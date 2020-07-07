В партизанских отрядах против нацистов сражалось около 30 тысяч евреев

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7 июля 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели», Григорий Шехтман ]

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На оккупированных территориях действовало значительное число еврейских партизанских отрядов. В Белоруссии сражалось 14 отрядов. В 12 семейных лагерях на Волыни находилось около 2500 евреев, и уцелело из них свыше полутора тысяч. В семи партизанских еврейских отрядах Литвы сражалось 700 человек, они вместе с советскими войсками освобождали от немцев Вильнюс.

В соединении С.Ковпака сражалось 314 партизан-евреев, более 300 – в соединении А.Федорова, 122 –в отряде А.Сабурова, 400 – в Ровенском соединении. В Белоруссии два еврея возглавляли партизанские бригады, четверо были комиссарами партизанских бригад, семеро – начальниками штабов. 18 евреев командовали партизанскими отрядами, 32 были комиссарами, 21 – начальниками штабов. 306 партизан-евреев Украины были командирами разного уровня, 26 из них командовали партизанскими отрядами и соединениями. Всего в партизанском движении на оккупированных территориях СССР сражалось около 30 тысяч евреев.

Читать статью полностью: Правда о том, как воевали советские евреи на полях сражений Великой Отечественной войны