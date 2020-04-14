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Наталья Поклонская: «Украина не справляется самостоятельно. Решать проблему нужно сообща»

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская: «Украина не справляется самостоятельно. Решать проблему нужно сообща»
Наталья Поклонская, фото facebook.com
Многих беспокоит ситуация с бушующими пожарами в чернобыльской зоне.  Киношные слуги украинского народа с огнём в глазах и пламенными сердцами пока никак не могут справиться с реальным стихийным бедствием. 
 
Наталья Поклонская в своём телеграмм канале обращает внимание мирового сообщества на эту серьёзнейшую проблему. 
«На фоне мировой мобилизации и изоляции друг от друга из-за коронавируса Украина осталась одна ещё с одной трагедией — стихийные пожары в Чернобыле. Я убеждена, что другим странам стоит обратить на это особое внимание. И если Украина не справляется самостоятельно, необходимо эту проблему решить всем сообща.
 
 
Неужели катастрофа на Чернобыльской АЭС не научила человечество быть внимательнее к таким вещам? Я не специалист в сфере изучения Чернобыльской зоны отчуждения, существующих там хранилищ и т.д. Но, как политик, призываю всех обратить пристальное внимание на сложную ситуацию с бушующими пожарами в этой опасной зоне и оказать помощь Украине, закрыв вопрос угрозы и страха людей перед подобными трагедиями».
ГБ

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