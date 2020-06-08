Новая конституция и мы

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 июня 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели», Людмила Грудцына, доктор юридических наук, профессор ]

фото: соцсети

1 июля 2020 г. состоится общероссийский плебисцит по поправкам в Конституцию России. Фактически голосование начнется с 25 июня по 30 июня до основного дня голосования, и закончится 1 июля (именно этот день объявили выходным). На общероссийское голосование вынесут вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Уже есть опрос ВЦИОМ, согласно которому 61% россиян готовы поддержать поправки в Конституцию. Общественное мнение готовят, голосовать можно будет неделю, власть готова ко всему, итоги предрешены. К этому времени ЦИК России готова гарантировать выполнение всех необходимых требований к организации плебисцита, чтобы обеспечить открытость, прозрачность, достоверность, легитимность голосования по поправкам в Конституцию. Давайте по порядку.

ПРИНЦИПЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ОТКРЫТОСТЬ состоит в необходимости обеспечения возможности общественного контроля за подготовкой и проведением плебисцита, но наблюдателей на нем не будет, а значит, и контроля тоже!

ПРОЗРАЧНОСТЬ подразумевает полную открытость информации о голосовании, в том числе, возможность организации и проведения онлайн трансляций с веб-камер по интернету. Наряду с традиционными избирательными участками в помещениях предусмотрена возможность голосовать во дворах школ и на придомовых территориях. С учетом будущего голосования «на улице» - ни о каких веб-камерах и видеофиксации речи нет.

ДОСТОВЕРНОСТЬ означает отсутствие фальсификаций выборов. К таким случаям относятся заполнение избирательных ящиков подложными бюллетенями, голосование «мертвых душ». Доказательства таких преступлений зависят от улик и свидетельств, полученных в ходе процесса голосования и наличия образцов почерка лиц, имеющих доступ к оборудованию для голосования и, следовательно, имеющих возможность использовать его в корыстных целях.

ЛЕГИТИМНОСТЬ означает законность, соблюдение законодательства о выборах, избирательных правах и свободах граждан России. Одним из важнейших принципов свободного голосования избирателя является его тайна – когда о сделанном выборе знает только сам проголосовавший гражданин. В этой ситуации голосование по Почте России и по Интернету (через госуслуги и портал mos.ru) не является тайным, а потому – свободным.

Нет никаких гарантий того, что данные об электронном и почтовом голосовании избирателей останутся конфиденциальными и не будут систематизированы специальными службами государства в целях сбора данных о политических предпочтениях избирателей. Почтовое и электронное голосование – это полное раскрытие личности человека, нарушающее конституционные права гражданина о свободе и тайне голосования.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

За час через избирательные участки пройдут не более 8 избирателей, сообщила глава ЦИК России. Визит на избирательный участок, по словам Э.А. Памфиловой, «будет безопасней, чем поход в магазин. Все участники голосования получат на участках защитные маски, перчатки и одноразовые ручки». Это замечательно, только если посчитать, то в сутки (даже если такой участок будет работать круглосуточно) в один избирательный участок 1 июля 2020 г. смогут попасть только 192 человека (8 х 24). Всего в России планируется открыться 94 500 избирательных участков, кроме того, в 145 странах мира образовано около 350 избирательных участков для россиян. Количество избирателей в России, по оценкам ЦИК России, составляет 109 млн. человек, за пределами России – еще 1,8 млн. Всего – примерно 111 млн. человек.

Давайте посчитаем. Всего избирательных участков около 94 850. Если в каждый из них придет максимально допустимое количество избирателей, то проголосовать 1 июля 2020 г. смогут 18,2 млн. человек (16,5% от всех избирателей!). Получается, что остальные 92,8 млн. избирателей (83,5%) избирателей, если они не захотят голосовать по почте или по интернету, реализовать свое активное избирательное право не смогут! А если допустить, что из пришедших на избирательные участки граждан 51% проголосовал за поправки, то получается, что 9% избирателей решили судьбу поправок в Конституцию и судьбу всех остальных 91% избирателей России… Вот такая арифметика получается. Конечно, за 6 дней (с 25 по 30 июня) досрочного голосования могут проголосовать сотни тысяч россиян, но могут и не проголосовать, минимального порога явки на плебисцит не предусмотрено. Даже если придет один человек, голосование будет легитимным.

ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА НЕГОДНЫЙ ОБЪЕКТ

Напомним, что поправки в Конституцию РФ не обсуждались обществом, авторитетными профессиональными юристами, они были написаны заранее и очень быстро, чтобы никто ничего не понял, были приняты Федеральным Собранием РФ и подписаны Президентом РФ. О членах Комиссии по «разработке» поправок в Основной закон страны даже как-то неудобно долго говорить. Напомним об основных конституционных изменениях.

Самой важной поправкой, ради которой, по нашему мнению, все и затевалось, является «обнуление» сроков правления В.В. Путина - он получил возможность баллотироваться на пост президента в 2024 и в 2030 годах, соответственно, если здоровье позволит – руководить страной до 2036 года (что получится на 6 лет дольше, чем Сталин!). В будущем нельзя будет баллотироваться в президенты больше, чем на два срока — неважно, подряд или нет. Но это уже будет касаться другого Президента.

Другие поправки состоят в следующем:

1) Формально международное право сохранит приоритет над российским, но Конституционный Суд РФ сможет блокировать исполнение решений международных организаций, если посчитает их «антиконституционными».

