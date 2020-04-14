Наталья Поклонская: «Украина не справляется самостоятельно. Решать проблему нужно сообща»

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 апреля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото facebook.com

Многих беспокоит ситуация с бушующими пожарами в чернобыльской зоне. Киношные слуги украинского народа с огнём в глазах и пламенными сердцами пока никак не могут справиться с реальным стихийным бедствием.

Наталья Поклонская в своём телеграмм канале обращает внимание мирового сообщества на эту серьёзнейшую проблему.