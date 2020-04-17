«Хождение по спящему дьяволу». О великой опасности исследования вирусосферы

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 апреля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Исследование вирусосферы – невероятно опасное занятие. Ведь любые просчёты могут привести к тотальной катастрофе. Вполне вероятно, что и нынешняя ситуация с распространением Covid-19 тоже могла случиться из-за запретных исследований.

В 2015 годах пресса то и дело расписывала про великие находки учёных в сфере вирусов. Например, в сентябре 15-го года даже в российской прессе появились сведения об оживлении учёными древнего сибирского вируса, «проспавшего» в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Его окрестили как Mollivirus Sibericum.

По словам исследователей, все древние вирусы не только внушительнее размером, чем современные, но ещё и обладают сложной генетической структурой. Изучение данных микроорганизмов проходили в закрытой лаборатории. Тогда же поступали сведения и об исследованиях китайских учёных, проводивших загадочные опыты над летучими мышами. Удивительно ещё и то, что после 15-го года все сведения о вирусосферных достижениях поисчезали, словно бы по команде.

Следующие новости о тотальных открытиях учёных появились в конце января 2020 года, когда Covid-19 уже начал своё шествие по планете. Тогда международная группа учёных США и Китая обнаружила ещё несколько опасных вирусов, находящихся в образцах льда. Образцы были немедленно доставлены в специальную лабораторию. Всего там обнаружили 33 группы вирусов, из них 28 – неизвестные и неизученные.

Подобные эксперименты в нашем мире – совсем не редкость. Особенно этим пользуются военизированные державы, мечтающие о совершенном «невидимом» оружии. Если посмотреть правде в глаза, то учёные занимаются настоящим «хождением по спине дьявола». Напрасно все полагают, что самое страшное оружие – это ядерное. Ядерная боеголовка, как правило, действует только в определённой зоне, но если использовать в качестве оружия древние вирусы, можно спокойно погубить всё человечество, и сделать жизнь на Земле непригодной. Разумеется, наука порою требует жертв, но никак не миллионов людей.

В любом случае, будем надеяться, что после пандемии коронавируса, власти будут тщательно контролировать каждое изучение вирусосферы и останавливать опасные разработки. Допущение просчётов в данной сфере деятельности - есть величайшее преступление в истории.