Ещё не вечер - ситуация для России не катастрофична: часть 2

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10 марта 2020, 23:25 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Нефтяные войны, фото: соцсети

Насколько обвал цен на нефть и падения рубля опасны для российского населения?

Часть 2

В первой части мы определили три ключевых фактора, повлиявших на серьёзную встряску на мировых рынках финансовых инструментов и нефти, повлекших пятнадцатипроцентную девальвацию рубля 9 марта 2020 года. Так чего же нам ждать и чего нам опасаться?

Не кончится ли вдруг нефть внезапно?

Надо принимать во внимание, что дефицита нефти в мире нет. Наоборот, все вынуждены были в рамках ОПЕК придерживать рост добычи, чтоб держать выгодные для себя цены, создавая постоянно угрозу дефицита. Но тут Саудовская Аравия взбрыкнула и заявила, что ей это всё больше не надо, и что она будет наращивать добычу. Россия, наравне с Королевством, является крупнейшим поставщиком нефти - ответила взаимностью. Потому что Россия может выжить даже при цене в 25 долларов за баррель, а вот саудовцы, заклятые друзья России и США, не смогут, равно как и множество других петрократий. Обвал цен на нефть повлечёт серьёзный банковских кризис в США, где компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, вылетят в трубу, а они должны банкам сотни миллиардов долларов кредитов, то есть живых денег, которые брались на закупку оборудования и оплату труда. Сланцевая нефть - это очень дорогое удовольствие, ведь требуется выжать нефть из камней, которые ею пропитаны. Надо разрывать слои твёрдых подземных пород, закачивать туда пресную воду, чтоб она вытесняла нефть. Если цена на нефть около 70 долларов за баррель, то такую нефть добывать выгодно, а если цена опускается ниже 60 долларов, то лучше предприятие останавливать или закрывать, иначе оно будет приносить убытки.

Считается, что нефть - это главный наполнитель российского бюджета. Это было так до момента введения бюджетного правила и определения цены отсечения. Суть бюджетного правила - все доходы от продажи нефти свыше установленной цены отсечения (колеблется около 40 долларов за баррель) как бы отрезаются и уходят во внебюджетные фонды для накопления финансовой подушки безопасности. В экономику страны впрыскиваются только сорок долларов за каждый баррель проданной нефти, и из этих сорока долларов покрываются издержки производителей и платятся налоги, а также остаётся какая-то прибыль производителям. Всё, что свыше сорока долларов, откладывается на чёрный день. И у России этих денег, скопленных за последние годы, полно. Российское государство не просто богато - оно неприлично богато. Ну, а если народ беден, то это проблема народа, считают российские верхи.

Но, тем не менее, чтобы усидеть на своих местах и уцелеть просто физически, верхи не дадут народу помереть от голода и холода. Раньше верхи могли сбежать на Запад, но теперь их там не особо ждут - деньги отнимут, самих посадят, чтоб не оспаривали решения по изъятию у них нажитого непосильным трудом в России. Поэтому придётся раскошеливаться и кормить народ.

Кому должны – готовы простить

Российские госкомпании должны на Западе сотни миллиардов долларов. Но это проблемы не народа и не государства. Время от времени они ходят в правительство и клянчат деньги на покрытие своих долгов и последствия ошибок неумелого и некомпетентного управления. В тучные годы правительство им давало деньги за счёт народа, а в худые годы не даст. Ну, объявят банкротство, руководство выгонят, кого-то посадят, а активы-то все равно останутся в России, они перейдут кому-то за бесценок, новой госкомпании, а западные кредиторы утрутся и пойдут.

Падение рубля на 15 процентов за два дня - к этому россиянам не привыкать. Вот в 1998 году рубль обесценился в четыре раза, в 2014 году в два раза, и никто от этого не умер. Если меньше валютной выручки будет стекаться в Центробанк, а спрос на неё будет превышать предложение, то рубль будет падать. Когда ввели продуктовое контрэмбарго и лишили россиян итальянских сыров и польских яблок, чтоб поиметь как следует и европейских трудяг-крестьян, и своё население заодно, спрос на валюту снизился - если нельзя покупать хорошую еду в Европе, то меньше импортёрам требуется долларов и евро. Вообще тогда не требуются ни импортёры, ни миллиарды долларов на качественную и здоровую еду. Скорее всего, опять правительство придумает какую-то подлость против собственного населения, чтоб снизить спрос на валюту. Может, закроет туристические направления в Египет и Турцию, как это уже бывало в прошлом, спрос на валюту падал.

Выпадающие доходы из-за низких цен на нефть и на газ покроют за счёт населения. Но, может, и пронесёт, потому что с населения и взять больше нечего.

Россия - чужая на китайско-американском фронте, но не чужая на нефтяном празднике жизни. Когда арабские, латиноамериканские и африканские производители нефти начнут вылетать в трубу, снижать добычу, а это может случиться быстрее ожидаемого, то Россия со своим нефтяным приданным окажется единственной королевой выпускного вечера. Тогда все побегут к ней с предложением ужинать и танцевать, если, конечно, Иран и Венесуэла тоже не доживут до этого момента, а то у этих парий тоже есть запас прочности и остатки воли к победе.

Что же с нами теперь будет?

Россиянам особо волноваться не стоит, особый российский экономический уклад, сочетающий постиндустриальное мышление с навыками физического выживания натуральным хозяйством по технологиям царя Гороха, не дадут нам помереть. Пережили Октябрьскую революцию, Великую Отечественную, Перестройку, дефолт 1998 года, как-нибудь переживём и это. Тем более, что ещё не очень ясно, как карты лягут в ближайшую неделю, до середины марта 2020 года.

Напомним стишок излёта советской власти про любимый наш напиток, он точно выражает запас прочности России и предел народного терпения (именно так всё и оказалось):

Если водка будет пять, мы её все будем брать,

Если водка станет восемь, всё равно мы пить не бросим,

Передайте Ильичу, - нам и десять по плечу!

Если цены станут больше, то мы сделаем как в Польше,

Если будет двадцать пять – будем Зимний брать опять!

Так что ещё не вечер.