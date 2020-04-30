Только искусственное происхождение!» О том, что говорят политики и духовники Ирана о коронавирусе

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30 апреля 2020, 23:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Большинство иранских политиков по-прежнему уверены в искусственности происхождения коронавируса.

В этой стране слишком много ненависти к Соединённым Штатам, и от того многие беды сваливают на руководство Америки. О том, что Covid-19 – это продукция США, в Иране говорили едва ли не по всем официальным каналам. Ещё в феврале исламский духовник Сейед Мохаммед Сеиди обвинил Дональда Трампа в распространении инфекции. Он заявлял, что США намерены разрушить Иран с помощью своего якобы лабораторного вируса. Телевизионщик из той же страны по имени Али Рафипур утверждал, что коронавирус является оружием американцев, используемым в «гибридной войне». Китай и Иран, по его мнению, считаются главными врагами Штатов уже на протяжении десятилетий.

Высшие военачальники Ирана так же заявляли про то, что коронавирус – это оружие США. Аятолла Али Хаменеи полностью согласился с теориями об искусственном происхождении. Бывший глава Ирана Махмуд Ахмадинеджад даже направил в ООН специальное письмо с требованиями признать Covid-19 биологическим оружием, направленным против человечества. Он утверждал, что целью создателей вируса был полный передел мира, и в частности разрушение старой экономики. По правде, Америку в создании коронавируса обвиняет едва ли не каждый иранец. Ведь не все ещё забыли о событиях, произошедших в самом начале 2020-го. Тогда США и Иран едва не столкнулись между собой в кровопролитной войне. Однако в бывшей Персии есть и несогласные с гипотезой заговора американцев. Заместитель министра здравоохранения Ирана напрочь отверг теорию биологической войны.

На самом деле истинная теория происхождения коронавируса неизвестна до сих пор. Многие вирусологи действительно утверждают, что это оружие или искусственная форма жизни. Но другие же опровергают такие теории. Трудно сейчас сказать что-нибудь точное, особенно когда каждый из учёных мужей говорит разные вещи. Что до иранцев, то их вполне можно понять. В Иране издавна прогрессирует насаждение антиамериканских настроений, и потому во всех грехах винят, как правило, США. Неизвестно, сколько ещё времени должно пройти, прежде чем правительство этой страны прекратит видеть в Америке рассадник зла. Ведь создателями коронавируса, если он и искусственен, могут быть совершенно неизвестные люди, никак не связанные с Дональдом Трампом и его руководством.

На данный момент ситуация с коронавирусом в Иране потихоньку стабилизируется. Заболевших пока много, и их почти 100 000. Но при этом немало и выздоровевших. Число исцелённых уже достигает 75 000 человек. Умерло – 6028.