзера Вильгельма, в Танзании установилось британское правление. Здесь развивалось плантационное хозяйство. Были налажены производство хлопка и добыча кофейных зёрен. В 1960-х годах ситуация в Танзании изменилась. Тогда Африка почти полностью освобождалась от власти европейцев. В 1961 году англичане предоставили независимость землям Танганьики, а два года спустя – Занзибару. Султаны островов тут же начали бесчеловечную политику по отношению к населению. Страна едва не захлебнулась в кровавой гражданской войне. Уже в 1964 году султанат рухнул, как карточный домики. Жители Танганьки и Занзибара объявили о создании объединённого государство, получившего название Танзании.

Но вместо монархической диктатуры в этих местах установилась не менее худшая форма правления. Вначале Танзания была рассадником коммунистической деспотии. При Джулиусе Ньерьере власти официально провозгласили курс «строительства и возрождения» великой нации, что конечно же привело к репрессиям и ещё большему погружению страны в эпоху тирании. Почти все имеющиеся предприятия были национализированы. Ньерере предложил новые идеи танзанийского коммунизма под названием «уджамаа». По всей державе стали стремительно создаваться колхозы.

Идеология «единой большой семьи» установилась практически на всех территориях Танзании. Те, кто противостоял новой системе, объявлялись «пособниками капиталистов и врагами народа». Власти безжалостно уничтожали любую оппозицию. Всех иностранцев они воспринимали за своих противников (или шпионов), якобы мечтающих о разрушении «идеального государства». Ненависть к капитализму и западным ценностям прививалась людям с раннего детства. Однопартийная система и коммунистическая диктатура просуществовала в Танзании вплоть до 1995 года.

Когда коммунизм исчез, на его смену пришла новая форма правления, получившая название «гибридного режима». Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что нынешняя Танзания – настоящий оплот африканской олигархии. Большая часть населения (80%) проживает в обычных средневековых деревнях. Уровень жизни едва ли можно назвать соответствующим. Средняя продолжительность жизни у населения составляет 58-60 лет, и это только по официальной статистике. От малярии и ВИЧ каждый год тысячами умирают люди. Здравоохранение до сих пор не развито. Но всё же местная олигархия позволяет себе практически всё, что угодно душе. Элита буквально купается в роскоши, активно пользуясь всеми средствами современных технологий. Большая часть бизнесменов категорически отказывается решать проблемы бедных и малоимущих. Сохраняются идеи «неадекватного капитализма», которые больше напоминают постулаты обыденного дарвинизма. Согласно этой идеологии, каждый выживает, как может, и никто не обязан помогать своему соратнику «выбраться из бездны». По словам местных, олигархи явно не собираются помогать населению никаким образом, и все правительственные заявления о скорейших разрешениях вопросов малоимущих – не более, чем пустые слова.