Самоизоляция и ошибки правительства доводят людей до бунтов

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 апреля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Сегодня уже каждый знает, что случилось вчера во Владикавказе, столице Северной Осетии. По данным местного руководства, случившийся незаконный митинг против самоизоляции и отсутствия денежной поддержки, собрал не более 200 человек.

Но вот данные, разглашаемые с Youtube, совсем другие. Люди, вышедшие на улицы, утверждают, что их набралось там не меньше двух тысяч. Судя по анализу видеосъёмки, народу действительно собралось довольно много. Конечно, они пошли на высокие риски ввиду введённого режима самоизоляции. Тем не менее, их требования вполне адекватны. Они ведь призывают власти к банальной поддержке населения. К сожалению, демонстрация была по сути противозаконной и создавала опасность возможного заражения коронавирусом. К тому же не обошлось и без сражений. Митинг, случившийся во Владикавказе, перешёл в настоящую схватку. В силовиков летели бутылки и камни, а также всевозможные проклятие. Отчаяние подвело людей к весьма опасной грани; грани, за которую лучше не ступать вообще.

Если хорошо поразмыслить, то ситуация в стране и правда очень тяжёлая. Введён режим самоизоляции и строгий карантин, но при этом без объявления о Чрезвычайной Ситуации. Подобные решения привели к целой серии полицейских произволов по всей стране. Дело дошло до того, что арестовывать стали едва ли не случайных прохожих. Появляется всё больше и больше видеоматериалов про так называемых плохих полицейских. Некоторые правоохранители ведут себя наглым образом, орут и кричат, прибегают к насилию. Им совершенно всё равно, кто именно перед ними – женщина, мужчина или ребёнок. При этом население почти совсем не получает поддержки. Сокращения на работе, принудительные отпуска за своё счёт, отсутствие денег и банальная угроза голода ведёт людей к очень опасной грани. Отчаяние порою хуже, чем любое несчастье. Даже столичные депутаты с видными бизнесменами уже предложили правительству поддержать населения хоть какими-то деньгами. Но от верховной власти пока лишь одно молчание. Более того, сегодня глава Сбербанка Герман Греф выступил с осуждением возможной раздачи денег. По его словам, « У государства нет возможности раздавать деньги всем подряд». Одна лишь фраза уже немало говорит об этом человеке.

Большинство жителей Владикавказа поддерживают шествие своих соратников перед зданием правительства Осетии. Даже сейчас в интернете идут разговоры о продолжении акций протеста. Недовольства вспыхивают практически повсюду. Помимо бунта в Северной Осетии, по всей территории России прошли и виртуальные митинги. Люди призывали правительство помочь населению деньгами и поддержать малоимущих. Ведь очень многие сейчас находятся в страшнейшем положении. Голод и отсутствие даже мельчайших запасов денег могут действительно привести к катастрофической ситуации. Правительству стоит серьёзно поразмыслить над политикой самоизоляции и над вопросами о помощи населению. Большая часть стран мира как раз-таки поддержала своих сограждан и помогла. Ни о каких «возможностях раздавать деньги всех подряд» не шло и речи.