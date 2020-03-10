Ещё не вечер - ситуация для России не катастрофична: часть 1

//Мнение 13+

10 марта 2020, 23:22 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Нефтяные войны, фото: соцсети

Насколько обвал цен на нефть и падения рубля опасны для российского населения?

Часть 1

Пока российский народ догуливал Женские дни, мировые рынки - нефтяные и финансовые - неслабо встряхнуло. Сошлось три фактора, и такое бывает нечасто. Нет нужды пересказывать все версии, которые выдвигают СМИ и говорящие головы в телевизоре и Ютубе. Что же было на самом деле?

Фактор первый.

Китай решил взбодрить США, и разновидность обычного грипа была объявлена смертельно опасной пандемией. Подоплека событий такова. Дональд Трамп возмущался, что Китай продаёт США товаров в три раза больше, чем покупает, и поэтому в межстрановом торговом балансе образовывается отрицательной сальдо в полтриллиона долларов - ежегодно. То есть каждый год из США в Китай утекает по 500 миллиардов долларов (плюс минус сто-двести). Китай накупил американских казаначейских облигаций на пару триллионов, то есть Китай держатель значительной части госдолга США.

Надо понимать, что госдолг США - это, с одной стороны, ничего страшного, ибо должны в основном сами себе. С другой стороны, это совсем нездорово, ибо он образуется от постоянного дефицита бюджета, то есть нехватки денег на покрытие самых неотложных государственных нужд в США. В самых грубых и приблизительных цифрах - в бюджет США поступают ежегодно три триллиона долларов, а потратить надо четыре триллиона. Вот чтоб покрыть этот триллион недостачи, Министерство финансов США выпускает казначейские двухпроцентные облигации, а центральный банк США (Федеральный резерв) и иностранные инвесторы, в том числе центробанки России и Китая, как и любые желающие, их скупают. Таким образом, они кредитуют США. И это будет ещё продолжаться какое-то время, потому что США на поддержание своего статуса сверхдержавы и мирового лидера тратят из своего бюджета больше триллиона долларов - это расходы на оборону 700 миллиардов, на содержание военных ветеранов 200 миллиардов, на все свои многочисленные разведки - их в восемь раз больше, чем в России, и обходятся миллиардов в 100 с плюсом. Дополнительно на международное влияние тратится ещё невозможное к точному учёту количество денег через всякие университетские, гуманитарные, неправительственные, но околоправительственные проекты. Америка - первоклассная и очень богатая страна, но логика развития капитализма привела её к вымыванию реального сектора в Китай и страны Юго-Восточной Азии, и её экономика стала носить эфемерный характер в виде создания и потребления искусственных продуктов типа финансовых инструментов или услуг, без которых можно прекрасно обойтись, типа специальных людей в аэропортах, которые указывают путь и как бы регулируют пассажирский потоки типа постовых милиционеров с полосатой палочкой и красным свистком.

И вот Китай, гений непрямых стратегий, где с молоком матери усваивается стратегема Сунь-цзы, что война - это путь обмана, не ссорясь с США впрямую, хотя Трамп и всячески вёл себя неучтиво, объявил - поставки товаров в США замораживаются, потому что мы все заболели, вот справка от врача - и показывают обезлюдевший город Ухань и остановленные фабрики. И взятки гладки, и действуют китайцы из лучших побуждений - чтоб не дай бог не заразить черезновенькие айфоны братский американский народ. Такой гениальный по коварности ассимитиричный ответ на неделикатное требование прекратить выкачивать деньги из США. Американские СМИ попытались было показать, как нарастает дефицит ширпотреба в США, но невидимая рука рынка дала подзатыльник свободной прессе и телевидению, и все разом заткнулись. Европа не так сильно зависит от китайских производителей, но что очень даже показательно - под шумок крупнейший европейский торговый партнёр США - Северная Италия, откуда в Америку идут товары на десятки миллиардов долларов: еда, сыры, вина, предметы роскоши от итальянских домов моды, текстиль, обувь, суперкары - тоже объявили о вспышке коронавируса. Не странно ли, что эпидемии коронавирусапоразили прежде всего индустриальные кластеры с образованным и высококвалифицированным населением, а не отсталые районы с антисанитарией и дикими нравами?

Фактор второй.

Современные финансовые рынки - это высшая математика с выкрутасами. Высшая математика - это потому, что торговля идёт виртуальными ценностями с плавающей доходностью, зависящей от непостоянных переменных. В финансовую сферу пришло понятие "дериватив" и вытеснило оттуда всё остальное, включая ум, честь и совесть. На биржах всё ещё торгуют акциями предприятий, но эти акции сами обрели свойства и формы деривативов. Стоимость акций давно уже оторвалась от реального положения дел на предприятиях, это всё больше напоминает детскую торговлю фантиками от конфет и жвачки. Ценность определяется ожиданиями - если думаем, что на акции предприятия будет спрос, они будут расти. А если спроса не будет, то они будут падать. В самом деле, иногда по акциям выплачиваются дивиденды, всё же определенная привязка в этом случае сохраняется, равно как и определенное количество собранных в одних руках акций позволяет всадить в совет директоров своего человека. Но это всё опции для профессиональных участников рынка с большими деньгами и серьёзными связями в своих узких кругах, где они внимательно присматриваются к передергиваниям невидимой руки рынка, когда она сдаёт карты участникам этой рыночной игры. Только эти профессиональные участники рыночной игры и могут определить, пойдёт рынок вверх или вниз, и заработать на любом векторе движения за счёт тех лохов, которые верят в идеалы свободного рынка и честной конкурентной борьбы.

Фактор третий.

Нефть. Если деньги - это кровь экономики, то нефть - её лимфа. Она нужна не только как бензин, но как сырьё для нефтехимии, из которого получают все полимеры и пластмассы. Нефть - это также дороги, потому что гудрон, последняя фракция в переработке нефти на бензин, керосин, мазут, идёт на производство асфальта. Авиация, соответственно, тоже без нефти не летает. Нефть будут покупать всегда и за любые деньги, как воду, потому что без нефти нет современной экономики, как без воды нет жизни.

Но сколько реально стоит нефть? Ровно столько, сколько за неё готовы заплатить. Но поскольку цена на нефть определяется давно уже на финансовых рынках, то будут платить столько, сколько определяется доходность деривативов, символизирующих ожидаемую цену спроса на нефть в некотором отдаленном будущем. В свое время финансовые спекулянты разогнали цену до 140 долларов за баррель, 9 марта 2020 года цена упала до 31 доллара, но 10 марта выросла до 36 долларов за баррель. Это было на фоне фактического распада ОПЕК и ОПЕК+, то есть картелей стран, кто зависит от доходов от экспорта нефти практически полностью. Спекулянты подумали, что все эти достойные державы второго и третьего сорта, рассорившись, выкинут на рынок нефти так много, что её некому будет покупать, и она обесценится.



