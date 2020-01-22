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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Наука 13+

Деньги есть, но их не тратят! Почему хорошее финансирование не улучшает дела Роскосмоса?

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги есть, но их не тратят! Почему хорошее финансирование не улучшает дела Роскосмоса?

В 2019 году в России состоялось 25 успешных орбитальных запусков. Мы по-прежнему в числе трёх ведущих мировых космических держав, но с каждым годом поводов для беспокойства всё больше.

В прошлом году «Роскосмос» получил из бюджета грандиозную, звёздных размеров сумму - 260 млрд руб. Корпорация сумела переварить только 22% из них. Космическая компания, которой уже 1,5 года руководит Д. Рогозин, при всех грандиозных проектах и планах не сумела освоить 200 миллиардов! Было бы неплохо, если бы взамен на такое щедрое финансирование корпорация хоть близко держала собственные обещания. Тогда мы по-прежнему были бы первыми в космосе. Увы, ничего подобного.

В феврале прошлого года «Роскосмос» с изрядным апломбом, заявил, что на сей раз непременно совершит прорыв, удвоит число космических пусков, в 2019-м доведёт их до 45. Это было не просто некое обещание. Глава «Роскосмоса» Д. Рогозин лично, в лицо, дал его президенту В. Путину. Сейчас, когда на дворе январь 2020 г., точная цена этих слов известна – лгал! В реальности состоялось лишь 25 пусков. Россия, в 2009–2015 гг. державшая по ним мировое лидерство, с долей до 40% всех космических запусков на планете в результате откатилась на третье место. Теперь в лидерах Китай.

Это малоприятно. Всё-таки мы страна, которая с 1971 по 1989 г. ни разу не запускала менее 90 носителей в год. Это был апофеоз руководства королёвской «Энергией» генерального конструктора В.А. Лопоты. Увы, его «заказали» осваиватели бюджета, на него завели уголовное дело и выгнали с работы. После чего дела в космической отрасли покатились под гору. Переломным стал именно 2016 г., когда нас разом обошли и США, и Китай. Стыдоба – и Лопота так и не реабилитирован!

Чего ждать дальше? Пока главная космическая новость 2020 г. – очередное ударное обещание главы корпорации. В который раз сказано про удвоение пусков. Как сообщил в январе Д. Рогозин, «в 2020 г. Россия должна запустить 50 ракет». Хотелось бы верить, но опыт подсказывает, что и тут через год, возможно, придётся применить двукратный делитель.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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