Врача в прокуратуру. Позор

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 мая 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели», Магомед Абдулхабиров ]

Фото: соцсети

Завтра, 15 мая 2020, в 10 часов в прокуратуру Левашинского района Дагестана официально вызвали врача акушер-гинеколога Айшат Нажмудинову, обвиняемую в размещении в Сети информации о ситуации в районе в связи с коронавирусной пандемией. Прошу журналистов и адвокатов сопровождать врача в прокуратуру! Министра здравоохранения Дагестана я прошу ЛИЧНО поехать на инспекцию ситуации в этой больнице.

До прокуратуры врач должна быть в отделе кадров больницы. Вероятно, ищут повод для увольнения. Однако не она, а я разместил эту информацию, и я готов ответить за это на любом уровне.

Неужели нам никогда не суждено освободиться от черного, кровавого, позорного и смертельного 1937 года?

Вспоминаются дела «врачей-убийц» в 1952 году. Я знал многих из уже посаженных и тех, которые были сняты с работы и ждали посадки. Я работал с этими ВЕЛИКИМИ врачами! Только смерть Сталина стала освобождением Советского Союза от этого очередного всемирного позора.

Ещё недавно в прокуратурах России были созданы отделы по медицине. И если бы не эта пандемия, неизвестно чем бы закончилось это преследование в преступно «оптимизированной» медицине. Но к преследованию врачей могут вернуться.

Господа левашинские прокуроры! Мне СТЫДНО за вас! Вам бы надо было самим пойти к врачу Айшат Нажмудиновой и выразить ей благодарность за мужество. Неужели в Левашинском районе всё так благополучно с этой пандемией, когда во всем Дагестане полыхает вирусный пожар? Как же в районе исключаете или устанавливаете диагноз коронавирусной пневмонии без КТ?

Надеюсь, мне помогут довести до прокуратуры Дагестана и России эту постыдную информацию - вызов врача в прокуратуру .

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВРАЧА! Лучше займитесь причиной смертей 482 дагестанцев за эти месяцы пандемии. Прокуроры! Мне за вас стыдно!

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