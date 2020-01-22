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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Мнение 13+

Роскосмос отличается умом и сообразительностью!

, 20:19 [ «Аргументы Недели», ]

Роскосмос отличается умом и сообразительностью!
Фото: соцсети

Пьяный ищет кошелек. «Что потерял?», - спрашивает прохожий. «Кошелек». «А где потерял?». «Там», - показывает далеко во дворы пьяный. «А чего здесь ищешь?». «Здесь фонарь, светлее», - разумно отвечает пьяный. 

Небывалых успехов добилось государство Российское в битве с собственными бюджетными деньгами! Их давят импортными тракторами, посылают в космос и ещё куда-то, закапывают в мусорные полигоны и укатывают в дорожный асфальт. Но главным предназначением госденег, конечно, остаются личные карманы.

Особняком в ряду борцов с бюджетными средствами стоит, безусловно, Роскосмос. Возглавляемый журналистом, дипломатом и вице-премьером (все с приставкой экс) месье Дмитрием Рогозиным. Именно для Роскосмоса строился объект «триллионоростый» - космодром Восточный. Начинал правда, не Рогозин, но он подхватил знамя. 

Строили и тырили на «Восточном» с размахом, но без фантазии и опасений. 140 уголовных дел тому порукой. И вот спустя 13 лет с момента подписания указа о начале строительства в светлую голову Дмитрия Олеговича пришла разумная мысль: «А не завышали ли подрядные редиски цены на свои услуги? И почему не достроили, сбежав? Сколько вешать в граммах, чтобы крышу возвести?». Мол, вдруг на пару десятков миллионов «усушки и утряски» найдем виновного и показательно закатаем в Сибирь. Да и денег пора просить у казны...

 Как поступает в такой ситуации неправильный начальник? Он находит в своем огромном ведомстве компетентных людей, объединяет их общей задачей и те за премию, но по приказу начинают копать. 

Но каков профит от мизерных премий? Тьфу, а не профит! Но есть же  волшебные слова  тендер, конкурс, аутсорсинг, будь он неладен. И правильный начальник Дмитрий Рогозин объявляет конкурс: «Алло, мы ищем таланты!». Точнее заказывает у единственного заказчика «Выполнение работ по комплексному обследованию незавершенных строительством объектов первой очереди космодрома «Восточный» и разработке документации для проверки достоверности определения сметной стоимости работ по завершению их строительства». 

С медицинским основанием срочности и единственности: «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». 

«Необходимость срочного медицинского вмешательства» оценили в 255 миллионов рублей!  Четверть миллиарда пошло в АО «Ипромашпром». Крайне любопытную организацию. Роскосмос - крупнейший заказчик. Общая сумма более трех с половиной миллиардов. Далее тот самый космодром Восточный с 2 миллиардами 675 миллионами заказов. Далее другие предприятия ракетно-космической тематики.

То есть, «Ипромашпром» фактическая дочка или внучка космического концерна. В крайнем случае – самая доверенная архитектурная компания. В первом случае, непонятно зачем дочке такие деньги на 250 списочных сотрудников? Во втором, почему именно они? В списке Руспрофиля   числится 120 конкурентов…

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