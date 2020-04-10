Унывать не стоит. Это не конец

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 апреля 2020, 23:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Уже сейчас по всему миру распространяются шокирующие новости. Больше 100 тысяч погибших от коронавирусной инфекции.

Число заражённых стремительно приближается к двум миллионам. Но тем не менее, унывать и рвать на себе волосы не стоит. Ведь паника может убить куда больше людей. Паника – это зло, которое распространяется не хуже любого вируса. Оно пускает свои зловещие корни в сознании человека и начинает быстро разрастаться. Из-за паники умирает больше людей. Так было, так есть, так будет всегда. Так может быть просто прекратить эту бессмысленную панику? Фрэнсис Бэкон неспроста говорил, что нет ничего страшнее самого страх. Сейчас наш самый главный враг – не вирус, не природа, не возможные распространители вируса, а именно страх.

Не стоит забывать, что 372 000 человек уже вылечились от коронавируса, и с каждым разом выздоровевших так же становится больше. Covid-19 – это не угроза уничтожения человечества. Люди переживали на своём веку и не такое. Юстинианова чума, созданная кстати говоря самой природой, уничтожила не менее 100 миллионов человека. Испанский грипп по общим подсчётам убил 40 или 50 миллионов. Конечно, цифры просто ужасают. Но если кто опасается тотального армагеддона, тот может сразу же забыть об этом слове. Армагеддона не будет. Учёные сейчас вовсю работают над вакциной. Они трудятся, не спят ночами. Без сомнения, это ужасно, когда в день умирает едва ли не 10 тысяч, но наша современная медицина способна остановить распространение. Не стоит думать, что если заболел – значит сразу конец. Больше половины заражённых переносит заболевание в лёгкой форме. Умирают в основном те, кто с патологиями и различными сопутствующими болезнями, да и то не всегда.