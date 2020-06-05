Будет ли Россия уничтожать Британию. Часть 2

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

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Россия и русские всегда с симпатией относилась к Британии, но Британия всегда считала Россию и русских своими врагами. Будет ли Россия ставить окончательную точку в существовании Британии и Содружества?

Кто на свете всех вреднее, всех коварней и подлее?

Если взять США, некогда прекрасную и процветающую страну, ныне находящуюся в глубокой... расщелине, то в те времена, когда Штаты цвели и пахли демократией на весь мир, англичане ухитрялись ловко направлять американскую политику.

И вот что характерно. У всех стран в США есть свои лобби, есть у греков, албанцев, катарцев, индусов, китайцев, и, особенно большое, у евреев. А вот у кого нет своего лобби. Разумеется, у России - по традиционному головотяпству, разгильдяйству и гениальному свойству русских откладывать всё на потом, а затем, наломав впопыхах дров, пускать всё на самотёк. Все эти санкции, списки Магницкого, антирусская истерия последних лет - это всё следствие талантливой внешнеполитической стратегии России. И у англичан нет своего лобби. Потому что надо быть умнее евреев, считают англичане с тех пор, как Уинстон Черчилль сказал, что в Англии нет антисемитизма, потому что англичане не дурнее евреев. А раз так, то зачем создавать своё лобби, если можно использовать хитроумных и пронырливых евреев, и при этом не всегда будет ясно, откуда ноги растут. И таким вот образом англичане стали действовать через AIPAC (American Israel Public Affairs Commettee, Американо-Израильский комитет по общественным связям). А также через множество неправительственных и некоммерческих организаций типа Amnesty International, Green Peaсe или WWF (Всемирный фонд дикой природы). Последние две формально не британские, а канадская и швейцарская, но основное покровительство идёт из Великобритании.

Англичане - мастера непрямых стратегий и коммуникационных игрищ. Если надо что-то распиарить на весь мир, то равных англичанам нет, равно как и в организации любых мероприятий. Это один из немногих народов на земле, у которых мозги не набекрень, а устроены как надо, и левое полушарие всегда в дружбе и согласии с правым, хотя и характер при этом скверный. И ещё англичане лучшие в мире мастера по наведению глянца, виртуозы сегмента, называемого luxury. Есть высокий вкус у этих людей, и есть умение не только наводить люкс, но и поддерживать. Гонконг, перешедший из-под британской юрисдикции в китайскую, утратил свой шик, блеск и красоту буквально за десять-пятнадцать лет. Если поставить рядом Rolls-Royce и Mercedes, то последний смотрится каким-то деревенским обмылком рядом с безупречно выверенными и элегантными линиями Роллса. Есть в этих людях порочные шарм и обаяние, вкус и чувство меры, нельзя не признать, хоть они русских и не любят.

Некоторые историки считают, что именно англичане способствовали приходу Гитлера ко власти, который, как известно, был большой англофил и не хотел воевать с Британией. Американо-итальянский историк Гвидо Препарата написал убедительную книжку под названием "Conjuring Hitler" о том, как тогдашний глава Банка Англии сэр Монтегю Норман, был в восторге от Гитлера и всячески способствовал нацистам. Сэр Монтегю, разумеется, породистый юноша, окончил Итон и поошивался годик в Кембридже, затем болтался по свету, а к двадцати годам снизошёл до банковского дела. У юноши было психическое расстройство. Его лечащий врач, знаменитый учёный Карл Юнг, поставил диагноз: неизлечимая склонность к безумию и мания величия. После чего сэр Монтегю приступил к работе в Банке Англии, это был центральный банк всей Британской империи. Монтегю породнился с Ялмаром Шахтом, гениальным немецким банкиром, возглавлявшим Рейхсбанк, то есть центробанк Германии. Банк Англии финансировал НСДАП и через Рейхсбанк кредитовал немецкую военную промышленность. Когда Германия окрепла, её стравили с СССР; Гитлер до последнего отказывался верить в вероломство англичан, объявивших ему войну. Известно, что Гитлер велел бомбардировать Лондон в щадящем режиме, чего не скажешь об англичанах, безжалостно сносивших жилые кварталы в Германии, в чём не было никакой военной необходимости, как, например, под конец войны в феврале 1945 года заживо сжигать десятки тысяч женщин и детей в том же Дрездене. Что ещё более интересно: вечно пьяный английский премьер Черчилль, герцог Мальборо, заранее разрабатывал операцию "Немыслимое" против СССР, чтоб, если позволят обстоятельства, сразу по завершению разгрома Германии советскими войсками, ударить своих русских союзников ножом в спину. Это ведь так по-английски, так элегантно и даже благородно, ведь уничтожившая взращенный англичанами нацизм Советская Россия теперь могла представлять угрозу всему свободному миру. Честное британское правительство до 1998 года клялось и божилось, что такой подлости никогда Англия не готовила. Но потом признались, что нет такой подлости, на которую бы не были способны англичане, и теперь план этой операции (Operation Unthinkable) можно изучить в Национальном архиве Великобритании.

Кто кого сборет: британский лев русского медведя или наоборот?

