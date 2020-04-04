О профилактике семейно-бытового насилия

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4 апреля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Галина ОСОКИНА, член Общественной палаты Российской Федерации ]

Сегодня достаточно часто женщины обращаются за помощью в полицию, кризисные центры, в суды, пытаясь защититься от насилия в семье. Не всегда и далеко не у всех это получается.

Прежде всего, хотелось бы поделиться опытом. Терпеть насилие в семье нельзя, тем более, если растут дети. Как правило, мальчики, наблюдая дома картину физического насилия отца над матерью, становятся такими же, как и отец, а девочки впоследствии становятся жертвами семейного насилия. Множество раз наблюдала в уголовных делах, как подобные факты избиения идут с нарастающей. Если муж вас ударил, не терпите и не надейтесь, что больше такого не повторится. Избиения усилятся, огромное количество уголовных дел этому подтверждение. Часто такая семейная жизнь заканчивается убийством. Дети получают психологическую травму, а затем попадают в детские дома-интернаты. Остается без ответа вопрос, а почему не применяются в полном объеме нормы действующего законодательства, чтобы защитить семью от агрессора?

Ведь согласно действующему законодательству, для наблюдения за поведением лица, состоящего на профилактическом учёте, и соблюдением им ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», устанавливается профилактический надзор (ст. 23), который поручается вести участковому уполномоченному полиции. Специфика работы участкового с лицами, допускающими правонарушения и преступления в сфере семейно-бытовых отношений, заключается не только в организации эффективной системы реагирования на сигналы об уже совершённых правонарушениях и преступлениях, но и в проведении профилактической работы с лицами, в отношении которых прогнозируется возможность преступного поведения в быту с учётом индивидуальных особенностей личности правонарушителя в сфере семейно-бытовых отношений (с учётом прежних судимостей, злоупотребления спиртными напитками, признания хроническим алкоголиком, психического состояния или заболевания, склонности к наркомании и т.д., являющихся причиной семейно-бытовых конфликтов).

Участковый уполномоченный вправе привлекать к профилактической работе с правонарушителями в сфере семейно-бытовых отношений врачей наркологов, руководителей коллективов, где работают или учатся профилактируемые лица. При совершении контролируемыми лицами правонарушений на почве семейно-бытовых отношений участковый обеспечивает привлечение их к административной или уголовной ответственности. Таким образом, действующее законодательство способно обеспечить не только профилактику совершения правонарушений в семейно-бытовой сфере подучётными лицами, но и повлиять на причины и условия, способствующие их совершению.

Для того, чтобы закон применялся, его нужно знать. Интернет ресурсы у населения сейчас есть. И в случае ненадлежащего реагирования участкового инспектора на поступившее заявление в полицию, гражданин имеет полное право и возможность обратиться с жалобой на его бездействие, сославшись на конкретные нормы закона.

Очень важно также мнение судейского сообщества, которое на основании действующего законодательства дает оценку не только наличию либо отсутствию самого факта семейно-бытового насилия, но и оценивает законность, своевременность действий государственных, правоохранительных органов, обязанных в рамках действующего законодательства прийти на помощь потерпевшему, не нарушая чьих-либо прав, заняться профилактикой и ограничить деятельность гражданина, способного нанести вред члену семьи, морально-психологический вред своим детям.

Моя коллега по Общественной палате РФ, федеральный судья в почетной отставке Людмила Виноградова, анализируя действующее законодательство, предлагаемые изменения, отмечает, что «с февраля 2017 года уголовно наказуемые побои в отношении членов семьи, близких к потерпевшему лиц были «декриминализованы», то есть, переведены из уголовно-наказуемых деяний так же, как и побои, совершённые посторонними потерпевшему гражданами, в состав административных правонарушений. Таким образом, Государственная дума ФС РФ исправила ошибку, допущенную предыдущим законом, который принял дискриминационную норму по отношению к группе лиц по статусу родства (ст. 19 Конституции РФ).

С тех пор произошли позитивные изменения, поскольку те правонарушения, которые были латентными (то есть скрытыми от официальной статистики), стали очевидными, так как производство по административным делам, регламентированным ст. 6.1.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) — «Побои», стали вести органы полиции, а не суд. Таким образом, у полиции появились процессуальные основания для реагирования на звонки потерпевших по делам о побоях. Они обязаны приехать на место совершения административного правонарушения и по заявлению потерпевшего принять меры к нарушителю. В частности, в зависимости от обстоятельств произошедшего, они вправе применить административное задержание обидчика на 48 часов, в связи с тем, что статья 6.1.1. КоАП РФ в своей санкции предусматривает меру наказания в виде ареста до 15 суток (ч. 3 ст. 27.5 КоАП РФ).

Ранее по уголовным делам, предусмотренным ст. 116 Уголовного кодекса РФ в прежней редакции, полицейские не вправе были задерживать правонарушителя, поскольку Уголовный кодекс РФ не содержал такой меры наказания по побоям, как лишение свободы. Из-за чего полиция не имела права применять задержание подозреваемого (ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Подсудность побоев суду приводила к тому, что потерпевший и преступник на ранней стадии конфликта не изолировались друг от друга, как это может делаться сейчас, из-за чего бывало так, что начавшееся как побои преступление перерастало в более тяжкое — причинение вреда здоровью или убийство.

Обращение потерпевшего в суд не могло пресечь преступление, поскольку процедура судопроизводства по побоям сама по себе громоздкая и не быстрая. Кроме того, у суда также не было и нет полномочий для избрания обидчику меры пресечения в виде содержания его под стражей. А главное в таких делах – изолировать правонарушителя от жертвы. Это стало возможным после «декриминализации» побоев.

Процедура привлечения виновного к ответственности упростилась, ускорилась. После задержания в течение двух суток может быть составлен административный протокол, после чего материал должен направляться судье для рассмотрения. Тот в свою очередь вправе принять постановление о назначении виновному меры наказания в виде ареста вплоть до 15 суток. За это время жертва преступления может принять меры для самосохранения: найти безопасное место для себя и близких лиц, подать заявление о расторжении брака, переехать на другое место жительства».

Кандидат юридических наук, доцент, судья Владимирского Областного суда Павел Якушев в своем заключении на законодательное предложение «Об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации» делает также выводы о том, что «действующих нормативных правовых актов в Российской Федерации в целом достаточно для защиты жертв домашнего насилия и наказания виновных лиц. Совершенствование системы профилактики домашнего насилия должно осуществляться в рамках оптимизации действующих нормативных актов и повышения эффективности их применения».

Общественность также не должна стоять в стороне, быть равнодушной к тому, что творится за стеной. Это не значит, что нужно вмешиваться в чужую жизнь, но оставаться равнодушными к тому, что кого-то избивают, нельзя.

А если посмотреть социалистически формы влияния общества на сохранение семьи? Работа товарищеских судов была очень значима, с мнением общества считались и боялись потерять авторитет. В настоящее время идет активизация некоммерческих общественных организаций в социальной сфере, и это, по моему мнению, может принести пользу тем, кто нуждается в помощи и поддержке при конфликтной ситуации в семье, где права нарушаются. Давайте не будем забывать о том, что в таких семьях могут погибнуть люди, в них воспитываются дети. Как они в дальнейшем будут вести себя в обществе? А где гарантия, что они не станут членами вашей семьи, вступив в брак с вашими детьми?