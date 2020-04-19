Поистине дьявольское оружие. Коронавирус как «боевая» форма жизни

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 апреля 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Covid-19 – смертельная искусственная форма жизни, созданная учёными для неизвестных целей.

Уже многие видные эксперты заявляют об этом на весь мир. Первым был Игорь Никулин, специалист из комиссии ООН, который ещё в марте заговорил о бактериологическом оружии, направленном против человечества. День назад похожие речи мы услышали от Люка Монтанье, нобелевского лауреата и профессионального вирусолога, занимавшегося проблемами СПИДа. Этот человек – профессионал из профессионалов, и. по словам его коллег, он «с закрытыми глазами» может отличить естественное происхождения вируса от рукотворного.

Люк Монтанье в своём выступлении заявил о том, что Covid-19 был разработан учёными, так как он обнаружил внутри микроорганизмов частички от СПИДа. Он провёл ответственную работу не один, а вместе со своими коллегами. Люк убеждён, что вирус разрабатывали именно в Уханьской лаборатории. Ещё стоит упомянуть и про теорию связи Covid-19 и искусственной мутировавшей бактерии «Синтия». Эксперт и доктор биологических наук, Ирина Ермакова ещё месяц назад публиковала множество статей на эту тему. По её словам, бактерию создали американцы в институте Дж.Вентера для устранения загрязнений в Мексиканском заливе. «Синтия», проникнув в воды, стала нещадно убивать рыбу и даже птиц, и многие рыбаки пожаловались на это в местные органы правительства. Ермакова утверждает, что «Синтия» проникла в одну из рыб, которую потом поймали китайцы и выставили на рынке в Ухани. Оттуда же и пошла инфекция.

Большая часть конспирологов со всего света заявляет о том, что коронавирус был сделан вовсе не случайно, а в качестве оружия, направленного против населения Земли. Представители Fox News совсем недавно обвинили в этом деле Китай и его Уханьские лаборатории. По словам некоторых американцев, китайцы намеренно разрабатывали вирусологическое оружие и были намерены применить его в ближайшем будущем. Ведь ядерное разоружение - уже давно известная вещь, которая стала нормой для всех стран мира, за исключением Северной Кореи. Но вирусологическое и бактериологическое оружие может стать намного страшнее атомного. Подобные виды вооружения могут с лёгкостью сделать Землю непригодной для жизни. И об этом никому не стоит забывать.

Вполне реален и тот факт, что Уханьская лаборатория действительно тестировала Covid-19 на летучих мышах ради научных лавров, и одна из лаборанток случайно заразилась. Тогда ситуация уже превращается во «Второй Чернобыль». Правда не стоит исключать и вариант с банальной диверсией со стороны неведомого врага. Неизвестные террористы, рассчитывающие переделать этот мир под себя, могли спокойно устроить теракт в самой лаборатории, подкупить учёных или лаборантов, а потом выпустить опасную форму жизни на свободу. Ведь никто не отменял существования на Земле подпольных организаций, рассчитывающих на приход к власти. Речь сейчас идёт не о Масонах и не об Иллюминатах, которые по сути являются обычными историками, а о настоящих экстремистах и неонацистах, поддерживающих теорию об «очищении» планеты и грезящих о мировой власти. Ненормальных людей в этом мире немало, и это, к сожалению, правда.

В любом случае, после пандемии всем государствам мира надо серьёзно задуматься о такой науке, как вирусология. А может быть, вообще прекратить эти исследования и разработки? Прикрыть все проекты разом, наплевав на инвестиции. Ведь подобное занятие может спокойно привести к тотальному вымиранию человечества и к полному опустению планеты.