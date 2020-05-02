COVID-19 как казус белли

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 мая 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

У большинства мировых экспертов, уже практически не осталось сомнений, короновирус, который безумствует на планете, имеет искусственное происхождение. Однако есть ряд странностей, которые не могут быть объяснены в рамках концепции случайной или преднамеренной утечки вируса из Института в Ухане. Как говорят в один голос все вирусологи, которые там бывали, в том числе и российские, там уникальная система охраны и безопасности, которой управляет искусственный интеллект.

Специалисты вообще восторгаются этим Вирусологическим Институтом Китайской академии наук, так как там в полной мере проявился талант компьютеризировать и внедрять искусственный интеллект (ИИ) в опасные производства. Хотя вирусологи Поднебесной и не открывали тайн, но из некоторых интервью становится понятным, что ИИ, точнее искусственные интеллектуальные системы (ИИС) сами анализируют новые вирусы и просчитывают создание антивирусных препаратов. Причем «мозг» Уханьского института постоянно работает в режиме «глубинного обучения» (англ. deep learning).

Ученые, занимающиеся «глубинным обучением» ИИС, четко делятся на тех, кто работает в ОПК, и тех, кто занимается «гражданской наукой». Последние говорят, что метод deep learning проводится по тестам, которые придумали люди, следовательно, он абсолютно контролируем и безопасен. Товарищи же связанные с оборонкой более скептичны.

- Что происходит в «кремневых мозгах» ИИС, в нейронной сети в результате deep learning, собственно до конца непонятно. Мы имеем ясную информацию на входе в систему, свою информацию, а на выходе из нее зачастую получаем совсем не прогнозную. Это считается ошибкой и, грубо говоря, машины перегружаются, - читает краткую лекцию «ученый в погонах».

Иногда, по его словам, выходная информация настолько «специфична», что «становится не по себе».

- Но об этом не принято докладывать. Просто ошибка и ошибка. Нам везет, что всегда между ИИС и центром принятия решения обязательно стоит группа компетентных людей. Есть такая в Китае? Не знаю. Но можно рассмотреть гипотетическую ситуацию. Система ИИС, которая контролирует все четыре лаборатории в Уханьском вирусологическом институте то ли в результате ошибочной команды (или сознательной операторской задачи), то ли самостоятельно получила задачу проанализировать человечество как вирусную колонию. Естественно, для ее выживания надо избавится от балласта (ослабленных вирусов). Система подбирает подходящий штамм из коллекции, которая там храниться, вводит какие-то мутационные изменения, получает новый штамм, действующий на пожилых людей и людей с ослабленной иммунной защитой. То есть слабого звена колонии. А так как ИИС контролирует все процессы в Институте, то допускает утечку штамма для выполнения задачи. Вот такая вполне логичная и рабочая версия получается, - констатирует ученый.

Добавим, что эта версия укладывается сразу в несколько геополитических гипотез. Первая. Человечество, как обычно во время капиталистического кризиса, стоит на пороге мировой войны. Войны не только за ресурсы, но и за интеллектуальный контроль за всей планетой с помощью ИИС.

Вторая. В этом месте наблюдается некая развилка: либо Китай наконец-то решил бросить вызов США, «объявить» биологическую войну конкуренту (больше всего смертей где? В США!). Жертвы в других странах побочный эффект…

Либо ИИС, созданная в том же Китае, но научившаяся «разговаривать» с себе подобными на всем шарике, объявило некую спартанскую войну человеческим паразитам, напустив на них вирус, уничтожающий слабых.

Третья. Пресловутому «золотому миллиарду» становится тесно. И COVID-19 просто призван расчистить поляну от слабых и немощных, которые «пьют финансовую кровь» из систем здравоохранения и социального обеспечения. На что ультромонетаристские души смотреть не могут.

Так или иначе придется привыкать жить в новой реальности. Россия, в отличии от Советского Союза, не объект мировой политики, а субъект ее. Поэтому, как говорили в древнем Китае, «мудрая обезьяна должна сидеть на берегу реки и ждать, когда по ней проплывет труп ее врага». Авось, пересидим…