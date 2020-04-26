Пранкеры – люди без сердца и чести. Любители злобных шуток и их негативная роль в обществе на фоне пандемии

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 апреля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пранки сами по себе не вызывают ничего, кроме всеобщего осуждения. Подобные хулиганства нередко вызывают агрессию и ярость со стороны окружающих. Люди, занимающиеся жестокими розыгрышами, не раз подвергались уголовному преследованию. Но особенных наказаний заслуживают и те, кто спекулирует на теме коронавируса и распространяет заведомо ложные сведения, считая свои действия за что-то смешное.

В январе и феврале в Москве неоднократно появлялись молодые ребята, в прямом смысле потешающиеся над тематикой коронавируса. В те дни ещё все винили китайцев и их отвратительные кушанья. Был случай, когда в московском метро появлялись люди в биохимических костюмах, которые вели с собой странных личностей, одетых в маски. Эти загадочные личности, больше похожие на китайцев, постоянно кашляли, и причём делали это с удвоенным рвением. Впоследствии, выяснилось, что всё произошедшее было лишь пранком со стороны тех, кто решил разыграть народ в метро и «словить лулзов».

Стоит упомянуть и случай с фальшивым падением в обморок. В Youtube вовсю распространялось видео с человеком азиатской внешности, ехавшим в московском метро. Вначале он изображает жуткую усталость и всё время качается. Потом резко падает и начинает стремительно биться в конвульсиях. «Вирус», - слышится голос какого-то шутника, состоящего в сговоре с этим «актёром», - «У него опасный вирус! Всем назад!». И люди в панике и ужасе начинают разбегаться. Вскоре выяснилось, что и это было обыденным пранком со стороны любителей розыгрышев. Не только в России появлялись подобные ребята, но и в других странах. Ещё до вспышки вируса в США, на территориях Америки появлялись странные люди в респираторах, которые подходили к прохожим и утверждали, что у них коронавирус. В Европе также проходили сведения о шутках на тему COVID-19. Большая часть населения Земли считала таких вот «клоунов» всего лишь неразумными детьми. Другие же говорили о подобном, как о страшном преступлении. Ведь эти пранкеры совсем не понимали масштабность распространения вируса и его серьёзную опасность.

В любом случае, пранки на тему коронавируса ни коим образом не смешные. Это даже не клоунада, а настоящее преступление. Поэтому не стоит винить законников в чрезмерных наказаниях подобных шутников. Люди, которые устроили данные пранки, действительно преступники. Они внесли панику и страх, а эти две «химеры» вполне способны подорвать иммунитет. Уже почти каждый знает, что иммунитет во многом зависит от психологического состояния. Люди, устроившие «коронавирусный розыгрыш», не лучше, чем знаменитый Евгений Вольнов, известный своими злобными шуточками. О Вольнове уже наслышан пожалуй каждый человек во всём мире, особенно о его отвратительном розыгрыше во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Подобным людям явно не место в приличном обществе. Им, как минимум, следует пройти психологическую экспертизу.