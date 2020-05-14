«А король-то голый». Пётр Порошенко – худший президент Украины

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14 мая 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Худший президент, худший руководитель, худший планировщик экономики, худший главнокомандующий и худший человек. Вот, что можно в целом сказать про экс-президента Украины Петра Порошенко.

Именно этот человек является виновником разгула преступности, подъёма националистов и сильных антироссийских настроений. Порошенко уже давно не президент. Он покинул свой пост с великим позором, передав полуразваленную страну Владимиру Зеленскому. И до сих пор преступная, коррупционная и разрушительная деятельность Петра Алексеевича сказывается на судьбе Украины. Прежде чем перейти к общей оценке его работы, стоит коснуться крупных коррупционных скандалов.



Ещё в начале правления некоторая часть населения посчитала Порошенко за обычного «олигарха-тирана», не думающего ни о чём, кроме как о собственной выгоде. В первые годы президентства он подвергался всевозможной критике со стороны пророссийских сторонников. Всему виной были агрессивные действия сил Украины против восставших жителей Донбасса, которых приравняли к российским войскам. Экс-президента возненавидели даже националисты, которые считали его совсем неэффективным лидером, разваливающим экономику и армию. В 2016 году вскрылось знаменитое оффшорное дело. Тогда произошла публичная утечка информации, получившая название - «панамские документы». Как утверждают данные утечки, доверенные люди Порошенко открыли счёт на его имя ещё в 2014 году. Пётр Алексеевич отказался от выдвинутых обвинений, сообщив, что не было ни открытия счетов, ни вывода финансовых средств. Впоследствии, скандал быстренько замяли, но недоверие к власти экс-президента Украины увеличилось в разы. Также ходили слухи и о сотрудничестве Порошенко с крупными криминальными структурами в разных странах, что тоже повлекло за собой вспышку недоверия среди населения.

В 2018 году Порошенко был обвинён в «слишком богатом» отдыхе на Мальдивских островах. Журналисты выяснили, что президент арендовал себе и своим соратникам целый остров, не говоря уже о самом дорогом отеле. Для перелёта был арендован один из лучших самолётов мира – Falcon7X. Цена аренды составила более 140 000 долларов. При этом на территории Украины «процветала» нищета и бедность. Большая часть населения жила в ужасающих условиях. У людей даже не было средств для банальной оплаты коммунальных услуг. Многие жители перешли на продукты быстрого приготовления, богатые вредоносными ферментами. Не было денег ни на какие излишества. Олигархи же позволяли себе слишком многое. Этим жестом Порошенко отчётливо показал невероятную разницу между богатыми и бедными на территории Украины. Олигархический террор достигал своего самого страшного пика. Порошенко активно поддерживал своих коллег по бизнесу и закрывал глаза на их страшный произвол.



В 2019 году ближе к концу правления экс-президента против него поднялись журналисты из «Бигус Инфо». Появились сведения, что сын первого заместителя секретаря СНБ Украины был замешан в закупках российских запчастей для военной техники. Мало того, что продажа осуществлялась по совершенно космическим ценам, так ещё и сами сделки организовывались через подставные компании. Одна из этих фирм была записана на имя Петра Алексеевича. Получается, что Порошенко прекрасно осознавал масштаб коррупции, свирепствующий на территории его подконтрольной державы. Да и коррупция – это лишь малая часть всех преступлений, свершённых худшим из президентов Украины. В обычных городах страны свирепствовал страшнейший разгул и произвол чиновников. Люди столкнулись с настоящим террором и гнётом со стороны местных властей. Бесправие и униженное положение стало нормой для всего населения. Добавилось и увеличение преступности во всех регионах страны.



Антироссийская пропаганда во времена Порошенко была практически везде. Он всеми силами уповал на полный запрет русского языка. Однако многие жители Украины продолжали говорить по-русски, не боясь никаких наказаний со стороны правительства. Лютая ненависть к России прививалась даже детям. Местные жители нередко относились к самопровозглашённым республикам ДНР и ЛНР, как к марионеточным государствам РФ, хотя на деле в тех регионах проживали те же самые украинцы. Общество Украины едва не дошло до глобальной «украинизации». К тому же в войсках и органах правопорядка страны были введены бандеровские приветствия. Мало кто знает, что такие слова, как «Слава Украине! Героям слава!» звучали ещё во времена Второй Мировой. Так выражались «ярые борцы с коммунизмом», безжалостно убивавшие женщин, детей и стариков и восхваляющие преступную власть Гитлера. Разложение общества и разрушение отношений с Россией – два неотъемлемых фактора правления Порошенко. Пётр Алексеевич погрузил страну в настоящий хаос. Прививая антироссийскую пропаганду населению, он заставлял своих сограждан забывать о преступлениях, творящихся в самой Украине. Но к счастью, мудрых людей оказалось всё же больше, чем глупцов.



На данный момент против Порошенко и его преступного режима возбуждено уголовное дело. Большая часть украинцев считает этого человека – не то, чтобы худшим президентом, но и настоящим олигархическим террористом, убивавшим страну долгие годы. Ведь именно он создал в Украине столь ужасающие условия. Именно он стал причиной глобального экономического падения страны и кошмарного разгула преступности. В России же Порошенко давно стал ненавистным персонажем и эталоном худшего из мировых политиков.