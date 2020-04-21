Бодание за венценосный вирус

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 апреля 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

фото: соцсети

Обмен любезностями между США и КНР на тему «чей вирус?» активно развивается и грозит перейти в стадию «сам дурак!».

Вначале Америка обвинила Китай в сознательном или несознательном, но заражении земного шара уханьской смертью. Теперь Пекин клеймит Вашингтон с Пентагоном в завозе на территорию Поднебесной штаммов этого вируса.

26 января этого года в Вашингтоне было принято решение немедленно эвакуировать сотрудников Генерального консульства США в Китайской Народной Республике в городе Ухань. Уже 28 января, в аэропорту г. Ухань началась погрузка имущества и документов Генконсульства. Рано утром 30 января на опустевшую территорию консульства прибыли следователи китайской прокуратуры и эксперты.

В углу сада, рядом с мангалом для барбекю эксперты замечают следы перекопки земли. Вызывают группу военных саперов, которые с помощью технических средств обнаружения обнаруживают металлические предметы. Это оказались две пустые спецколбы, завернутые в брезент. На каждой надпись: «ВНИМАНИЕ. Биологическая опасность».

Информация о находке «протекла» и уже через несколько часов в Лондоне Госсекретарь США Марк Помпео начинает травлю: «Коммунистическая партия Китая является центральной угрозой нашего времени»

Взбешенный Китай в ответ задает ряд конкретных вопросов властям США. В ответ – тишина.

Дальше события развиваются по сценарию «Алисы» - все страньше и страньше. Взаимные обвинения то затухают, то разгораются. СМИ США кричат и вопиют, что вирус сбежал из лаборатории в Ухане. Китайские более осторожно рассказывают об американском следе. Теленок бодается с дубом…

«В принципе применение бактериального оружия это «casus belli» - случай (повод) для начала войны. Понятно, что третья мировая в классическом варианте сейчас невозможна, поэтому каждый из игроков: и Америка, и Китай набирают вистов на ситуации. Каждый стремится перенести ответственность на противника. И это превращается в «сам дурак!». В конце концов у кого-нибудь сдадут нервы (и это скорее всего будет не Китай!) и торговая война из-за которой толи использовали ситуацию с пандемией, толи сознательно ее создали, выльется в победу одной из сторон», - говорит информированный российский военный дипломат. Говоря проще, ложечки найдутся, но осадок останется…

— Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и мертвого осла уши. Оптом всю партию — дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо! А?! Дверь за служителем культа закрылась. Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул:

— Сам ты дурак!

— Что? — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта, и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:

— Почем опиум для народа? За дверью молчали.

— Папаша, вы пошлый человек! — прокричал Остап.