Но это происходит уже много лет, и без изменений Основного закона страны. За период с декабря 2013 г. по апрель 2016 г. в рамках расширения компетенции Конституционного Суда РФ по оценке «конституционности» решений межгосударственных органов по защите прав и свобод граждан были приняты три постановления Конституционного Суда РФ (от 6 декабря 2013 г. № 27-П, от 14 июля 2015 г. № 21-П и от 19 апреля 2016 г. № 12-П), два раза внесены поправки в Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (от 4 июня 2014 г. № 9-ФКЗ, от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ).

В июле 2015 г. Конституционный Суд РФ принял важное постановление – о возможности неисполнения решений ЕСПЧ в том случае, если они основаны на таком истолковании Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое противоречит Конституции РФ. Конституционный Суд РФ как последняя инстанция по разрешению вопроса о возможности исполнения постановлений ЕСПЧ должен в соответствии с международными обязательствами России находить при осуществлении данного полномочия разумный баланс, с тем чтобы принятое им решение, с одной стороны, отвечало бы букве и духу постановления Европейского Суда по правам человека, а с другой - не вступало бы в противоречие с основами конституционного строя Российской Федерации и установленным Конституцией РФ правовым регулированием прав и свобод человека и гражданина.

В 2016 г. Конституционный Суд РФ впервые реализовал свое новое полномочие по оценке соответствия Конституции РФ решений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека - в постановлении Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 г. № 12-П "По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу "Анчугов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации".

В 2017 г. было принято постановление Конституционного Суда РФ от 19 января 2017 г. № 1-П "По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России" в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации".

2) Человек, у которого когда-либо были иностранный вид на жительство или гражданство, не сможет избираться в президенты. На первый взгляд, патриотическая и правильная норма, но есть нюансы. Когда это было разрешено, многие успешные, умные люди получали вид на жительство и даже гражданство другой страны, это было нормально, границы (для перемещения граждан и капиталов) – открыты, успешные наши сограждане реализовывали себя, работали, создавали бизнесы. Почему же успех, одним из атрибутов которого может быть, например, вид на жительство, теперь мешает части наших соотечественников в будущем стать кандидатами в Президенты? Это нарушает их пассивное избирательное право, это нарушает действующее законодательство о выборах. В целом, это – изменение правил игры одним – самым сильным игроком (государством), в то время, как другие игроки (граждане) ничего сделать не могут, только понимают, что равенство возможностей, в которое они «играли» с государством раньше, было иллюзией.

3) Пожизненная неприкосновенность бывших президентов будет закреплена в Конституции. Одним из первых законов, которые подписал В.В. Путин в начале своего правления, был Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Согласно ч. 1 ст. 3 данного Закона Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий Президента РФ, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий Президента РФ.

Таким образом, норма о неприкосновенности российских экс-президентов существует почти 20 лет, и принятие этого положения на конституционном уровне может свидетельствовать лишь о страхе, что новый Президент отменит или изменит норму Федерального закона и экс-президенту, к примеру, придется отвечать за совершенные преступления.

4) У президента будет еще больше власти: он сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов (с согласия Совета Федерации) и увольнять премьера, не отправляя в отставку все правительство.

Данная норма нарушает сразу несколько статей из главы 7 («Судебная власть и прокуратура») Конституции РФ: 118, 120, 122, 125 и 126. Независимость судебной власти в системе разделения властей вызывает еще больше вопросов. Если Президент России, согласно действующей Конституции, не входит ни в одну из ветвей власти, то его полномочия по отстранению судей высших судов лишают последних и независимости (в принятии решений), и самостоятельности.

5) Президент сможет оспорить закон, даже если парламент преодолел его вето - отправив его на проверку в Конституционный Суд РФ. И будет сам решать, какие органы власти подчиняются ему, а какие - премьеру (силовые министры - автоматически ему). И сможет назначать премьера, даже если его кандидатуру трижды отклонила Дума (и не распускать ее при этом — сейчас он обязан сделать это).

Эти конституционные нормы все больше приближают Россию к суперпрезидентской республике, в которой главная власть – у Президента. Чего же тогда стоит принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную? Если Президент может оспорить принятый Парламентом закон в Конституционный Суд России, судей которых сам же Президент может отстранить, о какой независимости и самостоятельности судей может идти речь?

6) Президент будет назначать больше членов Совета Федерации, а после своей отставки, если захочет, сможет сам войти в его состав. Кстати, членов Совета Федерации официально переименуют в сенаторов. С ними Президент будет консультироваться при назначении силовых министров.

Практический смысл и пользу для страны в данной конституционной поправке увидеть сложно. Это большее количество сенаторов будет существовать за счет бюджета – то есть, денег налогоплательщиков, которые, возможно, было бы целесообразнее потратить на более важные дела.

7) Местное самоуправление станет еще слабее: органы государственной власти получат право участвовать в его формировании, а координировать их общую работу будет, опять же, президент.

Включая местное самоуправление в систему органов государственной власти, государство совершает очень опасный шаг. Ранее местное самоуправление было самостоятельным от системы органов государства, и это было важно: именно на уровне местных властей зарождались инициативы и новые проекты, существующая бюрократия и коррумпированность уровней государственной власти, возможно, напрямую не затрагивала местное самоуправление. Вспомним, что в России именно на уровне местных земств зарождались институты гражданского общества, а муниципальными депутатами становились интеллигенты, учителя, врачи, юристы, в общем, думающие люди, которым проблемы их дома, двора, улицы, района были не безразличны. С принятием этой поправки местное самоуправление как институт общества государством ликвидирован.

Ну и, сам плебисцит представляется нам не основанным на нормах действующего законодательства о выборах. Что же делать? Как вариант – активно выражать свой протест – голосовать против, пока у граждан России есть такое право выбора.