Англичане, как заметил Наполеон, это подлая нация лавочников, которые при помощи своих интриг и золота всегда баламутят весь мир и всегда остаются в стороне. Англия дирижирует антирусским хором на текущий момент, подначивая весь остальной Евросоюз, в который когда-то настырно пыталась влезть, чему дважды препятствовал генерал де Голль, а потом первая бросила. В Британии создавалось антирусское досье силами британского разведчика (уверяют, что бывшего разведчика) Кристофера Стила. В этом богоугодном деле по выдумыванию небылиц с целью компроментации и отстранению от власти дружественного Великобритании президента США ему помогал бывший российский разведчик и предатель Сергей Скрипаль. Если развивать присущую англичанам логику подлости, то этого Скрипаля следовало потом ликвидировать, чтоб замести за собой оброненные фекалии. А свалить всё, разумеется, на русских, дескать, прямых доказательств нет, но хайли лайкли, весьма на них похоже. В общем, англичане в своём репертуаре: делаем подлости с невозмутимой миной на лице, сохраняя безупречно вежливое обхождение, ведь это же джентльмены.

А вот если в самом деле война с Британией? Вот если русским она просто надоест со своими мелкими и крупными пакостями? К чести русских, они никогда не захотят изничтожить её. И не будут включать свою подлость, своё хамство, своё хитроумие, хотя они прекрасно понимают, за кого их держат англичане. Не будет Россия нападать.

Её Величество русские никогда не тронут, как и принца Чарльза и принца Уильяма, равно как и Майкла Кентского. Их русские ценят и любят, хотя не забывают, кто сдал их дядюшку Николашу, не будут проливать кровь династии Виндзоров, они же Саксен-Кобург-Готы. Ибо родственна они российской династии Гольштейн-Готторп-Романовым. В 1917 году английский король Георг Пятый решил сменить немецкую фамилию всей своей династии на английскую, как если бы Рабиновичи стали Ивановыми. Настоящая фамилия обожаемого нами всеми принца Чарльза – Глюксбург, это по папе, но решено, что он и его дети все равно будут Виндзорами по маме Елизавете Второй. Отец, принц-консорт Филипп, греческих и датских королевских кровей. Частичное греческое происхождение, конечно, никак не умаляет достоинства британских королевских высочеств, даже если отдельные их представители женятся на ком попало и порой ведут себя как обычные английские матросы.

В общем, королевскую фамилию русские будут оберегать, какая ни есть, а всё ж родня. А вот что касается этих всех эксцентричных лордов и подобострастно приклеившихся к ним джентри, то их судьба – это их полусознательный выбор. Не русское это дело, кого впредь будут выпестовывать все сиротские приюты для аристократии, так называемые boarding schools, попавшие под пристальное внимание китайских товарищей и китайских же нуворишей. В некоторых частных британских школах китайских детей уже больше трети. Очевидно, китайцы готовят колониальную администрацию для Великобритании, а потом, вспоминая славное прошлое, начнут поставлять туда не опиум, а амфетамины и крэк. Если раньше Британия вела с Китаем опиумные войны, то скоро будут крэковые, и сила будет за Китаем.

И тут о русских англичанам в лице аристократии беспокоиться незачем: русские варвары никого уничтожать и сажать на иглу не будут. Русские искренне страдают по старушке Англии, которая, благодаря взрощенным ею самой марксистам и либералам, добровольно встала на путь самоуничтожения. Русские бы рады не дать Англии катится по её наклонной плоскости, и никогда не будут её подталкивать в пропасть. Англичане сами парализуют любые попытки спасти себя: они уже не дают даже своим здравомыслящим согражданам сопротивляться засилью педерастов и трансгендеров. Сами поспособствуют инклюзивности образования, когда умных и способных насильно пригнут к уровню бездарных идиотов. Сами придумают, как заставить Оксфорд и Кембридж отказаться от сочинений эссе и ввести тестовую систему. Сами найдут способ ввести в правление Пембрук-колледжа, основного поставщика кадров для британских спецслужб, феминисток, негров и поляков. Будут счастливы, если при этом пасторы окажутся педофилами, как принято в кругу западных клириков. Англичане сами придумают, как насадить повсюду позитивный расизм, то есть когда запрещают брать белых детей, если не соблюдена всё увеличивающаяся квота для цветных. Отметим, что всё же в Итоне ещё мало негров из Экваториальной Африки, мало арабов, мало китайчат и почти нет индейцев из Южной Америки, и этот факт ещё предстоит осудить и заклеймить в либеральной британской прессе.

И не надо никакой войны, достаточно не мешать либералам схарчить Англию. Англия – зрелая и опытная держава, сама приняла решение заняться самоизнасилованием и саморастерзанием. И если у России, последней страны в здравом уме, не найдется пара копеек и пара извилин, чтоб нейтрализовать влияние на английские умы таких поборников демократии, как независимая британская пресса, типа газеты The Guardian или журнала The Economist, то уже через несколько лет Великий Халифат Британии, Шотландии и Северной Ирландии будет устанавливать на островах законы шариата, а Кейт Миддлтон будет сопровождать принца Уильяма в чадре и в компании трёх младших жен.

Не будет никакой борьбы русского медведя с британским львом. Если что и будет, то попытки русского медведя образумить британского льва, ибо лев уже скоро отгрызёт свои тестикулы самостоятельно. Ну что ж, станет трансгендерной львицей, это сейчас модно и главный британский тренд. Как скажут тогда русские со скорбью, вспоминая и Карла Маркса, и Октябрьскую революцию с интервенцией, и царскую семью, и Черчилля, и Скрипалей: «За что Британия боролась, на то и напоролась». И даже покажут жестами, на что именно.

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