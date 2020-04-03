«Президент перед выбором»

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3 апреля 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Президент перед серьезным выбором, фото: соцсети

Российское будущее, предсказанное Вангой. Год 2020-й от нашей эры.

«Президент России окажется перед выбором. Богатые или бедные. Он должен сделать правильный выбор в пользу бедных. Они не подведут». Вот как звучали по некоторым сведениям предсказания бабы Ванги на тему российского будущего. Во всяком случае, так их передал российский соратник провидицы на официальном телевиденье. Уже ни для кого сейчас не секрет, что это загадочная пожилая женщина предсказала «чуму» в 2020 году. Теперь мы все прекрасно знаем, что это за чума. Коронавирусная пандемия, пришедшая от «жёлтых людей» (т.е. из Китая) продолжает распространяться по миру и косить людей тысячами. Одни считают, что это биооружие неизвестных сил, другие говорят о природной катастрофе. Но факт остаётся фактом. Пророчество Ванги сбылось едва ли не на сто процентов. Болезнь всё-таки наводнила планету.

Говорила она ещё и о тяжёлом выборе президента России. Тогда в 80-х и 90-х годах ещё даже никто и не подумывал о том, что у власти когда-нибудь окажется Владимир Путин. Сейчас же – это один из самых влиятельный людей всей планеты. Влиятельный и могущественный человек, от которого зависят судьбы миллионов. Сейчас Владимир Путин и правда стоит перед выбором. Если же выбирать богатых, у которых и так огромные состояния, то что же тогда произойдёт с остальным народом России? Сейчас ситуация в стране едва ли не катастрофическая. Пандемия уже на дворе, здравоохранение хоть какое-то только в Москве, а в регионах его вообще почти не существует, да ещё и невероятный уровень бедности в той же провинции, случившийся из-за ошибок премьера Медведева. Большая часть стран мира уже пошла навстречу по отношению к простым людям. В Новой Зеландии, например, всем жителям, оказавшимся в непростой ситуации даже выделили по 500 долларов… в неделю. У нас же заявили, что выделять деньги каждому россиянину будет дорого для бюджета. Но разве это правда? Неужели олигархия не способна поделиться с людьми? Они ведь заперлись сейчас в своих «бункерах» в надежде, что скоро всё пройдёт. Но катастрофа может и не пройти, а усилится. Неужели власти готовы пожертвовать миллионами жизней ради спасения тысячи? Если это и так, то это безрассудство.

Президент Путин официально выпустил уже два обращения, в которых он заявил о сложившейся ситуации. Но недавнее его выступление вызвало немало вопросов. Карантин продлён до 30 апреля, но ни слова не сказано о положении простых людей. Зарплаты и пенсии были выплачены раньше срока, но а дальше что? Не стоит уже даже обсуждать тотальное обрушение малого бизнеса, которое происходит прямо сейчас. А ещё остаются люди, не успевшие оформить доплаты к пенсиям. Как им теперь выживать? И что же насчёт стариков? Неужто их свалили на волонтёров, у которых и без того немало трудностей? Возможно, наш государственный лидер сейчас всерьёз размышляет о сложившейся ситуации с карантином. Ведь так называемые компенсационные выплаты так никому и не выдали. Даже мэр выступил против такого решения. Если посмотреть правде в глаза, финансовый уровень граждан России начал стремительно разрушаться. Очень много людей, потерявших работу, и ещё больше тех, кто получает гроши. Выплаты безработным конечно же сделали, и за это стоит сказать спасибо. Но ошибки и недочёты всё ещё сохраняются. Зарплаты стали урезаться со скоростью ветра. Все эти трудности – весьма серьёзные. И несомненно, президент России сейчас стоит перед выбором. А что это означает? Это означает то, что очередное пророчество Ванги сбылось. Вот только какой этот будет выбор? Пока что мы видим лишь неопределённость и задумчивость. Будем верить и надеяться, что уважаемый Владимир Владимирович сделает достойный выбор и спасёт нашу страну. Ведь он не раз проявлял себя, как добрый, чуткий и понимающий человек, способный всегда прийти на помощь.