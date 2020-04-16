Второй Чернобыль? Fox News о лабораторном происхождении коронавируса

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16 апреля 2020, 23:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Правда это или нет, пока ещё никто не знает. Но буквально сегодня утром во всём мире появилась новость о «нулевом пациенте» с COVID-19. Компания Fox News из США утверждает о сведениях по поводу первых заболевших.

По их словам, самой первой заражённой стала лаборантка из вирусологического института в Ухани. Вначале она якобы заразилась от летучих мышей, на которых ставили опыты, а затем распространила болезнь на своего молодого человека. Впоследствии, кто-то из заражённых направился на уханьский рынок и распустил опасный вирус. Умышленно или нет, опять же нет никаких сведений. Госсекретарь США Марк Помпео, судя по всему, солидарен с данной теорией. Ещё недавно он утверждал, что сам рынок находится недалеко от института вирусологии, и что Китаю пора уже перестать скрывать свои просчёты. Получается, что мы возможно имеем дело со «вторым Чернобылем».

Fox News утверждают о том, что власти Поднебесной несколько дней скрывали утечку опасного вируса. За это время в городе Ухань уже успели пройти всевозможные массовые мероприятия. Китайские власти в ответ на новости о первых заражённых заявили, что у обвинителей нет никаких доказательств произошедшего. Сам Дональд Трамп наотрез отказался комментировать ситуацию. Видимо, он считает это излишним. Ведь если посмотреть правде в глаза, подобные «грешки» Китая вполне могут привести к полномасштабной войне. В мире уже погибло почти 150 тысяч человек, и неизвестно, сколько умрёт ещё – 200 000 или миллион. Прозвучали разные теории об истинном происхождении COVID-19. Одни называли его лабораторным продуктом вирусологического института Уханя, другие же говорили, что он естественного происхождения, но тем не менее китайцы пытались его исследовать и тестировали всё на летучих мышах. В любом случае, пока точная информация остаётся сокрытой. Китай наотрез отказывается признавать гипотезы FoxNews. Но если COVID и правда - лабораторная форма, то создали её явно не случайно. Не хочется верить, что правительство Поднебесной пошло на подобные действия. Ведь разработки вирусологического оружия могут привести не только к третьей мировой войне, но и к всеобщему вымиранию человечества. Мы лезем в космос к другим галактикам, но не видим опасности со стороны микромиров, находящимися вокруг. Быть может, нам лучше остановиться в своих стремлениях к познанию? Кто знает, к чему это может привести, если человечество зайдёт слишком далеко.