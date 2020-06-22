Противникам

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июня 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели», Денис Виленский ]

фото: соцсети

В последнее время медийное пространство буквально бурлит паническими настроениями и конспирологическими теориями в отношении всё большего проникновения цифровых технологий в нашу повседневную жизнь.

Как правило, наиболее остро эту тему воспринимают люди средней и старшей возрастной группы. И, действительно, ещё на рубеже 90-х персональный компьютер можно было встретить далеко не везде. Сегодня даже люди преклонного возраста вынуждены осваивать азы компьютерной грамотности для записи в поликлинику и решения иных вопросов социального обеспечения.

Особенно болезненно со стороны общества воспринимается усиливающаяся значимость автоматизированных систем идентификации и контроля. В этой связи примечательно, что люди довольно спокойно относятся к этому, если подобные условия выдвигает работодатель и крайне негативно, если эти же инициативы исходят со стороны государства.

Конечно же, не нужно удивляться тому, что лишенной каких-либо сентиментальных черт государственной бюрократической машине гораздо удобнее оперировать в отношении людей числами и номерами, а значит, и стремиться к постепенному расширению возможностей контроля и учёта населения с использованием различного рода цифровых технологий. С другой стороны, никто не возмущается, когда при заполнении какого-либо документа нас просят указать номер паспорта, водительского удостоверения или военного билета. При этом никому и в голову не придёт доказывать, что он - не номер и не серия своего паспорта.

Казалось бы, ещё не так давно многие любители ретроспекций сетовали на то, что конец прошлого и начало нынешнего века не принесли миру столь же значимых открытий, как те, что были сделаны на рубеже и в первой половине 20 века, не обращая при этом внимания на куда более серьёзные и глобальные по своей сути трансформации, значимость и содержание которых вряд ли бы смогла их обрадовать.

В отсутствие каких-либо технологических революций, сравнимых с открытием электричества или ядерного синтеза, происходит последовательное замещение мира, выстроенного вокруг человека, на реальность совершенного иного типа. В этой новой реальности всё большее значение приобретают системы получения, обработки и анализа данных, опирающиеся на пока ещё малоразличимые, но уже формирующиеся контуры будущего мироустройства.

Ещё в первой половине 20 столетия советский академик Вернадский и ряд других мыслителей обратили внимание на то, что человечество подспудно формирует вокруг планеты качественно новую оболочку, ключевую роль в которой играет информация и связанные с ней технологии. Насколько этот процесс детерминирован эволюцией, в какой степени он управляется человечеством, а также имеет ли он признаки ортогенетического - направленного развития, нам ещё только предстоит выяснить.

Теряя своё утилитарное значение, информация становится самостоятельной силой, определяющей развитие не только технологий, но и общества в целом. Очевидно, что нам пора расстаться с иллюзией того, что основная и единственная задача развития информационных систем, включая системы искусственного интеллекта, - это обеспечить человечеству ещё больший уровень комфорта и качества жизни. Более того, недалёк тот день, когда по отношению к ним будет уместно использовать категорию субъектности и постепенно привыкать к местоимению "кто" вместо устаревшего "что".

Уже сегодня мы являемся свидетелями того, как системам искусственного интеллекта присваиваются в отношении людей не только контрольные, но и репрессивные функции, как в случае со штрафами за нарушение вождения или режима самоизоляции, как в случае с пандемией COVID-19. Делегируя им всё большие полномочия и меру ответственности, рано или поздно, в силу своих естественных ограничений люди неизбежно начнут терять над ними контроль. На этом фоне не исключено, что и само тело человеческое со временем станет неким атавизмом, препятствующим дальнейшему развитию информационных систем и технологий.

Следуя этой логике, уже в скором будущем может возникнуть резонный вопрос: "а зачем вообще нужны обычные люди?" или так: "зачем нужны те из них, жизнедеятельность которых сводится, преимущественно, к её продуктам?" По некоторым прогнозам, даже кажущаяся на сегодняшний день такой востребованной профессия программиста, уже через некоторое время может потерять свою актуальность и кануть в Лету. Складывается впечатление, что в отдалённой перспективе само понятие "человек", если и сохранится, то, скорее всего, будет обладать совсем иным смысловым наполнением.



Приходится признать, что любые попытки противодействия стремительному развитию информационных технологий приведут лишь к временной стагнации этого процесса и потенциальным жертвам в борьбе между сторонниками научно-технического прогресса и традиционного уклада жизни. Единственный способ остановить этот виток технологической эволюции - полностью обесточить планету, однако в отсутствии общемировых конфликтов на полное уничтожение и сравнимых с ними по степени разрушительного воздействия природных катаклизмов, это попросту невозможно. А значит, нам и дальше остаётся лишь наблюдать за стремительно разворачивающимися событиями.