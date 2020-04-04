«Как хорошо мы плохо жили». Что дальше? – мысли вслух

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 апреля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА, обозреватель ]

Фото: соцсети

Когда утром 9 марта нон-стопом пошли новости о скачкообразном росте курса валют, в памяти всплыл один из афоризмов почти классика, незабвенного Виктора Степановича Черномырдина – «Никогда такого не было, и вот опять повторилось!».

То, что произошло за последние 2 недели, дает стойкое убеждение, что период до марта 2020, несмотря на различные проблемы и трудности, все мы будем характеризовать эпитетом, которым нередко вспоминают времена застоя – «Как хорошо мы плохо жили!». Работали, выбирали места для досуга и отдыха, делали дизайнерские ремонты, горевали от отсутствия санкционных товаров, а потом поругивали российский пармезан.

Многие в нашей стране пережили не один кризис в прошлом и уже в этом веке – «общие» в 1991, 1998, 2008, 2014 годах, у каждого были и личные. Пережили, выжили, выработали иммунитет. То, что происходит сейчас, неизвестно, нет опыта и понимания, что делать. Как радиация – знаешь, что опасность есть, ее не видно, не ощущаешь, это вызывает растерянность и тревогу. Рушатся экономики стран во всем мире. Сколько мы будем из этого восстанавливаться, все вместе, и каждый в отдельности?

Не медик, как обыватель знаю, что любой грипп может вызвать пневмонию, ослабленные/пожилые люди могут не выкарабкаться из болезни. Сколько человек умрет в ближайшее время, не от коронавируса, от отложенных плановых госпитализаций, в том числе, в онкологические центры? У скольких пожилых людей 65+, которые сейчас, спасаясь от эпидемии, соблюдают режим самоизоляции, те, находятся постоянно без движения и привычного общения, ухудшатся важнейшие показатели здоровья? Скольким деткам не наберут по смс необходимое количество денег на операции, а если сумма и наберется, когда они смогут улететь? Люди перестали ходить в церкви, а многие приходы оказывали реальную помощь малоимущим и многодетным семьям. Как им пережить нашествие вируса? Что ждет в ближайшем будущем приюты для бездомных собак? Вопросы, вопросы, пока без ответов…

Жизнь точно поделится на До и После. Каким будет это После? Предугадать невозможно, последствия будут как немедленные, так и долгосрочные. Но некоторые перемены необходимы. В Москве, может быть, на какое-то время прекратиться перекладывание плитки. Сократится количество искусственных «городских фестивалей» и «сезонов», а это пойдет только на пользу, и городскому бюджету, и Москве. Праздник радует, когда его ждут, когда он на несколько дней вносит разнообразие в будни. В последние годы декорации на площадках не менялись месяцами, на одни и те же елки вместо новогодних шаров вешались новые декорации, по улицам практически без перерыва ходили «ряженые», а пластмассовые сакуры «украшали» город во все времена года, перемещаясь из района в район. Сколько освоено бюджетных средств на все эти «фестивали»? Нужно было все это москвичам?

Сейчас много говорится о поддержке бизнеса. Цифры, масштаб падения еще не осмыслен, ни властями, ни владельцами. Конечно, есть предприниматели, которые вкладывали в развитие дела не только средства, но и душу. Но…, один пример - в феврале упаковка медицинских масок, 50 штук, стоила 150 рублей (1 штука – 3 рубля). В конце марта в интернете (в аптеках товар отсутствовал) предлагали такую же упаковку за 2 250 (45 рублей за штуку). Это – бизнес? Гениальные управленцы, уникальные бизнес-процессы, и тд, и тп,? Все эти менторы, коучи, эксперты – может, в жизни После вируса этого в нашей жизни будет меньше, или не будет совсем, за ненадобностью? Настоящий руководитель, за которым стоят работники, сроки, производство, может позволить себе тратить время на «разбор успешных кейсов» и «прокачивание лайфхаков» в аудиториях, где большинство пришло для того, чтобы потусоваться и скинуть селфи в Инстаграм? Может, прекратятся «танцы с бубнами» вокруг «развития инновационных стартапов», и заработает наконец то что-то реальное? Не слышно, что бы маски печатали на 3D принтерах, их шьют, вручную, волонтеры, домохозяйки, на перепрофилированных производствах. Сколково, Роснано – аууу! Где вы? Может, стоит провести аудит многочисленных «институтов развития»? KPI деятельности этих структур?

Скоро жизнь поделится на До и После, мир изменится для каждого из нас, и важно, чтобы произошла переоценка - смыслов, мыслей, идей, что бы ушла «пена». Понять бы, не «за что?», а «для чего?».