Немного про «Третью Чёрную Смерть». Об азиатской пандемии чумы в конце XIX столетия

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 апреля 2020, 00:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

За всю свою историю человечество переживало три масштабные пандемии чумы.

Перваяслучилась в 6-мстолетии и получила название «Юстиниановой чумы». Тогда во всём мире погибло больше 100 миллионов человек. Вторая, более известная, как «Чёрная смерть» унесла до 40 миллионов жизней. Она произошла в самый разгар Средневековья. Особенно тяжёлый удар тогда пришёлся по Европе. Чума не щадила ни епископов, ни королей, ни простых жителей. Но была ещё и третья пандемия, произошедшая уже во второй половине XIX века. По многим данным, все три чумы происходили из Центральной Азии и путешествовали по многим областям планеты.

Третья масштабная пандемия возникла в Китае в провинции Юньнань. Всё ещё совпало с кровопролитной гражданской войной, вызванной ужасающими условиями жизни и голодом. В Китае тогда правила маньчжурская династия Цин, установившая жестокую диктатуру в стране. Тайпинское восстание случилось в 1855 году, а вместе с ним начала своё распространение и жуткая чума. Сама болезнь проявлялась в бубонной и лёгочной форме. Одни умирали в мучениях, захлёбываясь собственной кровью и гноем, другие заканчивали свою жизнь, покрываясь нарывами, третьи выздоравливали и оправлялись. По некоторым данным, третья пандемия унесла жизни больше десяти миллионов (точное число – 12 000 000 жертв), распространившись во многих странах Азии и даже Африки. Но всё же Тайпинское восстание, повлекшее за собой гражданскую войну, уничтожило ещё больше людей в Поднебесной.

Пандемия начала стихать уже к концу XIX века, когда известный бактериолог Александр Йерсен и другие учёные тщательно исследовали заболевание и выявили его возбудителя – чумную палочку. С тех пор начались разработки по противодействию этой заразы, и уже к XX веку «убийца королей» перестала быть чрезмерно опасной.