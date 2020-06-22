Об английском чае и белом расизме

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июня 2020, 23:35 [ «Аргументы Недели», Иван Иванов, кандидат исторических наук, автор романа Дети империи ​ ]

фото: соцсети

Прекрасные, старинные каминные часы пробили пять раз. Вся большая и знатная британская семья собралась в столовой, стены которой украшали портреты досточтимых предков в парадных мундирах и элегантных платьях. В огромном особняке, что расположился в аристократическом районе Лондона на Хай-гейт, пришло время файф о клок. На огромное столе из красного дерева был со вкусом расставлены серебряные приборы и антикварный чайный сервиз из тончайшего английского фарфора.

Служанка в классическом белом фартуке прервала молчание, воцарившееся за столом.

- Пепси или Колу? - задала она ставший уже обыденным вопрос.

- Колу, Колу, - загалдело молодое поколение.

- А нельзя ли мне в виде исключения крепкого черного чаю? - грустно и без надежды в голосе вопросил патриарх семейства, убеленный сединами.

- Ну что ты, дедушка, - в разговор вступила бойкая внучка. - Это же так нетолерантно. Нам рассказывали в школе, что чай разводят угнетаемые африканцы и индийцы. ​

Это не апокалиптическая картина, рожденная писательским воображением. Судя по всему, это ближайшее будущее Великой Империи, над которой прежде никогда не заходило солнце. Многие поколения подданных ее Величества гордились своим прошлым и своими предками. Которые превратили страну, где кроме угля не было никаких природных ресурсов, в одно из богатейших и влиятельных государств мира. Сегодня многие активисты антирасистского движения предлагают англичанам каяться на коленях и рвать на себе рубашки за колониальное прошлое.

Так называемые борцы за равноправие рисуют жуткие картины сегодняшнего дня Черного континента. Истощенные голодом и невероятным трудом африканцы в оборванной одежде буквально умирают на чайных плантациях. А жестокие мордовороты-надсмотрщики хлыстами подгоняют отстающих.

Эта ужасная сцена не имеет никакого отношения к реальности. Я бывал в Кении, где растет лучший в мире чай, на тамошних плантациях поблизости от Найроби. Чаеводы - сытые, довольные, хорошо и по-африкански ярко одетые люди. Они любовно собирают листья, бережно складывая их в огромные, но легкие корзины. Часть плантаций все еще принадлежит англичанам, но в этой сфере все больше и больше коренных кенийцев. Интересно, что вся чайная промышленность этой процветающей страны уже несколько лет переведена на цифру. Это я к дремучим представлениям в России о том, что в Африке живут отсталые негры, которые едят бананы.

На чайные плантации меня свозил мой ближайший друг, великолепный журналист и писатель Андрей Поляков. Кадровый сотрудник главного информационного агентства России - ТАСС, ныне он возглавляет в Москве одну из оперативных служб. 12 лет он отработал Заведующим отделениями в разных странах далекого континента. За свои репортажи, очерки, интервью он не раз признавался Лауреатом международного журнала ТАСС - легендарного иллюстрированного еженедельника Эхо планеты. А недавно выпустил блестящую книгу об Африке. Она называется Снег на экваторе. Это настоящая энциклопедия. Всем, кто интересуется всамделишной Африкой, советую заказать ее на площадке Озон. Доставляют быстро.

Но вернемся к нашей основной теме. Меня просто шокировали слухи о том, что так полюбившийся в России веселый и довольный афро-американец с упаковки прекрасных приправ и риса Анкл Бэнс, может быть выброшен как мусор. А уж он то чем не угодил? И разве расправа с полюбившимся на всех континентах персонажем, которому скоро исполнится столетие, это не проявление расизма? Так далеко в Америке еще никогда не заходили.

Расовые волнения в США - далеко не новость. Они происходят там регулярно каждые пять-шесть лет. Но раньше всегда американская элита консолидировалась и общими усилиями снимала расовую напряженность в обществе. Так было даже после страшных волнений после подлого убийства Мартина Лютера Кинга. А вот сейчас положение, на мой взгляд, куда серьезнее. Беда в том, что ныне борьбу с расизмом Демократическая партия использует как политическое оружие. Да еще в канун президентских выборов. Это неумная, страусиная политика. А кто, как и когда будет расхлебывать ее последствия?