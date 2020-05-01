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1 мая 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Китай начал расследование, чтобы найти причины возникновения эпидемии COVID-19. Однако Всемирная организация здравоохранения приглашена не была. Это может говорить о попытке сокрытия ценной информации.

Причина появления коронавирусной инфекции до сих пор остаётся загадкой. Предположений множество. Кто-то считает, что COVID-19 – бактериологическая разработка ученых из Китая, которая по непредвиденному стечению обстоятельств просочилась из лаборатории. Для кого-то все проще: изученная форма вируса мутировала и естественным путем попала к человеку. Помимо этого, до сих пор появляются новые безумные конспирологические теории о том, что эпидемия коронавируса выдумана для порабощения человечества тайным мировым правительством.

эпидемия COVID-19

Для того, чтобы найти реальные причины происходящего в мире, нужно провести полноценное расследование с привлечением международных организаций. Последнее необходимо, чтобы результаты расследования были объективны и беспристрастны. Если в появлении COVID-19 действительно может быть виновен человек, то такого рода информация должна быть в конечном счёте обнародована. Это необходимо, чтобы человечество могло избежать повторения эпидемии. Если конечно информация не будет сокрыта из-за того, что есть люди, заинтересованные в её неразглашении.

Китай что-то скрывает

Расследование уже началось по инициативе правительства КНР. Сейчас там проводятся исследования, с помощью которых может быть найден единственный источник COVID-19. Однако Всемирная организация здравоохранения к этому расследованию привлечена не была. По сообщениям ВОЗ, её представители неоднократно посылали запросы на участие в поиске причин эпидемии, но китайские полномочные лица приглашения не выслали. В ВОЗ заявляют, что реальных причин отказа со стороны Китая быть не должно, ведь организация придерживается той же позиции по этому вопросу, что и КНР: вирус имеет природное происхождение. Однако причины, тем не менее, все же могут быть.

глава КНР Си Цзиньпин

Во-первых, вполне вероятно, что все это расследование является банальным прикрытием реального государственного преступления. Доказательств этому пока что нет, но если COVID-19 появился благодаря китайским ученым, возможно правительство страны не захочет разглашать данную информацию. Ведь если это так, Китай могут привлечь к ответственности: появятся новые санкции, о каких-либо мирных дипломатических взаимоотношениях со странами запада можно будет на длительное время забыть.

Во-вторых, представители Китая могут не доверять Всемирной организации здравоохранения. В случае конфликта по вопросу эпидемии между КНР и мировым сообществом, ВОЗ вряд ли поддержит Китай. Поэтому сейчас страна старается собрать больше фактов о происхождении эпидемии для того, чтобы иметь информационное преимущество.

США готовят санкции

Между тем, Китай уже пытаются привлечь к ответственности за сокрытие информации об эпидемии COVID-19. И пока речь идёт не столько о ситуации с ВОЗ, сколько о том, что правительство КНР длительное время, по мнению США, приуменьшало масштабы сложившейся ситуации. И Пекин, как считает Дональд Трамп, должен за это ответить.

президент США Дональд Трамп

По информации телеканала CNN и издания The Washington Post, администрация президента США оказывает на американскую разведку серьёзное давление. Правительству необходимы доказательства того, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане. В случае подтверждения этих предположений, Китай ждут серьезные экономические санкции в долгосрочной перспективе. Они могут коснуться аннулирования долговых обязательств США и введения новых правил в области торговли. Ответит ли на это Китай ответными мерами пока не ясно, однако ситуация с ВОЗ скорее всего лишь обострит сложившуюся ситуацию.